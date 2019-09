Cartelera de la TV cubana

CV DOMINGO 1 SEPTIEMBRE 2019

07:57 EN LA MAÑANA SU CARTELERA

08:00 PEQUE VERANO Título:

Comienzan las clases. Inicio del curso escolar La responsabilidad ante las

nuevas tareas que debemos asumir al iniciar el nuevo curso escolar.

08:45 MISION DOMINGO Título:

PROGRAMA 9 Sinopsis: Revista que compila audiovisuales con temas variados

nacionales y extranjeros para preescolares y para niños de edad primaria. En

esta emisión: Película “Wifi Ralph” o “Ralph rompe Internet” (Ralph Breaksthe

Internet / 2018 / 113 min / Estados Unidos / Comedia de Aventuras / Animación

Los Tutu (anim ICAIC) cap 9 Temp 2 Louie píntame: un rinoceronte (anim) Yo amo

a los animales (Documental) : pavo Dibujando con Luna (anim ICRT) cap 9 Clip

musical El conejo tararí El taller del abuelo Paul (manualidades) Cuentos de

papel (Cuentos narrados con dibujos infantiles) cap 9 Para Curiosos (anim

ICAIC) Sobre: Los dientes de los roedores / Los dientes de los cocodrilos /

Sonidos del estómago / Cabellos / El animal que más salta / Cepillo de dientes

Mi mascota y yo (Fotos de los televidentes con sus mascotas) cap 9 Fernanda y

el extraño caso del tirador de piedras (anim ICAIC) Curiosa Habana (Documental)

: Los Estudios de Animación Naturaleza Cubana (Documental) CAP 9 Tremendo toque

(ICRT, niños músicos) cap 9 Disco:

11:30 LA CASA DEL CHEF Arroz

con garbanzos Zona de intercambio: TCVLCC 190901 Arroz con Garbanzos

11:57 ESTE DÍA 1939- Inicia

la Segunda Guerra Mundial. Polonia. : un día como hoy del año 1939 Polonia fue

invadida por las tropas hitlerianas. Se iniciaba así la Segunda Guerra Mundial,

la mayor contienda bélica de la Historia. La Segunda Guerra Mundial está

marcada por hechos de enorme repercusión histórica que incluyeron la muerte

masiva de civiles, el holocausto y el uso, por primera vez, de armas nucleares.

1976- Inaugurado el Instituto Superior de Arte. Cuba: Un día como hoy del año

1976 abrió sus puertas el Instituto Superior de Arte, ISA, con tres facultades

para música, artes plásticas y artes escénicas. En 1987 y 1989 iniciaron sus

labores, respectivamente, las unidades docentes de Arte Danzario, que incluye

Ballet, Danza Contemporánea y Danza Folklórica, y Arte de los Medios de

Comunicación Audiovisual. 1986- Discurso de Fidel. Zimbabwe: Este día del año

1986 el líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz, pronunció un

discurso en la sesión solemne dedicada al 25 Aniversario del Movimiento de los

países no alineados, celebrada en Harare, Zimbabwe. Fidel intervino en nombre

del grupo latinoamericano y entre otros aspectos, mencionó los intereses y

preocupaciones comunes de los pueblos fundadores, que no se habían resuelto. En

una parte del discurso señaló “. . . para que exista una paz duradera, como

consecuencia de la confrontación entre la vieja estructura y las emergentes

fuerzas nacionalistas nuevas, era indispensable que surgiera, como se dijo

entonces, un mundo en que sea eliminada radicalmente la dominación del

colonialismo y el imperialismo en todas sus manifestaciones. “

12:00 TALLA JOVEN Tema:

Cierre del Verano. Talentos: Manolito Simonet y Nube Roja.

01:00 NOTICIERO DOMINICAL

01:57 EN LA TARDE SU CARTELERA

02:00 ARTE 7 MAESTRAS DEL

ENGAÑO THE HUSTLE (Titulo Original) (Un

par de Seductoras) EEUU. / 2019 / 120 Min. / Comedia / estreno / color /

subtitulado al español Dir: Chris Addison Int: Anne Hathaway, Rebel Wilson,

Alex Sharp, Sarah-Stephanie Dos artistas del engaño caídos en desgracia

participan en una competición para averiguar cuál de los dos es el primer

perdedor que abandona la ciudad. (Remake de la comedia de 1988 ‘Dirty Rotten

Scoundrels’.) ESTA ES NUESTRA FAMILIA – CAPITULO 14 THIS IS US (Titulo

Original) Capitulo 14: La sala de espera (This Is Us: The Waiting Room) EEUU. /

2019 / 43 Min. / Drama / estreno / color / subtitulado al español Dir: Kevin

Hooks Int: Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz,

Justin Hartley En la sala de espera del hospital, las tensiones aumentan

mientras los Pearson esperan noticias sobre Kate y el bebé. Randall y Beth

discuten y no pueden ponerse de acuerdo sobre la mejor manera de obtener

cuidado infantil, especialmente después de saber que Rebecca y Miguel están

considerando mudarse. Miguel trata de mantener a todos ocupados y se queja de

que está marginado dentro de la familia. Rebecca está callada. Kevin y Randall

discuten. Toby informa a la familia que Kate está bien y que su hijo nació por

cesárea. Toby y Kate están de acuerdo en llamar al bebé Jack. Noticine

05:00 LIGA JUVENIL DE LA NEURONA Prog 58— LIGA-PGM-58 Liga Juvenil de la Neurona

05:30 LUCAS

06:30 A OTRO CON ESE CUENTO

Programa: 310 — AOC 310

07:00 PALMAS Y CAÑAS

Guateque de inicio del curso escolar. GRABADO: Grupo Son de La Loma, de Pinar

del Río / Yanier Alejandro / Manuel Milo.

08:00 NTV

08:27 EN LA NOCHE SU CARTELERA

08:30 TRAS LA HUELLA Caso

Vulnerables – Cap. 2 TLH-PGM-Caso Vulnerables – Cap. 2 Sinopsis: Proxenetismo,

corrupción de menores y violación, son las intrigas a que se enfrenta el Grupo

Especial, siendo esclarecidos los hechos, capturados los autores y procesados,

posteriormente sancionado por los Tribunales.

09:45 GUZMAN

10:15 AMORES DIFICILES LEJOS

DEL MUNDANAL RUIDO Farfrom the Madding

Crowd Reino Unido-Estados Unidos / 2015 / 119´ / Drama romántico / Reposición /

Color / Dir: Thomas Vinterberg Reparto: Carey Mulligan, Matthias Schoenaerts,

Michael Sheen, Tom Sturridge. . . La independiente, inteligente y joven

Bathsheba Everdene se gana la vida cuidando una granja más bien modesta. El

joven y próspero ganadero Gabriel Oak se enamora de ella y le propone

matrimonio, pero Bathsheba quiere ser libre y no acepta su ofrecimiento.

12:15 CARIBE NOTICIAS

12:30 EN LA MADRUGADA SU CARTELERA

TELECINE EL CASO DE LA

VIUDA NEGRA Título Original: Black Widow

Estados Unidos / 1987 / 103 min. / Thriller, Asesinatos en serie / Color /

Subtitulada Dirección: Bob Rafelson Reparto: Debra Winger, Theresa Russell,

Sami Frey Alex Barnes es una agente federal volcada en su trabajo y sin tiempo

para su vida privada, cosa que no dejan de reprocharle sus superiores. Su

trabajo se complicará aún más cuando descubra, casi por casualidad, la muerte,

en muy poco tiempo, de dos ricos hombres de negocios entre los cuales, al menos

aparentemente, no hay ninguna relación. Completamiento: Documental Paraguay (0:

14: 13

NOVELA SOL NACIENTE CAP 117

TELECINE (7ma puerta)

EL ORDEN DIVINO Die göttliche Ordnung Suiza / 2017 / 96´ / Comedia- Drama /

Estreno / Color / Subtítulos en español Dir y Guion: Petra Biondina Volpe

Reparto: Marie Leuenberger, Maximilian Simonischek, Rachel Braunschweig. . . En

1971, las mujeres todavía no podían votar en Suiza. Nora es una joven ama de

casa y madre de dos hijos que vive en un pequeño y pintoresco pueblo donde las

noticias de las protestas por los derechos civiles, la revolución sexual y los

movimientos contraculturales apenas son un tema de discusión. Nora es una

persona tranquila que cuenta con la simpatía de todos. Pero cuando su marido le

prohíbe aceptar un trabajo a tiempo parcial, la frustración la lleva a comenzar

a luchar públicamente por el sufragio femenino. Completamiento: Producción de

Queso Artesanal – TvAgro (0: 20: 51)

TELECINE EL JOROBADO Título original: Le Bosou Francia / 1959 / 105 min /

Aventura de Capa y Espada / Color / Subtitulada Dirección: André Hunebelle

Reparto: Jean Marais, Bourvil, Sabine Francia, reinado de Luis XIV (1643-1715)

. El duque de Nevers acoge bajo su protección a su primo el príncipe Felipe de

Gonzaga, pero éste ordena al siniestro Peyrolles que asesine a su benefactor.

Con tal propósito, son reclutados los mejores espadachines, entre ellos

Lagardére. Cuando Gonzaga se entera de que del matrimonio secreto de Nevers va

a nacer un heredero, se apresurará a ejecutar sus planes. Completamiento: La

primera guerra mundial en 7 minutos (7: 00) / Cosas desconocidas de la Gran

Muralla China (5: 59)

NOVELA MONK CAP 13 FINAL

TR DOMINGO 1 SEPTIEMBRE

08:00 HIMNO APERTURA

08:01 JUEGOS PARAPANAMERICANOS, LIMA PERÚ 2019SERIE NACIONAL DE BEISBOL, Holguínvs Pinar del Río, desde el estadio Mayor General Calixto GarcíaIñiguez,

CE DOMINGO 1 SEPTIEMBRE 2019

01:00 NTV

02:00 Flash Musical: Episodios musicales en series dramáticas (V)

: como los musicales se incluyen en series dramáticas o comedias que no tienen

un perfil musical en aras de resaltar un momento climático. Rice Cap. 8

03:00 Trinidad a la puerta: MADERAS CON SEGUNDA OPORTUNIDAD

03:30 Saberes compartidos: Agua como fuente de vida.

04:00 Contar la Historia: Los juegos de Hitler: Documental que

recoge lo acontecido en los juegos olímpicos, Berlin 1936, en la Alemania nazi.

05:00 Dale Play: Película: El secreto de Adaline Título original

en inglés: The age of Adaline Año: 2015 Director: Lee Toland Krieger Género:

romance, fantasía Sinopsis: Adaline Bowman (Blake Lively) , nacida a comienzos

del siglo XX, adquiere a los 29 años la eterna juventud tras un accidente. Tras

años de vida solitaria y permanecer con la misma edad durante 8 décadas, conoce

a Ellis Jones (Michiel Huisman) , un hombre por el que podría merecer la pena

perder la inmortalidad.

07:00 Serie extrajera: Titanic, sangre y acero. Cap: 9

08:00 NTV

08:30 Paréntesis: Título: “La investigación y los jóvenes

cubanos” Sinopsis: un acercamiento a la obra investigativa y crítica de

Alejandro Gumá.

09:00 4X4: 4X4- Especial:

Eros Ramazzotti 4X4- Featuring: Kelly Clarkson ft. Pink /

Maren Morris, Eric Church y Brothers Osborne / Khalid ft. Imagine Dragons 4X4-

Edición Exclusiva: Lorde 4X4- Más solicitado: Ariana Grande / Mariah Carey /

Rihanna & Dj Khaled ft. Bryson Tiller 4X4- Monografías: Eros Ramazzotti /

Lorde 4X4-

10:00 Momentos: Momentos del musical Los Miserables.

10:30 Rodando el musical: Cantinflas canta y baila (1era parte) Además de sus actuaciones en una larga filmografía, el popular cómico Cantinflas también destacó como cantante y bailarín lo que alternó en distintos filmes.

CANAL EDUCATIVO 2 DOMINGO 1 SEPTIEMBRE 2019

09:00 PROGRAMACIÓN DE TELESUR PID T-

Noticias, análisis internacional; una visión del panorama

político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más

temas diversos. (En vivo)

04:30 PARA UN PRÍNCIPE ENANO PID

T-

Nausica en el valle del viento JAP / FANT / AVENT Director:

Hayao Miyazaki Sinopsis: En un futuro lejano, mil años después de una guerra de

carácter apocalíptico, la Tierra aparece cubierta de bosques plagados de hongos

venenosos y de insectos gigantescos. Los hombres han sido diezmados; los

supervivientes viven en algunos poblados aislados y sobreviven a duras penas en

las cercanías de un bosque contaminado con gases tóxicos e insectos mutantes

gigantes, que cubren gran parte de la Tierra. Nausicaä es la princesa de El

Valle de Viento, un reino minúsculo, rodeado de reinos más poderosos y

hostiles. Es una guerrera que sabe pilotar naves, pero es también compasiva,

tanto que se resiste a ver a los insectos como enemigos, sobre todo a los Ohms,

artrópodos gigantescos y temibles por los que siente una extraña simpatía. La

crisis estalla cuando el reino vecino de Tolmekia, encabezado por la princesa

Kushana, invade El Valle del Viento.

06:15 LA RUTA DE LAS ESPECIAS

Pimentón PID T

06:45 ARTE CON ARTE Ignacio

José Artista visual

07:00 MESA REDONDA PID T-

Retransmisión de una de las emisiones de la semana con

temática nacional. (RTX)

08:00 NOTICIERO NACIONAL PID T-

El espacio que mantiene informada a la población sobre los

acontecimientos más importantes dentro y fuera de nuestra nación. (En vivo)

08:30 PROGRAMACIÓN DE TELESUR PID T-

Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. (En vivo)

CLAVE DOMINGO 1 SEPTIEMBRE 2019

09:00 CUBANOS EN CLIP No.

234 Karla Vicens, Francis del Río, Rubén y Gabi, Soneros de Camacho, entre

otros. . . PID T-

10:00 CONCIERTOS PID T-

10:45 Mónica Mesa RETRATO EN SI MAYOR El mejor intérprete de la

pianística de Lecuona: Huberal Herrera MEGA CLIP PID- T- Mega Clip 005

12:00 CONCIERTO Cuarteto de

cuerdas PID T-

01:00 CUBANOS EN CLIP PID T-

No. 234 Karla Vicens, Francis del Río, Rubén y Gabi,

Soneros de Camacho, entre otros. . .

02:00 CONCIERTOS Mónica Mesa

RETRATO EN SI MAYOR El mejor intérprete de la pianística de Lecuona: Huberal

Herrera PID T-

03:00 MEGA CLIP PID T-

Mega Clip 005 ()

04:00 LUCASNÓMETRO PID T-

N. O

05:00 CUBANOS EN CLIP PID T-

No. 234 Karla Vicens, Francis del Río, Rubén y Gabi,

Soneros de Camacho, entre otros. . .

06:00 CONCIERTOS Mónica Mesa

RETRATO EN SI MAYOR El mejor intérprete de la pianística de Lecuona: Huberal

Herrera PID T-

07:00 MEGA CLIP PID T-

Mega Clip 005

08:00 CONCIERTO Cuarteto de

cuerdas PID T-

09:00 CUBANOS EN CLIP PID T-

10:00 No. 234 Karla Vicens, Francis del Río, Rubén y Gabi,

Soneros de Camacho, entre otros. . . HORA ROCK PID T-

No. 029

PID T-

11:00 LUCASNÓMETRO N. O PID T-

MULTIVISION DOMINGO 1 SEPTIEMBRE DEL 2019

08:01 ALGO PARA RECORDAR EL TULIPÁN

NEGRO (LA TULIPE NOIRE) FRANCIA-ITALIA-ESPAÑA

/ AVENTURAS / 1964 / T: 1: 55 / DIR: CHRISTIAN-JAQUE INT: ALAIN DELON, VIRNA

LISI, ADOLFO MARSILLACH, DAWN ADDAMS

Revolución Francesa. En la Francia de 1789, un enmascarado apodado “el Tulipán

Negro”, reparte entre los pobres lo que roba a los nobles. El jefe de la

policía, convencido de que el terrible bandido no es otro que el conde

Guillaume de Saint Preux, le tiende una trampa y consigue herirlo en una

mejilla, lo que facilitará su reconocimiento y detención.

09:58 DOMINGO EN CASA EN

EQUILIBRIO (EN EQUILIBRE) FRANCIA / DRAMA

ROMÁNTICO / 2015 / T: 1: 30 / DIR: DENIS DERCOURT INT: ALBERT DUPONTEL, CÉCILE

DE FRANCE, PATRICK MILLE, MARIE BÄUMER, CAROLE FRANCK Marc Guermont era un especialista de cine. Un día se cayó

de un caballo y quedó parapléjico. Además, la aseguradora intenta escaquearse

de pagar. Marc espera ansioso al “consejero” que la aseguradora va a

enviar. Pero ese consejero resulta ser una seductora mujer. . .

11:28 CINEMA JOVEN ALADINO (ALADIN) EEUU / FANTÁSTICA MUSICAL / 2019 / T: 2: 08 / ESTRENO DIR:

GUY RITCHIE INT: NAOMI SCOTT, WILL SMITH, MENA MASSOUD, NASIM PEDRAD Aladdin es un ladronzuelo que se enamora de la hija del

Sultán, la princesa Jasmine. Para poder conquistarla aceptara un desafío de

Jafar. Aladdin tendrá que entrar en una cueva a mitad del desierto y conseguir

una lampara mágica que contiene al genio que será el encargado de concederle

todos los deseos.

01:38 FILMECITO EXTRAORDINARIAMENTE

FEOS Año 2019 Duración 87 min. País

Estados Unidos Dirección Kelly Asbury Género Animación. Aventuras. Infantil.

Comedia. Fantástico | Cine familiar Sinopsis Hace muchos años, se crearon los

muñecos para dar felicidad a todos los niños del mundo. Pero, ¿alguna vez te

has preguntado de dónde vienen? Viven en una ciudad mágica donde todo es

perfecto. Por el contrario, los Ugly Dolls, los muñecos de peluche imperfectos,

viven en Feolandia, un mundo en el que nadie los juzga y en el que se sienten

felices y protegidos. Pero. . . ¿qué pasaría si estos dos mundos se unieran?

03:07 MINICINEMA AL RITMO AÑO: 2018 GÉNERO: MUSICAL DIRECTOR: JILLIAN CLARE Dos hermanas gemelas deciden participar en un concurso de

baile, donde tendran que demostrar sus habilidades, cada una con estilos

diferentes. Tendran una vecina de rival quien hará todo lo posible porque las

hermanas no participen.

04:46 CINE DE AVENTURAS HOMBRES

DE NEGRO: INTERNACIONAL (MEN IN BLACK: INTERNATIONAL) EEUU / COMEDIA DE AVENTURAS DE CIENCIA FICCIÓN / 2019 / T:

1: 55 / ESTRENO DIR: F. GARY GRAY INT: CHRIS HEMSWORTH, TESSA THOMPSON Y LIAM

NEESON, CON REBECCA FERGUSON, KUMAIL NANJIANI, RAFE SPALL Y EMMA THOMPSON Un equipo de agentes secretos de los Hombres de Negro, con

sede en Londres, se involucra en un misterioso asesinato que los obliga a

viajar por el mundo. En esta nueva aventura, abordan su amenaza más grande y

global hasta la fecha: un infiltrado en la organización Hombres de Negro.

06:52 ELLOS Y ELLAS GLORIA BELL (Gloria Bell) EEUU. / Drama romántico / 2018 / T: 1: 42 / ESTRENO Dir: Sebastián

Lelio Int: Julianne Moore, John Turturro, Michael Cera, Jeanne Tripplehorn

Sinopsis: Una divorciada de espíritu libre pasa los días trabajando en una

oficina. Por la noche se desata bailando en las diferentes discotecas de Los

Ángeles. Cuando encuentra a Arnold, su vida cambia radicalmente al verse

inmersa en un inesperado romance.

08:36 ALTO IMPACTO

10:09 DIRECTORES EN ACCIÓN CICLO: EL PRECIO DE LA CODICIA WALL

STREET: EL PODER Y LA AVARICIA (Wall

Street) EEUU. / Drama / 1987 / T: 2: 00 / Dir: Oliver Stone Int: Michael

Douglas, Charlie Sheen, Daryl Hannah, Martin Sheen Sinopsis: Bud Fox es un

joven y ambicioso corredor de bolsa que consiguió terminar sus estudios

universitarios gracias a su esfuerzo y al de su padre, mecánico y jefe de

sindicato. Su mayor deseo es trabajar con un hombre al que admira, Gordon

Gekko, un individuo sin escrúpulos que se ha hecho a sí mismo y que en poco

tiempo ha conseguido amasar una gran fortuna en el mundo de la bolsa. Gracias a

su insistencia, Bud consigue introducirse en el círculo privado del

todopoderoso Gekko, y comienza a colaborar con él en sus negocios e

inversiones. Premios 1987: Oscar: Mejor actor (Michael Douglas) 1987: Globo de

Oro: Mejor actor (Michael Douglas) 1987: Premios David di Donatello: Mejor

actor extranjero (Michael Douglas) 1987: Círculo de Críticos de Nueva York:

Nominada a Mejor actor-Michael Douglas

12:09 MULTICINE NOMIS (NOMIS) EEUU. -CANADÁ / ACCIÓN / 2019 / T: 1: 38 / ESTRENO DIR: DAVID RAYMOND KLEIN INT: HENRY CAVILL, ALEXANDRA DADDARIO, NATHAN FILLION, STANLEY TUCCI Un experimentado teniente, su fuerza policial y un vigilante local se ven inmersos en una peligrosa conspiración relacionada con la detención de un problemático hombre a quien se le relaciona con múltiples raptos, asesinatos y violaciones.

CANAL CARIBE DOMINGO 1 SEPTIEMBRE 2019

01:00 NTV DOMINICAL.

02:00 DOCUMENTAL.

02:45 DE CADA DIA.

Contingente Blas Roca (3)

03:00 REVISTA INFORMATIVA EN TIEMPO REAL.

05:30 SIETE DIAS EN CUBA.

06:00 TELESUR.

08:00 NTV EMISION ESTELAR.

08:30 ESTACIÓN CARIBE.

Curiosidades de nuestra región.

09:00 MUNDO WEB.

09:15 CUBIT. 6G

09:30 EL MUNDO EN SIETE DIAS.

Resumen noticioso internacional.

10:00 CODIGO VERDE.

10:15 DE CADA DIA.

Contingente Blas Roca (3) .

10:30 CARIBE Noticias.

10:45 REPORTAJE.

11:00 RT RESUMEN SEMANAL.

11:30 CARIBE Noticias.