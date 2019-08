Cartelera de la TV cubana

CUBAVISION

EN LA MAÑANA SU CARTELERA

PEQUE VERANO Título: Mi Habana en canción. Música Habana 500 Primer programa

sobre música hecha para la Ciudad Maravilla.

MISION DOMINGO Título: PROGRAMA 7 Sinopsis: Revista que compila audiovisuales

con temas variados nacionales y extranjeros para preescolares y para niños de

edad primaria. En esta emisión: Película “Los Croods. Una aventura

prehistórica” (The Croods / 2013 / 99 min / Estados Unidos / Comedia de

Aventuras / Animación Los Tutu (anim ICAIC) cap 7 Temp 2 Louie píntame: un

avión (anim) Yo amo a los animales (Documental) : ganso Dibujando con Luna

(anim ICRT) cap 7 Clip musical (anim) El abuelo reloj Qué Significa (ICAIC,

anim) : Casabe El taller del abuelo Paul (manualidades) Para Curiosos

(animICAIC) Sobre: Las Secuoyas Gigantes / El Sentido del Equilibrio / El

Australopithecus / Escarabajo Gigante / Xilófagos Cuentos de papel (Cuentos

narrados con dibujos infantiles) cap 7 Mi mascota y yo (Fotos de los

televidentes con sus mascotas) cap 7 Fernanda y el extraño caso en la isla

misteriosa (anim ICAIC) Por primera vez en Cuba (ICAIC, anim) : automóvil

Curiosa Habana (Documental) La Calle de los Oficios La pequeña Lulú (anim) : El

negocio de la nieve Naturaleza Cubana (Documental) CAP 7 Tremendo toque (ICRT,

niños músicos) cap 7 Disco:

LA CASA DEL CHEF Potaje

ESTE DÍA

TALLA JOVEN Tema: Uso adecuado de las nuevas tecnologías de la información.

Talento: Manana Club y Laritza Bacallao.

NOTICIERO DOMINICAL

EN LA TARDE SU CARTELERA

ARTE 7 EL BENY Cuba / 2006 / 122 Min /

Drama Bio. / reposición / color / idioma español Dir: Jorge Luis Sánchez Int:

Rakel Adriana, Ulyk Anello, Renny Arozarena (Basada en la biografía de Benny

Moré) . Recién llegado de México donde consolidó su carrera a finales de los

años cuarenta, Benny Moré es el artista que a través de la música y del baile

hace delirar a las multitudes. Un político adinerado lo contrata para que

ofrezca un bailable de matiz electoral. El desgaste de la traición le hace

fracasar en su empeño de armar la añorada jazz band e incumple el contrato.

Frustrado y bajo los excesos del alcohol, su vida se vuelve caótica. Pero, con

no poco esfuerzo, intenta volver a reunir a su banda para triunfar. ESTA ES

NUESTRA FAMILIA – CAPITULO 12 THIS IS US (Titulo Original) Capitulo 12:

Nuestrapequeñabailarina (This Is Us: Our Little Island Girl) EEUU. / 2019 / 43

Min. / Drama / estreno / color / subtitulado al español Dir: Anne Fletcher Int:

Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley

En el presente, Beth y Zoe visitan a Carol después de que se fracturara la

cadera en el trabajo como directora de la escuela secundaria. No pueden

convencerla de que se retire. En el pasado, una joven Beth es aceptada en una

prestigiosa academia de ballet y espera convertirse en una primera bailarina

afroamericana. Carol no cree que Beth pueda lograr su sueño y convence a Beth

para que asista a la universidad. Beth conoce al joven Randall en la

Universidad. Randall lleva a Beth a un estudio de danza, donde actúa con pasión

y le pregunta si quiere ser maestra. Noticine

LIGA JUVENIL DE LA NEURONA Programa -: 56— LIGA-PGM-56 Liga Juvenil de la

Neurona

LUCAS

A OTRO CON ESE CUENTO Programa: 308 — AOC 308

PALMAS Y CAÑAS XII Congreso de la ANAP. Las mujeres en el sector agropecuario.

Aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas. / Homenaje a Mariana Grajales.

María Victoria Rodríguez y su grupo / con Chita Torres / Mariachi Príncipes de

Guadalupe / José Miguel y Pompillo.

NTV

EN LA NOCHE SU CARTELERA

TRAS LA HUELLA Caso Mentirosos — Cap. 2 TLH-PGM- Caso Mentirosos — Cap. 2

Sinopsis: Eventos de estafa con modus operandi diferentes y ciudadanos que se

apropiaban de motos alquiladas para posteriormente venderlas es la trama a la

que se enfrenta el grupo especial, el que esclarece los hechos y procesa a los

autores.

GUZMAN

AMORES DIFICILES CORAZONES HAMBRIENTOS

Hungry Hearts Italia / 2014 / 109´ / Drama- Thriller / Estreno / Color /

Subtítulos en español Dir y Guion: Saverio Costanzo (Novela: Marco Franzoso)

Reparto: Adam Driver, Jake Weber, Natalie Gold, Toshiko Onizawa. . . Nueva

York. Mina quiere preservar la pureza de su niño y protegerlo de la

contaminación del mundo externo. Por amor, Jude la apoya hasta que, un día,

descubre que su hijo no crece y que su vida corre peligro.

CARIBE NOTICIAS

EN LA MADRUGADA SU CARTELERA

TELECINE SAQUEADORES Título Original: Marauders Canadá / 2016 /

107 min. / Color / Acción, Thriller / Subtitulada Dirección: Steven C. Miller

Reparto: Christopher Meloni, Bruce Willis, Dave Bautista, Adrian Grenier. Un

agente del FBI sigue la pista de unos ladrones de bancos cuyo motín tienen por

costumbre donar a la caridad. Durante la investigación, el agente descubre que

el director de uno de los bancos (Willis) ha encubierto de alguna manera a los

ladrones, lo que creará gran confusión en el caso. Completamiento: Gibraltar

(0: 10: 16)

NOVELA SOL NACIENTE CAP 111

TELECINE (7ma puerta) DOGMAN Italia-Francia /

2018 / 102´ / Drama-Thriller / Estreno / Color / Subtítulos en español Dir:

Matteo Garrone Reparto: Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano, Adamo

Dionisi El dueño de una peluquería canina a las afueras de Roma se deja

influenciar por un delincuente local hasta que su vida personal se complica y

decide tomar las riendas de la situación. Completamiento: Restauración obra El

vino de la fiesta de San Martín de Bruegel el Viejo (0. 10: 22) / Museo

Napoleónico – La Habana (0: 04: 40)

TELECINE LA VIDA DE ÉMILE ZOLA Título original: The Life of Emile Zola

Estados Unidos / 1937 / 116 min / Drama Biográfico. Basada en Hechos Reales / B

/ N / Subtitulada Dirección: William Dieterle Reparto: Paul Muni, Henry

O’Neill, Joseph Schildkraut Biografía del famoso escritor francés Emile Zola,

que incide especialmente en su participación en el famoso “Caso Dreyfuss”,

que puso en jaque al ejército francés. No necesita completamiento.

NOVELA

MONK CAP 7

TELEREBELDE

HIMNO APERTURA

ESTOCADA AL TIEMPO

CARTELERA DEPORTIVA

VIDEOTECA DEPORTIVA: Los Panamericano de La Habana 91´TTRVID20190818

PULSO DEPORTIVO

RESUMEN DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS EN LIMA, PERÚ 2019

02:00PM

TODO DEPORTES en vivo

ESTOCADA AL TIEMPO RTX

CARTELERA DEPORTIVA

VALE 3: TTRVL32019XXXX

08:00PM

BÉISBOL INTERNACIONAL: BEI2019XXXX

EDUCATIVO

NTV

Flash Musical Episodios musicales en series dramáticas (II) : como los

musicales se incluyen en series dramáticas o comedias que no tienen un perfil

musical en aras de resaltar un momento climático. Rice Cap.

Trinidad a sus puerta: CIUDAD ARTESANAL, TEXTIL

Saberes compartidos:

Contar la Historia: Aníbal el peor enemigo de Roma: fue un general y estadista

cartaginés considerado como uno de los más grandes estrategas militares de la

historia. Fue el general más activo de la segunda guerra púnica.

Dale Play: Película: Robin Hood Título original en inglés: Robin Hood Año: 2018

Director: Otto Bathurst Género: aventuras Sinopsis: Robin of Loxley (Taron

Egerton) , un cruzado curtido en mil batallas, y su comandante morisco (Jamie

Foxx) se rebelan contra la corona de Inglaterra que está llena de corrupción.

Serie extrajera: Titanic, sangre y acero. Cap7

NTV

Paréntesis: Tema: ¨La canción política¨ Sinopsis: Programa presenta el

desarrollo de este evento que se celebra en la provincia de Guantánamo y que es

el más antiguo de AHS.

4X4: 4X4- Especial: Bryan Adams. 4X4- Latinos: Wisin ft. Ricky Martin / Andrea

Bocelli ft. Laura Pausini / V. Manuelle ft. Yandel 4X4- Más solicitado: The

Weeknd 4X4- Éxitos del momento: Ciara / Lauren Daigle / Jonas Brothers 4X4-

Monografías: Bryan Adams / The Weeknd 4

Momentos: Momentos del musical El rey león.

10:30AM

Rodando el musical: Cine musical asiático

EDUCATIVO 2

PROGRAMACIÓN DE TELESUR PID T- Noticias, análisis internacional; una visión

del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos,

junto a más temas diversos. (En vivo)

PARA UN PRÍNCIPE ENANO PID T – El

Principito FRANCIA / FANT Dirección: Mark Osborne Sinopsis: Para que todo salga

bien en la prestigiosa Academia Werth, la pequeña y su madre se mudan a una

casa nueva. La pequeña es muy seria y madura para su edad y planea estudiar

durante las vacaciones siguiendo un estricto programa organizado por su madre;

pero sus planes son perturbados por un vecino excéntrico y generoso. Él le

enseña un mundo extraordinario en donde todo es posible. Un mundo en el que el

Aviador se topó alguna vez con el misterioso Principito. Entonces comienza la

aventura de la pequeña en el universo del Principito. Y así descubre nuevamente

su infancia y comprenderá que sólo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible

a los ojos. (RTX)

LA RUTA DE LAS ESPECIAS Comino y anís. PID T

06:45PM

ARTE CON ARTE Clara Alba Tejedora

MESA REDONDA PID T- Retransmisión de una

de las emisiones de la semana con temática nacional. (RTX)

NOTICIERO NACIONAL PID T- El espacio que

mantiene informada a la población sobre los acontecimientos más importantes

dentro y fuera de nuestra nación. (En vivo)

PROGRAMACIÓN DE TELESUR PID T- Noticias,

análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva

del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas variados.

MULTIVISION

ALGO PARA RECORDAR GUAPA, ARDIENTE Y PELIGROSA (RUBA AL PROSSIMOTUO) (A FINE

PAIR) ITALIA / COMEDIA / 1968 / T: 1: 53 / DIR: FRANCESCO MASELLI INT: ROCK

HUDSON, CLAUDIA CARDINALE, LEON ASKIN Esmeralda, descendiente de una familia de

policías, va a Nueva York para localizar a un oficial del policía, amigo de su

padre. Después de encontrarlo le confiesa que ha estado robando joyas a una

familia muy rica y que desea devolverlas antes que las echen en falta.

DOMINGO EN CASA DEJATE LLEVAR ITALIA / COMEDIA DRAMÁTICA / 2017 / T: 1H 47M /

ESTRENO DIR: FRANCESCO AMATO INT: VERÓNICA ECHEGUI, TONI SERVILLO, CARLA

SIGNORIS, LUCA MARINELLI, GIACOMO PORETTI, PIETRO SERMONTI VALENTINA

CARNELUTTI, PAOLO GRAZIOSI, GIULIO BERANEK, ANTONIO PETROCELLI, GLEN BLACKHALL.

A causa de un problema de salud, un psicoanalista rabioso está obligado a hacer

actividades físicas. Él cuenta con la ayuda de una joven y excéntrica

entrenadora personal, que cambiará mucho más que su apariencia física.

CINEMA JOVEN ESCALOFRIOS II EEUU. / DRAMA DE CIENCIA FICCIÓN / 2018 / T: 1: 40

/ ESTRENO DIR: ARIEL SANDEL INT: JACK BLACK, ROBERT LAWRENCE STINE, MADISON

ISEMAN, WENDI MCLENDON-COVEY. Dos niños, Sonny y Sam, conocen a Slappy, un

maniquí malvado que resucita a sus amigos monstruos en Halloween. Con la ayuda

de la mama de Sonny, los niños intentan evitar que la invasión de monstruos

destruya su pueblo.

FILMECITO LA PERA GIGANTE ESTRENO

Año2017 Duración79 min. País Dinamarca Género Animación. Infantil

SinopsisEnSolby, un puerto pequeño y tranquilo, la vida es dulce para Mika y

Sebastian. Hasta el día en que encuentran una botella en el mar. Dentro hay una

pequeña semilla y un mensaje misterioso. Dudan si habrá sido enviado por JB, un

amigo que desapareció hace un año. Nada más plantar la semilla, se embarcan en

una aventura extraordinaria hecha de monstruos marinos, piratas abominables y

peras gigantes.

MINICINEMA KIM POSSIBLE Kim Possible

(2018) Título original Kim Possible Año 2019 Duración 86 min. País Estados

Unidos Género Comedia. Aventuras. Intriga | Espionaje. Cine familiar. Sinopsis

Kim Possible (Sadie Stanley) es una chica normal y corriente que se dedica a

salvar al mundo en su tiempo libre. Con la ayuda de su mejor amigo, Ron

Stoppable (Sean Giambrone) , pelea contra villanos y hace frente a un sinfín de

amenazas. Se prevé que la película se estrene en 2019.

CINE DE AVENTURAS ÁRTICO ISLANDIA / AVENTURA DRAMÁTICA DE SOBREVIVENCIA / 2018

/ T: 1: 37 / ESTRENO DIR: JOE PENNA INT: MADS MIKKELSEN, MARIA THELMA

SMARADOTTIR En el Artico, la temperatura puede bajar hasta -70 grados C. En

este desierto helado y hostil alejado de todo, un hombre lucha por sobrevivir.

A su alrededor, la inmensidad blanca, y los restos de un avión que le ha

servido de refugio, vestigio de un accidente ya muy lejano. Con el tiempo, ha

aprendido a luchar contra el frio y las tormentas, a cuidarse de los osos

polares y a buscar comida.

ELLOS Y ELLAS LOCAMENTE MILLONARIOS (Crazy Rich Asians) EEUU. / Comedia

romántica / 2018 / T: 2: 00 / Dir: Jon M. Chu Int: Constance Wu, Michelle Yeoh,

Henry Golding, Gemma Chan, Awkwafina Sinopsis: La neoyorquina Rachel Chu es

invitada por su novio, Nick Young, a la boda del mejor amigo de éste en

Singapur. Emocionada por visitar Asia por primera vez, pero también nerviosa ya

que conocería a la familia de Nick, lo que Rachel descubre es que Nick ha

olvidado mencionar que no solo es el heredero de una de las familias más ricas

del país, sino también uno de sus solteros más buscados. Rachel es el objetivo

de los celos de todas las jóvenes de la alta sociedad de Asia y, peor aún, la

propia madre de Nick desaprueba también esta relación. Si bien el dinero no

puede comprar amor, definitivamente puede complicar las cosas.

ALTO IMPACTO LA REDACCIÓN – TEMPORADA 2: EPIDOSIOS 1 Y 2 (The Newsroom: We just

decided to) EEUU. / Drama / 2012 / T: 1: 02 / ESTRENO Dir: Aaron Sorkin

(Creador) TEMPORADA 2 The Newsroom S02E01 Lo primero, matemos a los abogados

(2013) Sinopsis Will y su equipo son interrogados por su abogado, debido a un

reportaje que se convierte en una crisis para el canal. Mientras tanto, Jim se

ofrece para cubrir una historia sobre la campaña de Rommey y Neal investiga el

comienzo de Occupy Wall Street. EPIDOSIO 10: EL MÁS TONTO (Thegreaterfool)

Sinopsis: La periodista de la prensa rosa Nina Howard tiene una información que

podría destruir a Will, que está en el hospital tras una crisis provocada por

la publicación del artículo de Brian. Don se plantea pedirle algo importante a

Maggie, mientras que Jim intenta que su relación con Lisa funcione. Sloan

valora una oferta de trabajo. Los experimentos de Neal en ciertas comunidades

de Internet empiezan a tener consecuencias. Charlie vuelve a reunirse con su

fuente.

DIRECTORES EN ACCIÓN VIUDAS (Widows) Reino Unido-EEUU. / Thriller / 2018 / T:

2: 08 / Dir: Steve McQueen Int: Viola Davis, Farrell, Brian Tyree Henry, Daniel

Kaluuya, Liam Neeson Sinopsis: Adaptación cinematográfica de ‘Las viudas’

(‘Widows’) , miniserie británica de 1983, aquí ambientada en Chicago en la

actualidad, sobre cuatro mujeres con nada en común excepto una deuda heredada

por las actividades criminales de sus difuntos maridos. Verónica, Alice, Linda

y Belle, deciden tomar las riendas de su destino y conspiran para forjarse un

futuro con sus propias reglas. Premios 2018: Critics Choice Awards: 3

nominaciones incluyendo mejor reparto 2018: Asociación de Críticos de Chicago:

2 nom. incluyendo Mejor actriz sec. 2018: Satellite Awards: 4 nominaciones

incluyendo mejor película drama

MULTICINE EL MEGALODÓN (THE MEG) EEUU. -CHINA / ACCIÓN-CIENCIA FICCIÓN / 2018 /

T: 1: 53´31´´ / DIR: JON TURTELTAUB INT: JASON STATHAM, LI BINGBING, RAINN

WILSON, RUBY ROSE Un submarino de aguas profundas, que forma parte de un

programa internacional, es atacado por una enorme criatura y queda averiado en

el fondo de la fosa oceánica más profunda del Pacífico, con su tripulación

atrapada en el interior. El tiempo se acaba y un oceanógrafo chino, el Dr.

Chang, recluta a Jonas Taylor, un especialista en rescate en aguas profundas,

en contra de los deseos de su hija Suyin, que cree que puede rescatar a la

tripulación por sus propios medios. Pero ambos deberán unir sus fuerzas para

salvar a la tripulación y también al océano de una amenaza imparable: un

tiburón prehistórico de 23 metros conocido con el nombre de Megalodón. Aunque

se creía que estaba extinguido, el Meg está vivo y coleando. . . y está de

caza. Cinco años antes, Jonas se había encontrado con esta misma criatura

aterradora, pero nadie le creyó en ese momento. Ahora Jonas debe enfrentarse a

sus miedos para volver a las profundidades marinas. . . donde volverá a verse

cara a cara con el depredador más temible de todos los tiempos.

CANAL CLAVE

CUBANOS EN CLIP No. 220 Omar Vali, Eme Alfonso, Leoni Torres, Havana D Primera, entre otros...

entre otros. . . PID T-

CONCIERTOS PID T- 10:45AM Idania Vladés RETRATO EN SI MAYOR Un guitarrista sin

límites: Silvio Tarín. Sinopsis: Un músico con más de 50 años de vida artística,

ha acompañado a grandes figuras de la música popular y hoy es profesor e

instrumentista. Pertenece al catálogo de la Empresa Ignacio Piñeiro. MEGA CLIP

PID- T- Mega Clip 003

CONCIERTO Haila

CUBANOS EN CLIP

No. 220 Omar Vali, Eme Alfonso, Leoni Torres,

Havana D Primera, entre otros. . .

CONCIERTOS Idania Vladés RETRATO EN SI MAYOR Un guitarrista sin límites: Silvio

Tarín. Sinopsis: Un músico con más de 50 años de vida artística, ha acompañado

a grandes figuras de la música popular y hoy es profesor e instrumentista.

Pertenece al catálogo de la empresa Ignacio Piñeiro. PID T-

MEGA CLIP
Mega Clip 003

LUCASNÓMETRO
N.O

CUBANOS EN CLIP PID T- No. 220 Omar

Vali, Eme Alfonso, Leoni Torres, Havana D Primera, entre otros. . .

CONCIERTOS Idania Vladés RETRATO EN SI MAYOR Un guitarrista sin límites: Silvio

Tarín. Sinopsis: Un músico con más de 50 años de vida artística, ha acompañado

a grandes figuras de la música popular y hoy es profesor e instrumentista.

Pertenece al catálogo de la empresa Ignacio Piñeiro. PID T-

MEGA CLIP
Mega Clip 003

CONCIERTO Haila
CUBANOS EN CLIP

No. 220 Omar Vali, Eme Alfonso, Leoni Torres, Havana D Primera, entre otros...
HORA ROCK
No. 027
LUCASNÓMETRO N.O

. HORA ROCK PID T- No. 027 PID T-

11:00PM LUCASNÓMETRO N. O PID T-

CARIBE

01:00AM NTV DOMINICAL.

02:00AM DOCUMENTAL. Mujeres en Revolución. (parte 1)

02:45AM DE CADA DIA. Contingente Blas Roca (1)

03:00AM REVISTA INFORMATIVA EN TIEMPO REAL.

05:30AM SIETE DIAS EN CUBA.

06:00AM TELESUR.

08:00AM NTV EMISION ESTELAR.

08:30AM ESTACIÓN CARIBE. Los chinos en Cuba.

09:00AM MUNDO WEB.

09:15AM CUBIT. Google.

09:30AM EL MUNDO EN SIETE DIAS. Resumen noticioso internacional.

10:00AM DOCUMENTAL. Residente (parte 2)

10:30AM CARIBE Noticias.

10:45AM CODIGO VERDE. Medidas para enfrentar cambio climático en el cultivo del arroz. (2)

11:00AM RT RESUMEN SEMANAL.

11:30AM CARIBE Noticias.