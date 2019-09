Cartelera de la TV cubana

CV LUNES 2 SEPTIEMBRE DEL 2019

06:30 REVISTA

BUENOS DÍAS

08:57 EN LA MAÑANA

SU CARTELERA

09:00 LUCAS

10:00 ENTRE TU Y

YO XX Aniversario de Entre tú y yo. Se

dedicará la emisión a celebrar el vigésimo aniversario de nuestro programa, en

los cuales nos acompañarán especiales invitados.

10:45 CUANDO UNA

MUJER Título: “Mañana será tarde” Zona de

intercambio: TCVCUM 190902 Sinopsis: Una mujer madre de dos hijos, se percata

de que el más pequeño ha cogido el mal hábito de adueñarse de las cosas que no

son de él.

11:00 NOVELA MONK

CAP 13 FINAL

11:45 ENTORNO Naturaleza salvaje I. Disco ENT-10 Sinopsis: Se describe

parte de la naturaleza del oeste de Norteamérica: La Costa del Pacífico y el

Desierto de la Gran Cuenca.

12:00 AL MEDIODIA

01:00 NOTICIERO

DEL MEDIODIA

01:57 EN LA TARDE

SU CARTELERA

02:00 SENDEROS DEL

OESTE LA LEY DE LOS FUERTES (6´2) Título original: Three Violent People USA / 1956 / 100

min. / Western | Familia / Color / Subtitulada / Reposición Dirección: Rudolph

Maté Reparto: Charlton Heston, Anne Baxter, Gilbert Roland, Tom Tryon Terminada

la guerra civil (1861-65) con la victoria del Norte, comienza el Periodo de la

Reconstrucción (1865-1877) , época de represalias y de expolio económico de los

estados del Sur. Lincoln había proyectado conceder una amnistía a los

confederados para favorecer la reconciliación entre vencedores y vencidos; sin

embargo, el Gobierno Provisional formado a raíz de su asesinato (1865) ordenó

la ocupación militar del Sur y la imposición de unas durísimas reparaciones de

guerra. Con las tropas yanquis llega una caterva de especuladores y aventureros

sin escrúpulos dispuestos a hacer fortuna. El capitán Colt Saunders (Charlton

Heston) , recién llegado a su rancho de Texas, tendrá que enfrentarse a dos

problemas: por una parte, al turbio pasado de la mujer (Anne Baxter) con la que

acaba de casarse. Por otra, a la codicia de los funcionarios del Gobierno, que

quieren apoderarse de sus tierras. Completamiento: Hoy presentamos: La ley de

los fuertes Series: Bonanza Temporada 2 Cap. 1 Próximamente: Un pie en el

infierno El filme de hoy: La ley de los fuertes

04:00 NOTICIERO

ANSOC

04:15 TIN MARIN Clip 170 Mi taller: Diversión Blaze: Darington irá a la

luna Ernestito: El asma T: 25´20

04:45 PIRLIMPIMPIM Cap. 125 Título: El niño brujo (4) Disco:

05:15 SOPA DE

PALABRAS Título: Edad Sinopsis: Se

aproxima el cumpleaños de Armonía y los soperos quieren celebrarlo; pero a ella

no le hace gracia porque no le interesa decir su edad. Disco:

05:45 CANTA TUS

DERECHOS Título: Inés Ma. Cordero Cruz

Sinopsis: En la presente emisión el Programa Canta tus derechos repara en la

obra de la adolescente Inés María Cordero Cruz, estudiante de San Alejandro y

autora de una pieza musical que tendrá su estreno en el programa. Título: Un

nuevo amanecer. Zona de Intercambio

05:57 ESTE DÍA 1927: Yolanda Pujols. Cuba: actriz de cine, radio,

televisión y teatro, nacida un día como hoy del año 1927. Sus comienzos

profesionales fueron en la programación dramática de una emisora radial de su

tierra natal, Santiago de Cuba. en la Capital trabajó para RHC Cadena Azul y

más tarde, como actriz relevante en novelas de Radio Progreso y Radio Rebelde.

Su presencia en el cine la atestiguan cuatro películas, entre ellas, Aquella

larga noche y No hay sábado sin sol. La destacada actriz recibió innumerables

lauros y reconocimientos por su desempeño, entre ellos el Premio Nacional de

Radio y la Distinción por la Cultura Nacional. Yolanda Pujols falleció en

agosto del año 2015. 1937- Fallece Pierre de Coubertin. Suiza: Pierre de

Coubertin, pedagogo francés e historiador, fallecido este día del año 1937 en

Ginebra, Suiza, es mundialmente conocido por ser el fundador de los juegos

olímpicos modernos. En 1894 organizó el congreso para renovar los Juegos

Olímpicos, representantes de 12 países votaron a favor de su propuesta y se

estableció su celebración cada cuatro años, siendo elegido Coubertin presidente

del Comité Olímpico Internacional. Pierre de Coubertin logró alzar los Juegos

Olímpicos a la cumbre de la escena deportiva mundial. 1956- Se publica la Carta

de México. Cuba: Un día como hoy del año 1956 fue publicada en Cuba la Carta de

México, histórico documento que recoge el compromiso del estudiantado cubano

con la Revolución que se gestaba, y que fuera firmado por Fidel Castro y José

Antonio Echeverría, a nombre del Movimiento 26 de Julio y del Directorio

Revolucionario, respectivamente. La Carta de México no fue solo un documento

contra la dictadura de Batista, sino contra la politiquería y lo más vergonzoso

del pasado del país. Por eso se considera el punto de partida de la unidad

generacional. A René Anillo, luchador incansable en el combate contra la

tiranía batistiana, correspondió traer a La Habana, el texto del documento.

06:00 SALA A+ Título: Inocencia Sinopsis: El cine, y el audiovisual en

general, visto desde el enfoque de los adolescentes. Se analizará el filme

cubano “Inocencia” para comprobar cómo el cine puede transmitir emociones al

contar pasajes de la Historia: Cuba, noviembre de 1871. Los estudiantes de

primer año de Medicina son encarcelados por una injusta acusación, pero solo

ocho de ellos serán víctima de un inesperado desenlace. . . Una historia que

también irá develando la incansable pesquisa de Fermín Valdés Domínguez a

partir de aquellos estremecedores sucesos que condujeron a los acontecimientos

más dramáticos y sensibles de La Habana del siglo XIX.

06:30 NOTICIERO

CULTURAL

07:00 MESA REDONDA

08:00 NTV

08:27 EN LA NOCHE

SU CARTELERA

08:30 VIVIR DEL

CUENTO

09:00 NOVELA Más Allá del Límite Cap. 79 — T-CV-NOV Cap. 79-Más Allá

del Límite

09:45 PISO 6

10:15 HISTORIA DEL

CINE QUÉ EXTRAÑO LLAMARSE FEDERICO Che stranochiamarsi Federico Italia / 2013 / 90´ /

Documental / Estreno / Color / Subtítulos en español Dir: Ettore Scola.

Reparto: Tommaso Lazotti, Maurizio De Santis, Giacomo Lazotti, Federico Fellini.

Semblanza biográfica del cineasta italiano Federico Fellini, a partir de sus

memorias y de los recuerdos de su amigo y colega, Ettore Scola, cuyo último

filme fue este.

12:15 CARIBE

NOTICIAS

12:45 EN LA

MADRUGADA SU CARTELERA

SERIE

EXTRANJERA TREMEN CAP 11

TELECINE (Pensando en 3D) UN INVIERNO REAL A Royal Winter. Título

original Estados Unidos / 2017 / 84 min / Drama romántico / subtitulado al

español / estreno Dirección: Ernie Barbarash Reparto: Merritt Patterson, Jack

Donnelly, Samantha Bond, Rhea Bailey En unas vacaciones por Europa, una joven

se encuentra en medio de un cuento de hadas de la vida real cuando conoce a un

atractivo hombre local. Completamiento: Las flores más raras y desconocidas del

mundo 7: 03 / ART DECO Visual learningperioddesign 26: 10

TELECINE

(CINE DEL RECUERDO) AS DE ASES (5´4) Título original L’as des as 1982 / 100 min. / Francia –

Alemania del Oeste / Aventuras. Comedia | Nazismo. Juegos olímpicos. Aviones.

Años 30 / Color / Subtitulada / Reposición Dirección: Gérard Oury Reparto:

Jean-Paul Belmondo, Marie-France Pisier, Rachid Ferrache, Frank Hoffmann Joe

Cavalier (Jean-Paul Belmondo) fue uno de los más hábiles y valientes pilotos de

la Primera Guerra Mundial (1914-1918) . Veinte años después, es el entrenador

de un equipo de púgiles franceses que participarán en las Olimpíadas de Berlín

de 1936. Aprovechando la competición, Cavalier decide ayudar a escapar a un

grupo de judíos, pero la falta de sentido de la orientación hace que el grupo

se extravíe en la montaña. Completamiento: Bienvenida al programa Memorias:

Monográfico de Jean Paul Belmondo (Final) Breve Reseña Viajes a través del Cine

Francés Homenaje: Gerard Oury El filme de hoy: Comentario de la película. As de

ases T: 33´27

NOVELA SHOGUN CAP 9

TR LUNES 2 SEPTIEMBRE

09:00 HIMNO

APERTURA

09:01 ESTOCADA AL

TIEMPO 1961 Asume el INDER el promotaje

del boxeo en todo el país En el acontecer deportivo un día como hoy de mil 961

se dicta una Resolución mediante la cual el INDER asumía el promotaje del boxeo

profesional en todo el país, al suspenderse los carnets de promotores y cesar

los contratos existentes entre estos, los managers y los boxeadores. Con la

medida, que formaba parte de la nueva política deportiva propugnada por la

Revolución, el máximo organismo deportivo pasó a velar por la defensa y

beneficio de los boxeadores, al responsabilizarse con la contratación,

liquidación y todo lo concerniente a los espectáculos boxísticos. 1977 Comienza

I Copa Mundial de atletismo 1977 Comienza en la ciudad alemana de Dusseldorf la

primera Copa del Mundo de atletismo, que tuvo al cubano Alberto Juantorena

entre sus principales animadores. Juantorena venció el día inaugural en los 800

metros planos, en un espectacular duelo con el keniano Mike Boit, uno de sus

principales rivales en aquellos momentos, y en la jornada del cierre ganó los

400, en carrera que había tenido que repetirse por irregularidades en el

momento de la arrancada. Igualmente alcanzó bronce como integrante de la posta

4 por 400 de América. Por Cuba también obtuvieron medallas Silvio Leonard,

Alejandro Casañas y Osvaldo Lara. 1979 Inaugurados X Juegos Mundiales

Universitarios 1979 En el estadio olímpico de la capital mexicana son

inaugurados oficialmente los décimos Juegos Mundiales Universitarios. La

delegación cubana se ubicó al finalizar la justa en el puesto 21 en el

medallero, con 3 preseas de plata e igual número de bronce. El clavadista

Rolando Ruiz Pedreguera repitió el subtítulo del trampolín de 3 metros ganado

dos años antes en Sofía, y se ubicaron también segundos los elencos femenino de

baloncesto y masculino de voleibol. Mientras, las chicas del voly, los varones

del básquet y la jabalinista Mayra Vila finalizaron terceros.

09:04 CARTELERA

DEPORTIVA

09:40 ATLETISMO

INTERNACIONAL: LIGA DEL DIAMANTE DE LONDRES, TTRSATDIAMANTELONDRES1, T (2. 15)

12:00 MERIDIANO

DEPORTIVO (EN VIVO)

12:30 FÚTBOL

INTERNACIONAL: Liga Alemana, Borussia

Monchengladbach vs Leipzig, dif

02:30 SKELETON

FEMENINO LAKE PLACID NEW YORK, EE. UU 2019,

TTR SKELETON FEMENINO LAKE PLACID NEW YORK EE UU 2019, T (0. 37) ,

(carpeta patinaje) , rtx

03:10 FÚTBOL

INTERNACIONAL: Liga Española, Osasuna vs

Barcelona, dif

05:11 JUDO

INTERNACIONAL: GRAND PRIX DE MONTREAL, TTRSATJUDOMONTREAL4, T (0. 45)

05:59 CARTELERA

DEPORTIVA

06:00 NND en vivo

06:27 ESTOCADA AL

TIEMPO (rtx)

06:30 GLORIAS

DEPORTIVAS: Daylen Hernández (cayad)

TTRGDP DAYLEN HERNANDEZ

07:05 AL DURO Y

SIN GUANTE: Parapanamericanos y Serie

Nacional de Beisbol, TTRADG

08:05 FÚTBOL INTERNACIONAL: Liga Española, Villa Real vs Real Madrid, dif 09:50 ATLETISMO INTERNACIONAL: LIGA DEL DIAMANTE DE LONDRES, TTRSATDIAMANTELONDRES1, T (2. 15) , rtx

CE LUNES 2 SEPTIEMBRE 2019

08:30 Documentales:

Un día maravilloso.

09:30 Profesiones y

Oficios: Cap 1.

09:40 Telecine

Infantil: Baby Boss (1h 37 min) Tim, de 7 años, tiene celos de su hermano, un

bebé que viste traje y corbata. Hasta que descubre que el bebé puede hablar y

los hermanos protagonizan una misión secreta contra un villano que pretende

acabar con el amor de los niños por las mascotas.

11:17 Anímate:

ANIMATE 022 (El AGUA Y LA HIGIENE AGUA) (RELOJ) . El PARARAYOS. LA SILLA. LOS

DINOSAURIOS.

11:45 Sueños y

fantasía: Animados.

12:00 Telecentros

01:00 NTV

02:00 Ellas las del

cine: Effie Gray (Ellascine018) Actriz: Dakota Fanning (Estados Unidos)

Película: Effie Gray Título original en inglés: Effie Gray Año: 2014 Género:

Drama Sinopsis: Inglaterra: era victoriana, con 19 años Eufemia

“Effie” Gray se ha casado con el historiador de arte y crítico John

Ruskin, pero se niega a consumar su matrimonio. Solitaria y frustrada Effie se

ve atraída por el pintor pre-Rafaelita John Everett Millais, y encuentra un

amiga y defensora en Lady Elizabeth Eastlake. Después de cinco años atrapados

en un matrimonio sin amor, Effie desafiará las reglas de la sociedad

victoriana.

04:00 Cartelera

escolar

04:30 Escritores en

primera persona: Isabel Allende.

05:00 Telecentros

06:30 REVISTA

TENGO ALGO QUE DECIRTE: Jornada Hablemos

de sexualidad. Se hablará sobre la importancia de la Jornada Hablemos de

Sexualidad que impulsa el Centro Nacional de Educación Sexual (cenesex) .

Invitados: Gustavo Valdés Pi. Sexólogo. Jefe del Dpto. de Trabajo Comunitario

del Cenesex y presidente del Comité Organizador de la Jornada, entre otros.

07:00 Ecos: CENTRO DE

LINGÜÍSTICA APLICADA

07:30 Serie

extranjera: La sociedad. Cap. 6

08:00 NTV

08:30 Diálogo

Abierto: Aniversario de Habana Radio

09:00 Bravo:

Concierto de Burt Bacharach y Dionne Warwick en el “Rainbow Room”

10:00 La Otra Mirada:

RUBENS, LA EXALTACIÓN DE LA SEXUALIDAD.

cierre Mesa Redonda (rtx)

CANAL EDUCATIVO 2 LUNES 2 SEPTIEMBRE 2019

09:00 PROGRAMACIÓN

DE TELESUR

Noticias,

análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva

del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. (En Vivo)

04:30 PARA UN

PRÍNCIPE ENANO

Miraculus

aventuras de Lady Bug Cap. 2 Capitán Tsubasa (temp-2) Cap. 22 (Estreno)

05:30 DE TARDE EN

CASA Comidas para niños. Sinopsis: Este

programa estará dedicado a sugerir una alimentación balanceada para los niños,

en los diferentes grupos de edades.

(En

vivo)

06:30 TODO LISTO Cartelera con las principales propuestas televisivas del

canal en la semana. SIGNOS

Alexander

Cárdenas Un programa sobre la vida y obra del grabador Elías Acosta Alexander

Cárdenas (Estreno)

07:00 ONDA RETRO A

4 manos. Parte I Elton Jhon y Billy Joel

Sinopsis. -Teatro lleno, dos pianos y 4 manos. Elton Jhon y Billy Joell. Al

estilo

(Estreno)

07:30 MÁS QUE DOS

Escuela

Taller Gaspar Melchor de Jovellanos Invitado: Arquitecto Juan Carlos Pérez

Botello ¨Director Escuela Taller¨ Sinopsis: Pone al descubierto todos los

oficios rescatados por la oficina del Historiador de la Ciudad. (RTX)

08:00 NOTICIERO

NACIONAL

El

espacio que mantiene informada a la población sobre los acontecimientos más

importantes dentro y fuera de nuestra nación. (En vivo)

08:30 NOTICIERO

CULTURAL

La

información más actual y relevante en el panorama cultural de nuestro

archipiélago. ()

09:00 PROGRAMACIÓN

DE TELESUR

Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. ()

CLAVE LUNES 2 SEPTIEMBRE 2019

09:00 CUBANOS EN

CLIP

Habana

Swing, SMS, Bamboleo, Casabe, entre otros. . .

10:00 EL PERFIL

Aldo

López Gavilán

10:30 MOVIENDO

11:00 TODO MÚSICA

Más

música de Cuba: Con Septeto Santiaguero, Adanys Acosta, Rafael Espín y El Noro.

11:30 TROVA TV Joaquín Sabina 4 Frases de Joaquín Sabina que sirven para

realizar un recorrido por toda su obra musical.

12:00 CLAVE

ROMÁNTICA

01:00 CUBANOS EN

CLIP Habana Swing, SMS, Bamboleo, Casabe,

entre otros. . .

02:00 EL PERFIL

Aldo

López Gavilán

02:30 MOVIENDO

03:00 TODO MÚSICA

Más

música de Cuba: Con Septeto Santiaguero, Adanys Acosta, Rafael Espín y El Noro

03:30 TROVA TV

Joaquín

Sabina 4 Frases de Joaquín Sabina que sirven para realizar un recorrido por

toda su obra musical.

04:00 CLAVE

ROMÁNTICA

05:00 CUBANOS EN

CLIP Habana Swing, SMS, Bamboleo, Casabe,

entre otros. . .

06:00 EL PERFIL

Aldo

López Gavilán

06:30 MOVIENDO

07:00 TODO MÚSICA Más música de Cuba: Con Septeto Santiaguero, Adanys

Acosta, Rafael Espín y El Noro.

07:30 TROVA TV Joaquín Sabina 4 Frases de Joaquín Sabina que sirven para

realizar un recorrido por toda su obra musical.

08:00 CLAVE

ROMÁNTICA

09:00 CUBANOS EN

CLIP

Habana

Swing, SMS, Bamboleo, Casabe, entre otros. . .

10:00 ESTA NOCHE

NOS VAMOS CON LUCAS DOCUMENTAL

Navegando en un pentagrama Acercamiento a la vida y obra del músico Manuel GalbánTorralbas. Nosotros la Música Recorrido por diferentes exponentes de la música cubana del siglo XX.

MULTIVISION LUNES 2 SEPTIEMBRE 2019

06:29 CARTELERA

06:32 HOLA CHICO Tira: Elena de Avalor, Grizzy and the lemmings, Miss Moon.

07:12 BOING Título: Búsqueda del tesoro.

07:25 DOCUMENTAL Título: Planeta tierra. Mundo de hielo. Sinopsis: Los dos

polos de nuestro planeta están cubiertos de hielo, son las tierras menos

exploradasdel mundo, en ninguna otra parte los cambios estacionales son tan

extremos, cada año el hielo avanza y retrocede, estos cambios regulan toda la

vida en estas tierras.

08:10 UTILISIMO

FIESTA EN CASA Tema: Temática granja.

08:33 DOCUMENTAL Título: Nuestro planeta. Capítulo 1 Aliento. Sinopsis:

Documental que narra la extraordinaria historia de la Tierra. Un viaje épico a

través de todo el planeta y por el espacio exterior de la mano del actor Will

Smith.

09:20 SIENTE EL

SABOR Platos de cuchara Tema: Sopa de

lentejas.

09:43 DOCUMENTAL Título: Villa de veterinarios. Sinopsis: Documental acerca

de las atenciones y cuidados con los animales en la villa de los veterinarios

James Carroll y Anthony Bennett, en Berry, Nueva Gales del Sur, Australia.

10:07 DESDE EL

ACTOR STUDIO En el escenario del Actors

Studio de Nueva York, James Lipton tiene como invitada a la afamada actriz

SARAH SILVERMAN. En esta entrevista conoceremos sus pensamientos más profundos

acerca del arte de la actuación y el rodaje de filmes.

10:47 SET Y CINE

EL ESCANDALO CLOUZOT Monográfico sobre el

director de cine francés.

11:44 ENTREVISTA

RUSIA TODAY Título: Alejandro Gil,

director de cine cubano. SINOPSIS: Pasa el rato con reconocidas personalidades

de la cultura latinoamericana y europea. políticos, deportistas, artistas,

gente de las más variadas esferas, quienes cuentan historias de su vida.

12:10 ASI ES CHINA

TÍTULO: El florecer de Panzhihua, el

retorno del cielo azul. SINOPSIS: Un lugar muy bello de China retoña como una

flor al acercarse la primavera. Al mirar al cielo te darás cuenta de cuán

importante es para sus habitantes mantener una relación de paz y armonía con la

madre naturaleza, en la espera del retorno del cielo azul.

12:40 FACILISIMO Tira: Jake y los piratas, Floogals, Arte Ninja.

01:30 SERIE

INFANTIL ROBOZUNA Cap. 7

01:52 SERIE AMIGOS

Y AMANTES Cap. 12 3ª temp

02:36 SERIE HANAKO

Y ANA CAP. 13

03:06 NOVELA SOMOS

FAMILIA CAP. 8

04:00 CARTELERA

04:01 DOCUMENTAL

ANIMAL I LUNES 2 DOCUMENTAL TRINIDAD T: 45´

Ruta: Editados / Doc. / Doc. De relleno / semana del 2 al 8 / 09

04:46 ENTREVISTA Título: Alejandro Gil, director de cine cubano. SINOPSIS:

Pasa el rato con reconocidas personalidades de la cultura latinoamericana y

europea. políticos, deportistas, artistas, gente de las más variadas esferas,

quienes cuentan historias de su vida.

05:12 SERIE

INFANTIL ROBOZUNA Cap. 7

05:36 HOLA CHICO Tira: Elena de Avalor, Grizzy and the lemmings, Miss Moon.

06:16 BOING Título: Búsqueda del tesoro.

06:30 FACILISIMO Tira: Jake y los piratas, Floogals, Arte Ninja

07:19 CALABACITA

07:20 DOCUMENTAL

LATINOAMERICANO TÍTULO: Premio

internacional anaconda: Para dónde se fueron las golondrinas. SINOPSIS: Los

indígenas de Xingu observan que los árboles ya no florecen, el fuego se extiende

quemando bosques y que las cigarras ya no cantan anunciando la lluvia porque el

calor cocina sus huevos. Al mirar los efectos devastadores de estos cambios,

ellos se preguntan cuál es el futuro de sus nietos.

07:42 ANTES Y

DESPUES Talento: MODLEY CRUE.

08:00 DOCUMENTAL Título: Nuestro planeta. Capítulo 1 Aliento. Sinopsis:

Documental que narra la extraordinaria historia de la Tierra. Un viaje épico a

través de todo el planeta y por el espacio exterior de la mano del actor Will

Smith.

08:47 SERIE DIA DE

ENTRENAMIENTO 1ª TEMP Cap. 5 T: 42´02´´00

09:30 SERIE DOCTOR

X

1ª TEMP Cap. 1

10:30 SERIE SOY LA

NOCHE 1ª TEMP Cap. 6 FIN

11:21 SERIE AMIGOS

Y AMANTES Cap. 12 3ª temp

12:05 SERIE HANAKO

Y ANA CAP. 13

12:35 CARTELERA

12:36 DESDE EL

ACTOR STUDIO En el escenario del Actors

Studio de Nueva York, James Lipton tiene como invitada a la afamada actriz

SARAH SILVERMAN. En esta entrevista conoceremos sus pensamientos más profundos

acerca del arte de la actuación y el rodaje de filmes.

01:16 SET Y CINE

EL ESCANDALO CLOUZOT Monográfico sobre el

director de cine francés.

02:13 NOVELA SOMOS

FAMILIA CAP. 8

03:01 DOCUMENTAL Título: Villa de veterinarios. Sinopsis: Documental acerca

de las atenciones y cuidados con los animales en la villa de los veterinarios

James Carroll y Anthony Bennett, en Berry, Nueva Gales del Sur, Australia.

03:24 ASI ES CHINA

TÍTULO: El florecer de Panzhihua, el

retorno del cielo azul. SINOPSIS: Un lugar muy bello de China retoña como una

flor al acercarse la primavera. Al mirar al cielo te darás cuenta de cuán

importante es para sus habitantes mantener una relación de paz y armonía con la

madre naturaleza, en la espera del retorno del cielo azul.

03:54 SERIE HANAKO

Y ANA CAP. 13

04:24 DOCUMENTAL Título: Nuestro planeta. Capítulo 1 Aliento. Sinopsis:

Documental que narra la extraordinaria historia de la Tierra. Un viaje épico a

través de todo el planeta y por el espacio exterior de la mano del actor Will

Smith.

05:10 SERIE DOCTOR

X

1ª TEMP Cap. 1

06:28 ANTES Y DESPUES Talento: MODLEY CRUE.

CANAL CARIBE LUNES 2 SEPTIEMBRE 2019

01:00 NTV DEL

MEDIODIA.

02:00 ESTACION

CARIBE. Curiosidades de nuestra región.

02:30 SEÑAL DE

RUSIA TODAY.

03:00 REVISTA

INFORMATIVA EN TIEMPO REAL.

05:30 TELESUR

NOTICIAS.

06:30 NOTICIERO

CULTURAL.

07:00 MESA

REDONDA.

08:00 NTV EMISION

ESTELAR.

08:30 MUNDO WEB.

08:45pm NOTICIAS EN LA

RED. Actualidad informativa en las páginas

web nacionales e internacionales.

09:00 9no INNING.

Espacio de análisis e información deportiva.

09:30 EL MUNDO

AHORA. Noticiero internacional.

10:00 DOCUMENTAL. Saben más de lo que parece.

10:30 CARIBE Noticias.

10:40 EL TIEMPO EN

EL CARIBE. (Información meteorológica de

la región)

10:45 NOTICIAS EN

LA RED. Actualidad informativa en las

páginas web nacionales e internacionales.

11:00 ARTE 11. Compendio informativo cultural.

11:30 CARIBE Noticias.