Cartelera de la TV cubana

05:28PM TARDES DE SUSPENSO EL MISTERIO DE LA FLORERÍA: FLORES DE VENGANZA (Flower Shop Mystery: Snipped In The Bud) EEUU. / Drama suspenso / 2016 / T: 1: 24 / Dir: Bradley Walsh Int: Brooke Shields, Brennan Elliott, Beau Bridges, Claire Rankin Sinopsis: Abby es una ex-abogada dueña de una tienda de flores. Un día recibe un misterioso pedido de rosas negras para una universidad y decide hacer la entrega personalmente. Lo que no sabe es que terminará involucrada en la investigación de un asesinato.