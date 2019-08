Cartelera de la TV Cubana

10:00PM SÓLO LA VERDAD EL MEJOR ENEMIGO THE BEST OF ENEMIES (Título Original) EEUU. / 2019 / 133 Min. / Drama Bio. / estreno / color / subtitulado al español Dir: Robin Bissell Int: Taraji P. Henson, Sam Rockwell, Anne Heche, Wes Bentley (Basado en hechos reales) . Años 60. La amistad entre Ann, un activista negro sin pelos en la lengua, y Clairborne Paul Ellis, un miembro de alto rango del Ku Klux Klan, es el foco de atención de este filme. Ambientada en los años 60, justo en el momento álgido del movimiento por los derechos civiles que sacudió Norteamérica, ambos personajes entablan una curiosa relación.