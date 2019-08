Cartelera de la TV cubana

EDUCATIVO – SABADO 24 AGOSTO 2019

01:00AM NTV

02:00AM Ellas las del cine: Actriz: Emily Mortimer (Inglaterra, 1971) Película: La librería Título original: The bookshop Año: 2017 País: España-Reino Unido Dirección: Isabel Coixet Género: drama Sinopsis: Inglaterra, 1959. Florence Green (Emily Mortimer) es la viuda de un soldado que luchó durante la Segunda Guerra Mundial. La mujer decide instalarse en un pueblo costero de la campiña británica, pequeño y conservador. Allí decide cumplir su sueño: abrir la primera librería de la zona. Pero, una empresa tan aparentemente pacífica e inocente como esa desatará todo tipo de reacciones entre los habitantes de la localidad. Y es que, tanto los vecinos del pueblo como la decana de la ciudad, Mrs. Violet Gamart (Patricia Clarkson) , van a ponérselo muy difícil a Florence.

04:00AM Suena bonito: Homenaje a Beny Moré

04:45AM MI HABANA, CIEN EN 500: Titulo: Josefa Esther Sinopsis: Josefa Esther es una camagüeyana de 101 años. Es muy familiar y desde joven vino para la Habana.

05:00AM El taller de Peña: Reforzando una silla de madera. Leysis llega al taller de Peña buscando ayuda. Resulta que tiene una silla que de forma constante se “afloja”, es la que utiliza su sobrino cuando se sienta a estudiar en la casa, varias veces se ha encolado pero al poco tiempo pierde su solidez. Peña acude a la casa de Leysis a valora la situación, tomar medidas para determinar cómo resolver la situación. Aprovecha y explica las razones por la cual la silla se afloja. Peña se traslada al taller con Leysis con la intención de demostrar como confeccionar tres tipos de escuadras y como colocarlas en la silla según el tipo de escuadra. Como se utilizarán los tornillos para fijar las escuadras se retoma lo relacionado con el uso del destornillador y se insiste en los aspectos fundamentales.

05:30AM Entre claves y corcheas: Liricos, Música Coral e Instrumental. Destacadas figuras del género Lirico, Música Coral e Instrumental: Bárbara L Lanes, Coro Vocal Leo, Vocalité, Reynier Mariño, Solistas de La Habana, Frasis, entre otros.

06:00AM Teleguía

06:30AM Sin Etiqueta 1- Craig David ft. Yxng Bane – Magic 2- Omar Sosa &Yilian Cañizares –“De La Habana y Otras Nostalgias” 3- Wicked Rumble – Alright, Okay, You Win 4- Ismael Serrano – Busco una Canción 5- Linkin Park – Talking To Myself 6- Maria Rita – CoraçãoEmDesalinho

07:00AM Promesas: Titulo La danza. Jóvenes de la compañía Rosario Cárdenas. La labor que han realizado en su ciudad.

07:30AM Rockanroleand: Galneryus Abandon All Ships, Evergrey, Dragon Force, Funeral for a Friend, Bring Me the Horizon, Avenged Sevenfold.

08:00AM NTV

08:30AM Nocturno: Sandro Salvatore Adam Abba