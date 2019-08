Cartelera de la TV cubana

02:00PM PENSANDO EN 3D UN INVIERNO REAL A Royal Winter. Título original Estados Unidos / 2017 / 84 min / Drama romántico / subtitulado al español / estreno Dirección: Ernie Barbarash Reparto: Merritt Patterson, Jack Donnelly, Samantha Bond, Rhea Bailey En unas vacaciones por Europa, una joven se encuentra en medio de un cuento de hadas de la vida real cuando conoce a un atractivo hombre local. Completamiento: FRAGMENTOS DE LOS VIDEOS CLIPS “I DON´T CARE” (NO ME IMPORTA) DE ED SHEERAN Y JUSTIN BIEBER Y “CALMA” DE PEDRO CAPÓ Y FARRUKO CORTOMETRAJE “LLAMAME PARKER” VÉRTIGO DE TUNASVISIÓN “RIDLEY, CALLIE, THELMA Y LOUISE (II) ” MATERIAL “10 ERRORES QUE SE QUEDARON EN LAS PELÍCULAS” CORTO ANIMADO “EL ALMUERZO DE DANTE” SERIE ANIMADA LARVAS “CULTIVO” VIDEO CLIP DE LEONI TORRES Y ROSARIO “SE ME OLVIDÓ QUERERTE”