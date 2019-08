Cartelera de la TV cubana

02:00PM CINE FRANCÉS AS DE ASES (5´4) Título original L’as des as 1982 / 100 min. / Francia – Alemania del Oeste / Aventuras. Comedia | Nazismo. Juegos olímpicos. Aviones. Años 30 / Color / Subtitulada / Reposición Dirección: Gérard Oury Reparto: Jean-Paul Belmondo, Marie-France Pisier, Rachid Ferrache, Frank Hoffmann Joe Cavalier (Jean-Paul Belmondo) fue uno de los más hábiles y valientes pilotos de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) . Veinte años después, es el entrenador de un equipo de púgiles franceses que participarán en las Olimpíadas de Berlín de 1936. Aprovechando la competición, Cavalier decide ayudar a escapar a un grupo de judíos, pero la falta de sentido de la orientación hace que el grupo se extravíe en la montaña. Completamiento: Bienvenida al programa Memorias: Monográfico de Jean Paul Belmondo (Final) Breve Reseña Viajes a través del Cine Francés Homenaje: Gerard Oury El filme de hoy: Comentario de la película. As de ases T: 33´27