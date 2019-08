Cartelera de la TV cubana

CUBAVISION – DOMINGO 25 AGOSTO 2019

07:57AM EN LA MAÑANA SU CARTELERA

08:00AM PEQUE VERANO Título: ¿Qué comemos en el verano? Alimentación sana La importancia del consumo de frutas y vegetales en los peques.

08:45AM MISIÓN DOMINGO Título: PROGRAMA 8. Sinopsis: Revista que compila audiovisuales con temas variados nacionales y extranjeros para preescolares y para niños de edad primaria. En esta emisión: Película “Las nuevas aventuras de Peter Pan: en busca del libro de Nunca Jamás” (Peter Pan: The Quest for the Never Book / 2018 / 88 min / Irlanda / Aventura / Animación) . Los Tutu (anim ICAIC) cap 8 Temp 2 Louie píntame: Un canguro (anim) Historias del puercoespín (Documental) : Puerco espín habla sobre él mismo Dibujando con Luna (anim ICRT) cap 8 Clip musical (anim) Voy a dar la vuelta al mundo Chuncha. Cap. 11 (anim ICRT) El taller del abuelo Paul (manualidades) Cuentos de papel (Cuentos narrados con dibujos infantiles) cap 8 Mi mascota y yo (Fotos de los televidentes con sus mascotas) cap 8 Fernanda y el extraño caso del títere loco (anim ICAIC) Curiosa Habana (Documental) : La Rampa La pequeña Lulú (anim) : El servicio de paraguas de Lulú Naturaleza Cubana (Documental) cap 6 Tremendo toque (ICRT, niños músicos) cap 6 Disco:

11:30AM LA CASA DEL CHEF Garbanzos. (Elaboración de garbanzos con vegetales.)

11:57AM ESTE DÍA

12:00PM TALLA JOVEN Tema: Biodiversidad y conservación del medio ambiente. Talentos: Toques del Río, Lenier Waño.

01:00PM NOTICIERO DOMINICAL

01:57PM EN LA TARDE SU CARTELERA

02:00PM ARTE 7 NI EN SUEÑOS LONG SOT (Titulo Original) (CASI IMPOSIBLE) EEUU. / 2019 / 120 Min. / Comedia romántica / estreno / color / subtitulado al español Dir: Jonathan Levine Int: Seth Rogen, Charlize Theron, O’Shea Jackson Jr. , Andy Serkis Cuando Fred Flarsky se reencuentra inesperadamente con el primer amor de su vida, que ahora es una de las mujeres más influyentes del mundo, Charlotte Field, logra llamar su atención gracias a su peculiar sentido del humor y a su visión idealista del mundo y de la política. Mientras se prepara para aspirar a la presidencia del país, Charlotte contrata a Fred para que sea el encargado de escribir sus discursos. Sin embargo, Fred se va a encontrar como un pez fuera del agua en el equipo de élite de Charlotte, y tampoco logra integrarse en su vida, repleta de toda clase de lujos. Sin embargo, las chispas saltan entre ellos y su química irrefrenable les conducirá a un romance alrededor del mundo y una serie de inesperados incidentes. ESTA ES NUESTRA FAMILIA – CAPÍTULO 13 THIS IS US (Título Original) Capitulo 13: Los graduados (This Is Us: The Graduates) EEUU. / 2019 / 43 Min. / Drama / estreno / color / subtitulado al español Dir: Sarah Boyd Int: Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley En 1982, los bebés Kate y Kevin se calman mutuamente. En 1998, los Tres Grandes se gradúan de la escuela secundaria. Kate, sin planes y molesta porque Kevin se muda a Nueva York con Sophie. Randall es el mejor estudiante de su escuela. Rebecca tiene un ataque de pánico por la ausencia de Jack y Miguel la calma. En una fiesta de graduación, Kate, Kevin y Randall acuerdan permanecer en la vida del otro. En el presente, la maestra de Deja le dice a Randall que Deja, es una escritora dotada y está lista para la escuela secundaria. A Beth le encanta enseñar danza, pero Randall le pide que difiera la enseñanza para pasar más tiempo con sus hijas. Toby celebra una ceremonia de graduación para Kate. Kevin sale temprano para beber solo, mintiendo a su familia y a Zoe. Kate lo confronta y lo lleva a una reunión de Alcohólicos Anónimos, pero en el camino rompe aguas a las 28 semanas. Kate está hospitalizada y su trabajo de parto está médicamente retrasado; Kevin y Randall le aseguran que su hijo vivirá.

05:00PM LIGA JUVENIL DE LA NEURONA Programa -: 57— LIGA-PGM-57 Liga Juvenil de la Neurona

05:30PM LUCAS

06:30PM A OTRO CON ESE CUENTO Programa: 309 — AOC 309

07:00PM PALMAS Y CAÑAS Talento: Conjunto Palmas y Cañas / María del Carmen Prieto / Maikel Lumpuy / Mariachi Ases de Oro, de Villa Clara.

08:00PM NTV

08:27PM EN LA NOCHE SU CARTELERA

08:30PM TRAS LA HUELLA Caso Vulnerables – Cap. 1 TLH-PGM-Caso Vulnerables – Cap. 1 Sinopsis: Proxenetismo, corrupción de menores y violación, son las intrigas a que se enfrenta el Grupo Especial, siendo esclarecidos los hechos, capturados los autores y procesados, posteriormente sancionado por los Tribunales.

09:45PM CONCURSO DE LA CANCIÓN CUBANA ADOLFO GUZMÁN

10:15PM AMORES DIFÍCILES NOSOTROS EN LA NOCHE Our Souls at Night Estados Unidos / 2017 / 101´ / Drama romántico / Reposición / Color / Subtítulos en español Dir: Ritesh Batra Reparto: Jane Fonda, Robert Redford, Bruce Dern, Matthias Schoenaerts En Colorado, la viuda Addie Moore le hace una visita sorpresa a su vecino Louis Waters. Su esposo falleció hace años, al igual que su mujer y, a pesar de vivir en un pequeño pueblo y ser vecinos desde hace décadas, mantenían poco contacto. Sus hijos viven lejos y se ven obligados a vivir solos, pero ella quiere entablar una relación y aprovechar al máximo el tiempo.

12:15AM CARIBE NOTICIAS

12:30AM EN LA MADRUGADA SU CARTELERA

TELECINE EL CÓDIGO Título Original: Thick as Thieves (The Code) Estados Unidos / 2009 / 104 min. / Thriller, Crimen, Atracos / Color / Subtitulada Dirección: Mimi Leder Reparto: Morgan Freeman, Antonio Banderas, Radha Mitchell. Keith Ripley (Morgan Freeman) , un ladrón de la vieja escuela, es frío, calculador y actúa según el “Código” de los ladrones, cuyas reglas son: realizar el encargo, cubrir al compañero, y no colaborar jamás con la policía. Gabriel Martín (Antonio Banderas) , un ladrón de poca monta que se conoce las calles de Nueva York como la palma de la mano, colabora con Ripley en su último golpe: el robo de dos Huevos de Fabergé que jamás han sido expuestos y que están custodiados con los más sofisticados sistemas de seguridad en una caja fuerte. Ripley los necesita para saldar una deuda con un mafioso que no dudará en acabar con él si no le consigue las dos excepcionales piezas. Completamiento: Atletas en el aire – Colombofilia- Colombia (0: 13: 08)

NOVELA SOL NACIENTE CAP 114

TELECINE (7ma puerta) TESTIGO La mécanique de l’ombre Francia-Bélgica / 2016 / 91´ / Thriller-Espionaje / Estreno / Color / Subtítulos en español Dir: Thomas Kruithof Reparto: François Cluzet, Alba Rohrwacher, Simon Abkarian, Sami Bouajila. . . Un enigmático hombre de negocios en nombre de una misteriosa organización se pone en contacto con Duval para ofrecerle un trabajo sencillo y bien remunerado: transcribir escuchas telefónicas interceptadas. Completamiento: Esto es China, Pandalandia (0: 26: 29)

TELECINE UN BESO ANTES DE MORIR Título original: A Kiss Before Dying Estados Unidos / 1956 / 94 min / Cine Negro Crimen / Color / Subtitulada Dirección: Gerd Oswald Reparto: Robert Wagner, Jeffrey Hunter, Virginia Leith. Bud Corliss, un hombre atractivo y muy ambicioso, asesina a su novia y hace que su muerte parezca un suicidio. Piensa que el embarazo de la joven le habría creado problemas con su adinerada familia. Sin embargo, la hermana de la fallecida no cree la historia del suicidio y comienza a investigar por su cuenta. Al mismo tiempo, conoce a Bud, un desconocido del que no sabe nada, y entre ellos surge un romance. Completamiento: Museo de Arte Sacro- Catedral de Évora-Portugal (0: 22: 28)