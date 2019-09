Cartelera de la TV cubana

CV MARTES 3 SEPTIEMBRE 2019

09:00 EL SELECTO

CLUB DE LA NEURONA INTRANQUILA

09:30 LA PUPILA

ASOMBRADA LA NUEVA ESCUELA (Basado en

documental de Jorge Fraga)

10:30 ENTRE AMIGOS Talentos: Arnaldo y su Talismán, Crónica de las Tortugas

(Naturaleza de Guanahacabibes) , Lázaro Márquez (ingeniero que atiende esta

región) , Tony Lugones (Cantante) , Ballet de la TVC.

11:00 NOVELA

SHOGUN CAP 9

11:45 EL ARTE DEL

CHEF Cordero confitado con hierbas

aromáticas Sinopsis: La hoja de romero le brinda a la preparación un gusto muy

particular, por eso se cocina al vino y con esta hoja del huerto. El chef

conductor opta esta vez por cocinar a fuego bajo, muy lentamente. Las secciones

mostrarán otras facetas de cómo prepara esta carne.

02:00 CONTRA EL

OLVIDO 1-PROGRAMA: HASTA EL ÚLTIMO ALIENTO, EMISIÓN SOBRE LAS REVISTAS EN LA TV (Tx 1995) : , GUION Y DIR: VICENTE GONZÁLEZ CASTRO.

SINOPSIS: SOBRE EL IMPORTANTE PAPEL DEL LOCUTOR –CONDUCTOR EN LA DRAMATURGIA DE

LAS REVISTAS DE TELEVISIÓN. TALENTO: MARIANA RAMÍREZ CORRÍA, EDDY MARTIN,

HÉCTOR RODRÍGUEZ, ROSALÍA ARNAEZ, , AIDA ISALBE, AIDA GARCÍA, RAKEL MAYEDO Y

MARA ROQUE. 2-HUMOR: MONÓLOGO DE OCTAVIO RGUEZ “CHURRISCO” SOBRE LAS COLAS EN

CUBA Y PARODIA CANCIÓN “AMIGAS DE ALBERTO VERA, EN HOMENAJE DEL 2012 A LA

ACTRIZ MARTHA JIMÉNEZ OROPESA, A PROPÓSITO DE SUS 93 AÑOS, SALA VILLENA UNEAC.

3-MÙSICA: 2DA SELECCIÒN CONCIERTO DE DAVID TORRENS OFRECIDO EN EL 2008 EN LA

ESCALINATA UNIVERSIDAD DE LA HABANA, HA PROPÒSITO DEL ANIV. 89 DE LA FEU.

03:00 NOTA A NOTA Leoni Torres. Toques del Río, Telmary, Aisar y el Expresso

de Cuba. Entrevistado: El Noro

03:45 ENTRE LIBROS Ricardo Hodelín (Investigador de la obra martiana) (REPRIS

DEL 18 / 5 / 2019) Zona de intercambio: TCVELI 190903 Sinopsis: Médico,

escritor, amante de la historia e investigador. Dr en Ciencias Médicas. Médico

Especialista de Primer y Segundo Grado en Neurocirugía, historiador, escritor y

ensayista.

04:15 TIN MARIN Clip 171 Alvin y las ardillas: Decir no Las chicas

superpoderosas: Mucho sueño Los cuentos de Minnie: La visita de Penélope T:

26´20

04:45 VIVA LA MÚSICA Título: Programa 20 Sinopsis: VMU (Viva la música) invita

al encuentro con videos de música de todo el mundo, hecha para niños, cantada

por solistas vocales, instrumentales, por grupos y coros, a capella o con

orquesta, incluida en las películas infantiles favoritas, tocada por verdaderos

talentos musicales infantiles y mucho más. En esta emisión: 1. Más allá de la

distancia uno de los temas de Hércules, la voz de tenor en una canción 2. Emily

Bear de 6 años de edad toca el piano 3. El Oso y la casa Azul la canción de las

notas musicales Zona de Intercambio

05:00 ¿SABES QUÉ? Título: La televisión I Sinopsis: Sobre el mundo de la

televisión se estará conversando desde el palacio de Pioneros. Disco:

SABER MÁS? Título: Variado QSM 1 Sinopsis

Quieres saber mas es un programa que acerca a los pequeños al mundo que los

rodea. En esta emisión: El órgano más grande del cuerpo, ¿Cómo se cultiva el

café en Cuba?, ¿Por qué la papa es un buen alimento? Disco:

05:30 DOBLE CLIC Título: Variado, prog. 5. 21 Sinopsis: Doble clic es una

revista variada que aborda la vida cotidiana de los niños y las niñas en su

relación con el medio ambiente, la recreación, las artes, el deporte y las

actividades escolares. Contenido: Mi taller: Un mojito para las viandas /

Deportes Doble Clic: entrevista a Robert Machado (pitcher de San José) / Musi

Clic: Guantanamera Disco:

05:45 LISTA TOPE Título: Animales más raros y feos del mundo Sinopsis:

¿Sabías que existe una Asociación de Preservación y Defensa de Animales Feos? Mas,

quién decide qué animal incluir. Sobre animales poco agraciados comentará esta

emisión. Zona de Intercambio

05:57 ESTE DÍA 1866- Inicia el primer congreso de la Internacional.

Suiza: La primera Internacional, que agrupaba diversas tendencias socialistas,

entre las cuales predominaban los marxistas partidarios de la dictadura del

proletariado, dio inicio a su primer congreso este día del año 1866 en Ginebra,

Suiza. Los delegados presentaron una agenda con importantes aspectos a

discutir, como la reducción de las horas de trabajo, las sociedades obreras, el

trabajo de las mujeres y los niños, y las huelgas, entre otros. 1951- Fallece

Ernestina Lecuona. Cuba: Ernestina Lecuona Casado, compositora y pianista

cubana fallecida un día como hoy del año 1951, tuvo una importante trayectoria

musical, destacándose por la autoría de bellas canciones. Hizo, además, otras

presentaciones exitosas en Cuba, y ofreció conciertos en giras artísticas por

países latinoamericanos. Su obra autoral abarcó canciones, boleros, criollas,

guajiras, valses, danzones, y sones. Ernestina Lecuona había nacido en Matanzas

en enero de 1882. 2011- Falleció Julio Casas Regueiro. Cuba: Este día del año

2011 falleció en La Habana el General de Cuerpo de Ejército Julio Casas

Regueiro, Héroe de la República de Cuba, miembro del Buró Político del Partido

Comunista y Diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Sus actividades

revolucionarias comenzaran cuando Fulgencio Batista dio el golpe de estado el

10 de marzo de 1952, por lo que fue varias veces detenido y perseguido por

esbirros de la tiranía. En 1958 se incorporó al Ejército Rebelde en la Sierra

Maestra. Después del triunfo de enero de 1959 ocupó diversos cargos en las

Fuerzas Armadas Revolucionarias, y durante la ayuda internacionalista de Cuba a

Etiopía desempeñó con eficiencia las tareas de aseguramiento logístico en el

teatro de operaciones militares. El General de Cuerpo de Ejército Julio Casas

Regueiro había nacido en febrero de 1936.

06:00 CONEXIÓN Título: Tipos de estudiantes Sinopsis: Identificar de

manera participativa, dinámica y divertida, los diferentes tipos de

estudiantes, como pretexto para que los adolescentes se reconozcan en sus roles

y actitudes como estudiantes, e interioricen y reflexionen sobre las ventajas y

desventajas de unos y otros. (03) Invitado: Anabel Pla Talento musical:

Cimafunk y Leoni Torres Tema 1: Me voy pa mi casa (Cimafunk) Y Tema 2: Me quedo

contigo (Leoni Torres) Zona de Intercambio

07:00 MESA REDONDA

08:30 CON DOS QUE

SE QUIERAN Néstor Jiménez (actor)

09:15 NOVELA

EXTRANJERA SOL NACIENTE CAP 118

10:00 CUANDO UNA

MUJER Título: “Mi derecho” TCVCUM190903

Sinopsis: Una mujer defiende su derecho a ejercer la maternidad ante la

amenazada de perder la patria potestad de su hija.

10:15 CUERDA VIVA Tema: Colegio de San Gerónimo de la Habana. Talentos:

Anthony Bravo. Rap, Kilómetro Cero. Música Alternativa

11:15 TELEDRAMA Marx en el Soho – T: 1h 00´45 Director: Jorge Alonso

Padilla. Autor: Howard Zinn Adaptación: Raúl García Riverón Duración: 63 min.

Producción: 2006 Elenco: Michaelis Cué, Daysi Quintana, Jorge Félix Alí, Raúl

Moreira, Walfrido Serrano, Yenisee Soria, Bienvenido Mena y AmarilysNuñez.

Sinopsis: A Karl Marx se le permite volver a la tierra durante una hora. Por un

error burocrático aparece en el SOHO de Nueva York en lugar del de Londres,

donde había vivido con su familia. Frente a un auditorio se muestra, como muy

pocos lo conocieron, revelando sus vínculos familiares y su amistad con

Federico Engels y sus discusiones con Bakunin. (líder anarquista ruso) . La

obra lo muestra luchando para aclarar conceptos que han tergiversado sus ideas.

Esta puerta presenta un Karl Marx desconocido, con latidos de humor chispeante

y agudo, erudito y original. Muy vivo y disponible para una revolución futura.

12:42 TELECINE (Pel. del sábado) JOHN WICK: CAPÍTULO 3 PARABELLUM 2019 /

130 min / Estados Unidos / Acción / EST DIR Chad Stahelski INT Keanu Reeves,

Halle Berry, Ian McShane, Anjelica Huston John Wick (Keanu Reeves) regresa a la

acción, solo que esta vez con una recompensa de 14 millones de dólares sobre su

cabeza y con un ejército de mercenarios intentando darle caza. Tras asesinar a

uno de los miembros del gremio de asesinos al que pertenecía, Wick es expulsado

de la organización, pasando a convertirse en el centro de atención de multitud

de asesinos a sueldo que esperan detrás de cada esquina para tratar de

deshacerse de él. No necesita completamiento

TELECINE (Cine en familia) EL CASO DE LA VIUDA NEGRA Título

Original: Black Widow Estados Unidos / 1987 / 103 min. / Thriller, Asesinatos

en serie / Color / Subtitulada Dirección: Bob Rafelson Reparto: Debra Winger,

Theresa Russell, Sami Frey Alex Barnes es una agente federal volcada en su

trabajo y sin tiempo para su vida privada, cosa que no dejan de reprocharle sus

superiores. Su trabajo se complicará aún más cuando descubra, casi por

casualidad, la muerte, en muy poco tiempo, de dos ricos hombres de negocios

entre los cuales, al menos aparentemente, no hay ninguna relación.

Completamiento: Documental Paraguay (0: 14: 13

NOVELA MONK CAP 1 TEMP 2

09:01 ESTOCADA AL

TIEMPO 1960 Fallece en La Habana el

pelotero Armando Marsans En el acontecer deportivo un día como hoy de mil 960

fallece en La Habana el destacado pelotero Armando Marsans, una de las figuras

que brillaron durante las primeras décadas del siglo veinte en la Liga Cubana,

en la cual se desempeñó por más de 20 años con el equipo Almendares. En mil 911

fue elegido junto a Rafael Almeida para jugar en las Grandes Ligas de los

Estados Unidos, convirtiéndose en los primeros cubanos en conseguirlo en la

pasada centuria. 1961 Concluyen II Juegos Mundiales Universitarios 1961

Concluyen en Sofía, capital de Bulgaria, los segundos Juegos Mundiales

Universitarios, uno de los primeros eventos deportivos multidisciplinarios en

los que estuvo presente el naciente movimiento deportivo revolucionario cubano.

El velocista Enrique Figuerola obtuvo uno de los primeros títulos

internacionales en su brillante carrera deportiva, al imponerse en los 100

metros con registro de 10 segundos y 38 centésimas. En las Universiadas de

Sofía intervinieron mil 270 deportistas de 32 países, que compitieron en 9

disciplinas. 1989 Bronce para Cuba en XLI Mundial de lucha 1989 Luego de diez

días de competencia, cierra sus cortinas en la ciudad suiza de Martigny el

cuadragésimo primer Campeonato Mundial de lucha. Los representantes cubanos

tuvieron esta vez una cosecha menos productiva que en certámenes anteriores,

pero mantuvieron la tradición de subir al podio en justas mundiales, cuando

Mario Olivera logró el bronce en la división de los 62 kilogramos del estilo

grecorromano. Cuba se situó en el lugar 18 en la tabla final por naciones.

09:15 GLORIAS

DEPORTIVAS: Daylen Hernández (cayad)

TTRGDP DAYLEN HERNANDEZ rtx

12:30 CICLISMO

INTERNACIONAL: CAMPEONATO MUNDIAL DE CICLISMO DE PISTA, NUEVA ZELANDA, (1. 03)

, TTRNUEVAZELANDA3, rtx

02:00 SERIE

NACIONAL DE BEISBOL, Holguín vs CIEGO DE

AVILA, desde el estadio Mayor General Calixto García Iñiguez, en vivo

05:00 JUDO

INTERNACIONAL: GRAND PRIX DE MONTREAL, TTRSATJUDOMONTREAL5, T (0. 53)

06:00 NND en vivo

06:27 ESTOCADA AL

TIEMPO (rtx)

06:30 BOLA VIVA

07:05 A TODO

MOTOR: Continuación de los campeonatos

mundiales de motociclismo y Fórmula 1 Gran Premio de Bélgica y actualización de

los campeonatos mundiales de F1 y MotoGP, TTRATM314

08:05 FÚTBOL

INTERNACIONAL: Liga Española, Atlético de

Madrid vs Éibar, dif

09:53 CINE GOL MARVELLOUS (Mean Machine) Reino Unido / Comedia dramática Bio. / 2014 / T: 1: 30 / ESTRENO Dir: Julian Farino Int: Toby Jones, Gemma Jones, Tony Curran, Nicholas Gleaves Sinopsis: (Basado en hechos reales) . Esta es la sorprendente historia real de Neil Baldwin, un hombre con dificultades de aprendizaje y un continuo inconformismo. Durante 60 años Neil pasó de carnicero a payaso de circo, predicador, graduado universitario sin haber estudiado nunca, mascota de su equipo favorito de fútbol, manager del suyo propio, amigo personal de altos cargos religiosos, ejecutivos y de la familia real. Premios: 2014: Premios BAFTA: Mejor telefilm, director y actriz secundaria (Gemma Jones)

08:30 Documentales:

Los colibríes

09:30 Profesiones y

Oficios: Cap 2.

09:40 “DEBER Y

ACTUAR” Cívica 7mo: El deber

10:00 “Técnicos del

futuro”: Presentación (Alojamiento Hotelero)

10:20 Educación

Musical 3ero: La presencia de los sonidos, los silencios y la música en la vida

cotidiana

10:50 Revista

pioneril Primaria: Ya comenzaron las clases

11:10 Inglés 6to: Los

países de habla inglesa

11:30 La historia en

Imágenes Nivel M. S: Lucha clandestina en Cuba. Ciudad en Rojo.

02:00 Para ti

maestro: Orientaciones metodológicas para la dirección del aprendizaje.

02:20 Revista

pioneril Primaria: Ya comenzaron las clases

02:40 Educación

Musical 3ero: La presencia de los sonidos, los silencios y la música en la vida

cotidiana

03:10 “Creciendo”

Nivel M. S: Las relaciones sociales (interpersonales)

03:30 “Aprender

jugando” 1ero: Mi primer día en la escuela

03:50 “Técnicos del

futuro”: Presentación (Alojamiento Hotelero)

04:10 “DEBER Y

ACTUAR” Cívica 7mo: El deber

04:30 Cercanía: La

formación del artista en el nivel elemental.

06:30 Tengo algo que

decirte: Fotografía Subacuática

07:00 La Tarea:

Teoría de los 6 grados

07:30 Serie

extranjera: La sociedad. Cap. 6

08:30 Presencia:

Resumen de programas más destacados del primer semestre.

08:45 Para Leer

mañana: Dazra Nobak (Narradora y promotora cultura)

09:00 Televisando la

Radio: Especial con Laura Pausini.

09:30 Letra fílmica:

El blues de Beale Street Título original: If Beale Street Could Talk Año: 2018

Duración: 119 min. País: Estados Unidos Dirección: Barry Jenkins Guion: Barry

Jenkins (Novela: James Baldwin) Reparto: KiKiLayne, Stephan James, Regina King,

Diego Luna, Pedro Pascal, Teyonah Parris, Colman Domingo, Brian Tyree Henry, Ed

Skrein, Michael Beach, Emily Rios, Finn Wittrock, Dave Franco, Aunjanue Ellis,

Faith Logan Género: Romance. Drama | Años 70 Sinopsis: Basada en la novela de

James Baldwin, “IfBeale Street Could Talk”, la película sigue a Tish,

una mujer de Harlem embarazada y recién prometida que lucha contrarreloj para

demostrar la inocencia de su pareja. Premios 2018: Premios Oscar: Mejor actriz

de reparto (Regina King) . 3 nominaciones 2018: Globos de Oro: Mejor actriz de

reparto (King) . Nominada mejor película y guion 2018: Premios BAFTA: Nominada

a Mejor guión adaptado y Mejor banda sonora 2018: Festival de Toronto: 1ª

finalista Mejor película 2018: Círculo de Críticos de Nueva York: Mejor actriz

de reparto (Regina King) 2018: Asociación de Críticos de Los Angeles: Mejor banda

sonora y actriz sec. (Kin

CANAL EDUCATIVO 2 MARTES 3 SEPTIEMBRE 2019

Noticias,

análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva

del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. (En Vivo)

04:30 PARA UN

PRÍNCIPE ENANO PID T-

Miraculus

aventuras de Lady Bug Cap. 3 Capitán Tsubasa (temp-2) Cap. 23 (Estreno)

05:30 DE TARDE EN

CASA Protección de niños y adolescentes en

los escenarios digitales. Sinopsis: Las tecnologías de la información y la

comunicación, conocidas como TIC forman parte indisoluble de la vida cotidiana

actual. Cuba, aunque llega a ellas con cierto retraso impulsa aceleradamente su

utilización. Múltiples ventajas, pero también acarrea riesgos que pueden

afectar de sobremanera a nuestros niños, jóvenes y adolescentes. (En vivo) PID

T-

06:30 GENERACIÓN 0

07:00 La Música

campesina (Estreno) ASÍ ME VES Cortes contemporáneos y colores de fantasías

Cambio de imagen a estudiante de música, que acude al salón, pidiendo un cambio

según sus características y preferencias (Estreno) HASTA SIEMPRE COMANDANTE

Programa 3 TANDA ÚNICA Jorge Martínez Capítulo 2: Invasión (serie animada Juego

de tronos conquista y rebelión: una historia animada de los 7 reinos producida

por HBO) (Estreno) PID T-

08:00 NOTICIERO

NACIONAL PID T-

El

espacio que mantiene informada a la población sobre los acontecimientos más

importantes dentro y fuera de nuestra nación. ()

08:30 NOTICIERO

CULTURAL PID T-

La

información más actual y relevante en el panorama cultural de nuestro

archipiélago. ()

09:00 TELESUR PID T- Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. (En Vivo)

CLAVE MARTES 3 SEPTIEMBRE 2019

09:00 CUBANOS EN

CLIP

Adonis

Puentes y Pancho Amat, Yuyo Rojas, Yoyo Ibarra, Alex Duvall, entre otros. . .

10:00 GRANDES DEL

PENTAGRAMA Mundito González

10:30 LUSOFONÍA Pop Portugués Parte II Alberto Indio, Miguel Gameiro,

Paulo Sousa, entre otros. . .

11:00 MÚSICA DEL

MUNDO

Programa

1

11:30 CONCIERTOS

TROVADORES Reinier Arro Joven trovador,

ganador del Premio de Composición Carlos Puebla.

12:00 HORA ROCK

01:00 CUBANOS EN

CLIP

Adonis

Puentes y Pancho Amat, Yuyo Rojas, Yoyo Ibarra, Alex Duvall, entre otros. . .

02:00 GRANDES DEL

PENTAGRAMA

Mundito

González

02:30 LUSOFONÍA Pop Portugués Parte II

Alberto

Indio, Miguel Gameiro, Paulo Sousa, entre otros. . .

03:00 MÚSICA DEL

MUNDO Programa 1.

03:30 CONCIERTOS

TROVADORES

Reinier

Arro Joven trovador, ganador del Premio de Composición Carlos Puebla.

04:00 HORA ROCK

05:00 CUBANOS EN

CLIP

06:00 Adonis Puentes

y Pancho Amat, Yuyo Rojas, Yoyo Ibarra, Alex Duvall, entre otros. . . GRANDES

DEL PENTAGRAMA Mundito González LUSOFONÍA Pop Portugués Parte II Alberto Indio,

Miguel Gameiro, Paulo Sousa, entre otros. . .

MÚSICA

DEL MUNDO Programa 1 CONCIERTOS TROVADORES

Reinier Arro Joven trovador, ganador del Premio de Composición Carlos Puebla.

HORA ROCK CUBANOS EN CLIP

10:00 Adonis Puentes

y Pancho Amat, Yuyo Rojas, Yoyo Ibarra, Alex Duvall, entre otros. . . ENTRE

CLÁSICOS

CONCIERTOS

EN CLAVE

CONTENIDO: Franz von SUPPÉ-OBERTURA «Poeta y Aldeano» / 2- D. SHOSTAKOVICH: Concierto para violonchelo y orquesta Nº1 / 3- S. PROKOFIEV- Concierto Nº 3 para piano y orquesta op. 26 / 4-César FRANCK: SINFONÍA en re menor (3 movimientos) /

MULTIVISION MARTES 3 SEPTIEMBRE 2019

06:32 HOLA CHICO Tira: Blaze and The Monster Machines, La casa de Mickey

Mouse.

07:20 BOING TEMA: Despierta Bing Bing.

07:33 DOCUMENTAL Título: Hombres del Ártico. El universo más duro. Cazar o

morir de hambre. Sinopsis: La vida en la lejana Alaska es una lucha a muerte,

los hombres cazan para sobrevivir. Aquí gobierna la ley de la naturaleza.

08:14 UTILISIMO Actívate Tema: Movimiento animal.

08:40 DOCUMENTAL Título: Grandes misterios. El Louvre. Sinopsis: Documental

acerca de los misterios entorno al museo “El Louvre” en París, Francia.

09:23 COSMÉTICA

NATURAL Tema: Tónico facial.

09:45 DOCUMENTAL Título: Santuario de Orangutanes. Sinopsis: Documental

acerca de los cuidados y atenciones que se brindan a los orangutanes que

habitan en el santuario de Borneo.

10:10 CINEVISION UN GUARDESPALDA ESCOLAR (Drillbit Taylor) Estados Unidos / Comedia / 2008 / T: 1: 52 /

Dir:

Steven Brill. Int: Owen Wilson, Nate Hartley y Troy Gentile, Alex Frost y Josh

Peck, David Dorfman Valerie Tian, Leslie Mann. Sinopsis: En su primer día de

instituto, dos amigos, Wade y Ryan, son testigos de como dos matones, Filkins y

Ronnie, acosan a Emmit () , un estudiante bajito que ha sido el blanco fácil de

las burlas al ser considerado un “bicho raro”. Wade interviene en la

pelea, pasando a ser el blanco de ambos abusones. Al no poder defenderse, Wade

sugiere a Ryan y Emmit, este último ahora amigo de ellos, publicar un anuncio

por Internet para contratar a un guardaespaldas. Después de entrevistar a

varios exconvictos, mercenarios y mafiosos, terminan por decantarse por

Drillbit Taylor, un vagabundo que finge ser un militar y experto en artes

marciales puesto que es el más “normal” de entre los candidatos y el

que menos dinero exige.

11:46 DOCUMENTAL

TÍTULO: Camino al cosmos. SINOPSIS: La

agencia espacial rusa establece unos criterios de selección para sus futuros

cosmonautas y 420 candidatos se inscriben a las duras pruebas. De ellos tan

solo 8 serán seleccionados, pese a que todos se prepararán durante años para

conseguir el objetivo.

12:12 DOCUMENTAL

TÍTULO: Cruzando la ruta de la seda

marítima Cap. La rueda de la vida 1 parte. SINOPSIS: La historia va de la mano

de la gran ruta de la seda marítima, donde las viejas formas de comercio cada

vez van tomando nuevos caminos en el mundo moderno. Hoy conoceremos cuántas

vueltas puede dar la rueda de la vida.

12:35 FACILISIMO Tira: Blaze and The Monster Machines, La casa de Mickey

Mouse.

01:23 SERIE

INFANTIL ROBOZUNA Cap. 8

01:45 SERIE AMIGOS

Y AMANTES Cap. 13 3ª temp

02:28 SERIE HANAKO

Y ANA CAP. 14

02:58 NOVELA SOMOS

FAMILIA CAP. 9

04:01 DOCUMENTAL Título: Hombres del Ártico. El universo más duro. Cazar o

morir de hambre. Sinopsis: La vida en la lejana Alaska es una lucha a muerte,

los hombres cazan para sobrevivir. Aquí gobierna la ley de la naturaleza.

04:42 DOCUMENTAL

TÍTULO: Camino al cosmos. SINOPSIS: La

agencia espacial rusa establece unos criterios de selección para sus futuros

cosmonautas y 420 candidatos se inscriben a las duras pruebas. De ellos tan

solo 8 serán seleccionados, pese a que todos se prepararán durante años para

conseguir el objetivo.

05:08 SERIE

INFANTIL ROBOZUNA Cap. 8

05:32 HOLA CHICO Tira: Blaze and The Monster Machines, La casa de Mickey

Mouse.

06:20 BOING TEMA: Despierta Bing Bing.

06:33 FACILISIMO Tira: Blaze and The Monster Machines, La casa de Mickey

Mouse.

07:22 SERIE MERLIN 4ª TEMP CAP. 7 T: 42´16´´27 RUTA: Editados / serie / serie

diurna / merlín / semana del 2 al 8 / 09

08:05 DOCUMENTAL Título: Grandes misterios. El Louvre. Sinopsis: Documental

acerca de los misterios entorno al museo “El Louvre” en París, Francia.

08:48 SERIE

COMPAÑÍA X 1ª TEMP Cap. 6

09:31 SERIE DOCTOR

X

1ª TEMP Cap. 2

10:16 SERIE AMIGOS

Y AMANTES Cap. 13 3ª temp

11:00 SERIE HANAKO

Y ANA CAP. 14

01:07 NOVELA SOMOS

FAMILIA CAP. 9

01:52 DOCUMENTAL Título: Hombres del Ártico. El universo más duro. Cazar o

morir de hambre. Sinopsis: La vida en la lejana Alaska es una lucha a muerte,

los hombres cazan para sobrevivir. Aquí gobierna la ley de la naturaleza.

02:33 #´S 1 Talento: Lenny Kravitz / Lorde / Halsey & Lauren.

02:46 SERIE HANAKO

Y ANA CAP. 14

03:16 DOCUMENTAL

TÍTULO: Cruzando la ruta de la seda

marítima Cap. La rueda de la vida 1 parte. SINOPSIS: La historia va de la mano

de la gran ruta de la seda marítima, donde las viejas formas de comercio cada

vez van tomando nuevos caminos en el mundo moderno. Hoy conoceremos cuántas

vueltas puede dar la rueda de la vida.

03:39 DOCUMENTAL Título: Hombres del Ártico. El universo más duro. Cazar o

morir de hambre. Sinopsis: La vida en la lejana Alaska es una lucha a muerte,

los hombres cazan para sobrevivir. Aquí gobierna la ley de la naturaleza.

04:20 DOCUMENTAL Título: Grandes misterios. El Louvre. Sinopsis: Documental

acerca de los misterios entorno al museo “El Louvre” en París, Francia.

05:03 SERIE DOCTOR

X

1ª TEMP Cap. 2

05:48 DOCUMENTAL

TÍTULO: Camino al cosmos. SINOPSIS: La

agencia espacial rusa establece unos criterios de selección para sus futuros

cosmonautas y 420 candidatos se inscriben a las duras pruebas. De ellos tan

solo 8 serán seleccionados, pese a que todos se prepararán durante años para conseguir

el objetivo.

06:14 #´S 1 Talento: Lenny Kravitz / Lorde / Halsey & Lauren.

01:00 NTV DEL

MEDIODIA.

02:00 DOCUMENTAL.

55 años de la colaboración médica cubana

en el mundo

02:30 SEÑAL DE

RUSIA TODAY.

03:00 REVISTA

INFORMATIVA EN TIEMPO REAL.

05:30 TELESUR

NOTICIAS.

06:30 NOTICIERO

CULTURAL.

07:00 MESA

REDONDA.

08:00 NTV EMISION

ESTELAR.

08:30 HERENCIA. Tradición Sonera.

08:45 NOTICIAS EN

LA RED. Actualidad informativa en las

páginas web nacionales e internacionales.

09:00 9no INNING.

Espacio de análisis e información deportiva.

09:30 ERNESTO

GUEVARA, TAMBIÉN CONOCIDO COMO EL CHE.

Cap. 2

10:00 PUNTOS

CARDINALES. El Evento del Turismo de la

Naturaleza. TURNAT 2019.

10:30 CARIBE Noticias.

10:40 EL TIEMPO EN

EL CARIBE. (Información meteorológica de

la región)

10:45 NOTICIAS EN

LA RED. Actualidad informativa en las

páginas web nacionales e internacionales.

11:00 ARTE 11. Compendio informativo cultural.

11:30 CARIBE Noticias.