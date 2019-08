Cartelera de la TV cubana

04:01PM TARDES ROMANTICAS UNA BUENA RECETA Año: 2015 País: Estados Unidos Director: John Wells Género: Drama, Comedia Sinopsis: La adicción ha llevado al Chef de un importante restaurante en Paris a perder las dos estrellas de su premio Michelín. Caído en desgracia, se encuentra en una espiral dónde todo lo que toca parece hundirse bajo sus pies. Decidido a no rendirse, coge a todo su equipo de cocina y se traslada al próspero Londres. Para superarse a sí mismo deberá poner todo su esfuerzo y fuerza de voluntad tratando de conseguir una tercera estrella para su nuevo proyecto. Pero eso ya no le basta, solo la intención de volver a encontrar el camino de la fama y el éxito, no es suficiente, ahora pretende hacerlo creando el restaurante más grande del mundo en la capital inglesa. Reparto: Bradley Cooper, Sienna Miller, Daniel Brühl, Riccardo Scamarcio, Omar Sy, Sam Keeley, Henry Goodman, Matthew Rhys, Stephen Campbell Moore, Emma Thompson, Uma Thurman, Lexie Benbow-Hart, Alicia Vikander, Lily James, Sarah Greene