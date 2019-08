Cartelera de la TV cubana

09:00PM CINE GOL / CINE DEPORTIVO TOCA Y PASA EL BALÓN (Take The Ball) (Pass The Ball) España / Largometraje documental / 2018 / T: 1: 49 / ESTRENO Dir: Duncan McMath Int: Xavi Hernández, Josep Guardiola, Leo Messi, Carles Puyol Sinopsis: Se narra de primera mano los eventos que protagonizó el FC Barcelona de Pep Guardiola, entre 2008 y 2012, contados por los mismos jugadores.