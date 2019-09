Cartelera de la TV cubana

06:00PM CONEXIÓN Título: El nuevo y lo nuevo Sinopsis: El cambio a un nuevo nivel de enseñanza implica para cualquier joven o adolescente un reto adaptativo, mucho más si no lo hace acompañado de su grupo de años anteriores. ¿Cómo convertir una situación que puede parecer angustiante en una oportunidad de desarrollo y crecimiento personal? Talento musical: Yuly y Havana C, Temas: 1. A mí me gusta. Autores: Pedro Dikan y Yuleisis Greenidge, 2. Calentando cazuela. Autor: Israel Rojas Zona de Intercambio Zona de Intercambio