Cartelera de la TV cubana

CV VIERNES 6 SEPTIEMBRE DEL 2019

BUENOS DÍAS

09:00 CUERDA VIVA Tema: Colegio de San Gerónimo de la Habana. Talentos:

Anthony Bravo. Rap, Kilómetro Cero. Música Alternativa

10:00 SERIE DE

ARTE 7 ESTA ES NUESTRA FAMILIA – CAPITULO 14 THIS IS US (Titulo Original) Capitulo 14: La sala de espera (This Is

Us: The Waiting Room) EEUU. / 2019 / 43 Min. / Drama / estreno / color /

subtitulado al español Dir: Kevin Hooks Int: Milo Ventimiglia, Mandy Moore,

Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley En la sala de espera del

hospital, las tensiones aumentan mientras los Pearson esperan noticias sobre

Kate y el bebé. Randall y Beth discuten y no pueden ponerse de acuerdo sobre la

mejor manera de obtener cuidado infantil, especialmente después de saber que

Rebecca y Miguel están considerando mudarse. Miguel trata de mantener a todos

ocupados y se queja de que está marginado dentro de la familia. Rebecca está

callada. Kevin y Randall discuten. Toby informa a la familia que Kate está bien

y que su hijo nació por cesárea. Toby y Kate están de acuerdo en llamar al bebé

Jack.

NO BASTA CON BUENAS IDEAS. Zona de

intercambio: TCVVLP 190904 No basta con buenas ideas Las buenas ideas son eso,

buenas ideas, un punto de partida y una meta. Pero entre la arrancad y la

llegada. . . hay que andar, y andar bien.

11:00 NOVELA MONK

CAP 2TEMP 2

LA VIA Título de la emisión: Jóvenes por

la seguridad (I Parte) Sinopsis: Mostrará las principales acciones que

desarrolla la Escuela de Capacitación para conductores profesionales ¨José

María Pérez Capote¨ y las expectativas de los jóvenes aspiraciones. / El rigor

de los exámenes y la preparación partiendo de estudios y pruebas psicométricas.

Invitados. Especialistas de la Escuela de Educación Vial y conducción de San

Miguel del padrón y de la José María Pérez Capote, jóvenes aspirantes a

conductores profesionales.

DEL MEDIODIA

FAMILIA EL INTRÉPIDO LA TOUR Titulo original: La Tour, prendsgarde!

Francia-Italia-Yugoslavia / 1958 / 82 min. / Aventuras-Capa y Espada-Drama /

Color / Estreno / En Español Reparto: Jean Marais, Eleonora Rossi Drago, Nadja

Tiller, Cathia Caro La Francia de Luis XV (1715-1774) está en guerra con la

emperatriz María Teresa de Austria. Henri La Tour, aventurero y cómico de la legua

implicado en la contienda de modo fortuito, recibe el encargo del conde Saint

Server, mortalmente herido, de velar por su hija natural Toinon, que está al

cuidado de unos modestos tenderos. La persona que ha matado al duque aspira a

adueñarse de su fortuna, para lo cual intentará eliminar a la joven por todos

los medios a su alcance. Completamiento: Avance del filme a exhibir: “El

intrépido La Tour” Del mundo del cine: La Capa Temporada 1 Cap. 4 Están viendo:

“Cómo se hizo Juego de Tronos” 1ra Parte Comentario del filme a exhibir: “El

intrépido La Tour”

ANSOC

04:15 TIN MARIN Clip 174 El show de Looney Tunes: Súper Conejo Chomp Quad:

Compartir T: 27´14

04:45 PIRLIMPIMPIM Cap. 127 Título: El niño brujo (6) Disco:

TV Título: Heroínas dela pantalla cubana

Sinopsis: En los animados realizados en nuestro país podemos encontrar heroínas

como Maria Silvia, Chunca Y Fernanda. Disco

PIERDAS Título: Programa 10 Sinopsis:

Promocional de propuestas culturales, recreativas y de formación vocacional

para adolescentes. Zona de intercambio

05:57 ESTE DÍA 1766-Nace John Dalton. Reino Unido: químico y naturalista

británico nacido un día como hoy de 1766 es conocido por sus relevantes

descubrimientos en el campo de la meteorología, esfera a la que dedicó cerca de

57 años de su vida. Sin embargo su contribución más importante a la ciencia fue

su teoría de que la materia está compuesta por átomos de diferentes masas,

teoría que fue la piedra angular de la física moderna. También describió el

hecho de la falta de percepción del color en algunas personas, aunque su

hipótesis fue desacreditada estando él mismo en vida, la investigación profunda

y metódica que realizó sobre su propio problema visual causó una impresión tal

que su nombre se convirtió en el término común para designar el padecimiento.

1896- Maceo combate en Arroyo de Mantua. Cuba: El 22 de enero de 1896 el Mayor

General Antonio Maceo llegó a Mantua, Pinar del Río, dando fin a la triunfante

invasión al occidente de Cuba, la cual comenzó en Baraguá en octubre de 1895

junto con Máximo Gómez. En el territorio más occidental de Cuba el Titán de

Bronce libró trascendentales combates, entre ellos el de Tumbas de Estorino, y

uno no menos importante contra las instalaciones españolas en la loma Los

Arroyos este día, dejando inutilizadas las fuerzas enemigas al mando del

coronel español Rafael del Álamo. 2007- Falleció Luciano Pavarotti. Italia:

Este día del año 2007 falleció Luciano Pavarotti, tenor italiano, uno de los

cantantes contemporáneos más famosos de todos los tiempos Desde su debut en

1961 se abrieron para él los más famosos teatros en Londres, Viena, Zurich, y

Ámsterdam, con óperas francesas e italianas románticas, fundamentalmente de

Giuseppe Verdi, Donizetti y Puccini. En 1963 se presentó por primera vez en

España y en 1965 en Estados Unidos. La Scala de Milán lo acogería en 1966 y más

tarde el Metropolitan de Nueva York. Luciano Pavarotti había nacido en octubre

de 1935.

06:00 PASO LIBRE Título: Futuro Renacer del Municipio Playa Sinopsis:

Música popular Cubana Música: Zona de intercambio

CULTURAL

07:00 MESA REDONDA

08:00 NTV

CLUB DE LA NEURONA INTRANQUILA Programa:

33 — SCN33

09:00 NOVELA Más Allá del Límite Cap. 81— T-CV-NOV Cap. 81-Más Allá

del Límite

DESCONOCIDO Cuba y los planetas. Inv. Dr.

C. Oscar Álvarez Pomares. Esp. Academia de Ciencias de Cuba. Sinopsis: Cada

país tiene derecho a escoger los nombres de 2 cuerpos celestes que se descubran.

Se convoca en el programa a que se hagan las propuestas para la selección de la

propuesta cubana.

PUERTA FELIX Y MEIRA Félix et Meira Canadá / 2014 / 105´ / Drama / Estreno /

B-N / Subtítulos en español Dir: Maxime Giroux Reparto: Martin Dubreuil, Hadas

Yaron, Luzer Twersky, Anne-Elisabeth Bossém Félix es un excéntrico

franco-canadiense sin dinero cuyo acaudalado padre está a punto de morir, y

Meira una judía jasídica casada y con un hijo. No estaba previsto que se

conocieran, mucho menos que se enamoraran.

12:30 CARIBE

NOTICIAS

EXTRANJERA TREMEN CAP 13

EL ARTE DE LA GUERRA 2: LA TRAICIÓN DVD-

5107 (The Art of War II: Betrayal) E.

Unidos / 2008 / 1. 43min. / Thriller / reposición Dirección: Josef Rusnak

Intérpretes: Wesley Snipes, Athena Karkanis y Winston Rekert Cuando el agente

Neil Shaw sale del anonimato para vengar la muerte de su maestro, se ve

envuelto en un camino de traición y corrupción letal. A solicitud de su amigo y

candidato a senador, Neil comienza a investigar, pero conforme van apareciendo

personas asesinadas, él se da cuenta que recorre un camino de traición.

Completamiento: LLAVEROS DE PARED 04: 36 / Las Esculturas más Impresionantes

del Mundo 10: 00

TELECINE (Send. Del Oeste) LA LEY DE LOS FUERTES (6´2) Título

original: Three Violent People USA / 1956 / 100 min. / Western | Familia /

Color / Subtitulada / Reposición Dirección: Rudolph Maté Reparto: Charlton

Heston, Anne Baxter, Gilbert Roland, Tom Tryon Terminada la guerra civil

(1861-65) con la victoria del Norte, comienza el Periodo de la Reconstrucción

(1865-1877) , época de represalias y de expolio económico de los estados del

Sur. Lincoln había proyectado conceder una amnistía a los confederados para

favorecer la reconciliación entre vencedores y vencidos; sin embargo, el

Gobierno Provisional formado a raíz de su asesinato (1865) ordenó la ocupación

militar del Sur y la imposición de unas durísimas reparaciones de guerra. Con

las tropas yanquis llega una caterva de especuladores y aventureros sin

escrúpulos dispuestos a hacer fortuna. El capitán Colt Saunders (Charlton

Heston) , recién llegado a su rancho de Texas, tendrá que enfrentarse a dos

problemas: por una parte, al turbio pasado de la mujer (Anne Baxter) con la que

acaba de casarse. Por otra, a la codicia de los funcionarios del Gobierno, que

quieren apoderarse de sus tierras. Completamiento: Hoy presentamos: La ley de

los fuertes Series: Bonanza Temporada 2 Cap. 1 Próximamente: Un pie en el

infierno El filme de hoy: La ley de los fuertes

SERIE EXTRANJERA (JUEVES) JUEGO DE TRONOS CAP 6

TR VIERNES 6 SEPTIEMBRE

09:00 HIMNO

APERTURA

09:01 ESTOCADA AL

TIEMPO 1952 Comienza en La Habana Mundial

de béisbol En el acontecer deportivo un día como hoy de mil 952 comienza en La

Habana el décimo tercer Campeonato Mundial de béisbol amateur, con la

participación récord de 13 países. La fase preliminar de la competencia se

celebró en dos grupos, y avanzaron a la discusión de las medallas Cuba, Puerto

Rico, Nicaragua, República Dominicana, Venezuela y Panamá. En la ronda final

los cubanos ganaron 4 partidos y solo cedieron ante los puertorriqueños, para

alzarse con el título. Por primera vez en la historia un torneo mundial de

béisbol fue televisado en Cuba, cuando la CMQ TV adquirió los derechos de

transmisión. 1964 Inaugura Fidel Serie Internacional de Béisbol (j) 1964 Fidel

lanza la primera bola y deja inaugurada en el estadio Latinoamericano la Serie

Internacional de Béisbol juvenil en la que se enfrentaron las selecciones de

Cuba y Canadá. El encuentro presenciado por una concurrencia de 28 mil

aficionados resultó triunfo para los cubanos 11 carreras por 2. Al ser

interrogado por la prensa, el Comandante en Jefe afirmó que se había avanzado

no solo en pelota, sino en todos los deportes. 1978 Conquista Cuba dos títulos

mundiales 1978 Por coincidencia histórica, Cuba conquista el mismo día dos

importantes títulos mundiales. En la extinta Unión Soviética el equipo femenino

de voleibol se convirtió en el primer conjunto Latinoamericano en ganar una

justa del orbe de ese deporte, al derrotar en el choque final a las campeonas

olímpicas de Japón 3 sets por 0. Simultáneamente, en Italia, la selección de

béisbol propinó KO a Corea del Sur y ganó 11 por 0 el último encuentro del

vigésimo quinto certamen mundial. La bienvenida a ambos planteles la presidió

el general de ejército Raúl Castro, quien expresó a nuestras voleibolistas que

eran como las Fuerzas Armadas, invictas siempre.

DEPORTIVA

09:15 FUTBOL POR

DENTRO: Fútbol de Verano TTRFXD20190905,

rtx

10:00 FÚTBOL INTERNACIONAL: Liga Premier, Burney vs Liverpool, dif

DEPORTIVO EN VIVO

12:30 ATLETISMO

INTERNACIONAL: ATLETISMO INTERNACIONAL: LIGA DEL DIAMANTE DE LONDRES,

TTRSATDIAMANTELONDRES2, T (1. 59)

INTERNACIONAL: BADMINTON XXIII Panamericano

Individual Championships 2019, T (1. 29) , TTR SAT BADMINTON XXIII Pan Am

Individual Championships 2019, (carpeta BLMAN INTR) (está en la zona de

intercambio y en la NAS) , rtx

DEPORTIVA

06:00 NND en vivo

06:27 ESTOCADA AL

TIEMPO (rtx)

COMPLETO: Serie nacional de béisbol,

estadísticas, informaciones y mejores jugadas TTRSWC201900906

07:05 FÚTBOL

INTERNACIONAL: Liga Premier, Arsenal vs

Tottenham, dif

09:00 BEISBOL INTERNACIONAL:

08:30 Documentales:

El arte de Roma

09:30 Profesiones y

Oficios: Cap 5.

09:40 Razones

vocacional: Continuidad de estudio

10:00 Preescolar:

Mundo vegetal. Capítulo1 Las plantas. Mundo animal. Capítulo1 Los animales

10:20 Educación

Musical 4to: Creación de una combinación sonora.

10:50 “Por los

caminos de las Ciencias Naturales”6to: Yo también he cambiado

11:10 Inglés 3ro: El

alfabeto o abecedario

11:30 La historia en

Imágenes Nivel M. S: La evolución del hombre. Película “Los conquistadores del

fuego”.

01:00 NTV

02:00 Razones

vocacional: Continuidad de estudio

02:20 “Por los

caminos de las Ciencias Naturales”6to: Yo también he cambiado

02:40 Educación

Musical 4to: Creación de una combinación sonora.

03:10 “Creciendo”

Nivel M. S: Las relaciones sociales (interpersonales)

03:30 Voy x 10 5to:

Listos para empezar.

03:50 Revista FEEM:

Inicio del curso

04:10 De Cuba soy

Nivel Medio Superior: Identidad Nacional

04:30 Punto de

Partida: Mejor que abrir pechos, juntar ciudades. Socializar el trabajo

realizado por la red de oficinas del Historiador y Conservador de las ciudades

patrimoniales de Cuba.

06:30 Tengo algo que

decirte: Grupo Kialo Sinopsis: se hablará de una joven agrupación que en poco

tiempo ha ganado popularidad, se trata del grupo Kialo. Sobre su trayectoria

artística, producciones discográficas, y nuevos proyectos nos hablará su

director.

07:00 Dominio Cuba

(Rx del Canal Caribe) : Cap 1

07:30 Serie

extranjera: La sociedad. Cap. 9

08:00 NTV

08:30 Música y más:

Homenajes: Emilio Vega Invs. Emilio Vega y su Vega Project.

09:00 Un palco en la

ópera: Zarzuela Los gavilanes, 1er

10:00 Grandes series:

La Dama de blanco. Cap. 4

CANAL EDUCATIVO 2 VIERNES 6 SEPTIEMBRE 2019

DE TELESUR PID T-

Noticias,

análisis internacional; una visión del panorama político internacional desde la

perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. ()

PRÍNCIPE PID T-

Kung

Fu Panda (Los caminos del destino) Cap. 3 Transformers Prime Beast Cap. 18

(Estreno)

CASA PID T-

Fotos

y Modas. Vinculación de la fotografía y Diseñadores de moda. Sinopsis: La

vinculación entre la moda y la fotografía de moda, ambas especialidades han

desarrollado su propia estética. Cómo influye la fotografía en la publicidad de

la moda. Prendas de vestir y accesorios nos cuentan historias creadas por

diseñadores de moda y fotógrafos. (En vivo)

PID T-

Armas

Orientales Sinopsis: La impresionante colección de Roberto Vargas Lee de armas

orientales la cual incluye cuchillos, sables, puñales, espadas, entre otras

armas. (Estreno)

Programa

317 PRIMER CORTO TITULO: La máquina del tiempo DIRECTOR: Alberto Utrera PAÍS:

España GÉNERO: Drama SINOPSIS: ¿Qué es para ti el último acto de amor? Con esta

reflexión nace el Premio Electium de apoyo a Jóvenes Talentos en el Cine a

principios de 2017. Y bajo este concepto, Alberto Utrera presenta su corto ‘La

máquina del tiempo’, Esta es la historia de Benito, quién decidió “tal y como

él quería” su último acto de amor. SEGUNDO CORTO TITULO: Enredados por siempre

DIRECTOR: Byron P. Howard y Nathan Greno PAÍS: EE. UU GÉNERO: Animado SINOPSIS:

La historia del corto se retoma donde la película “Enredados”

terminó. El reino está festejando, preparándose para la boda real de Rapunzel y

Eugene. Sin embargo, el camaleón Pascal y el caballo Maximus pierden los

anillos, provocando una búsqueda frenética para recuperarlos. (Estreno)

CUBA PID T-

¿Quiénes

somos? Un equipo de televisión se prepara para brindar los temas más relevantes

de la informática y las tecnologías vinculados al proceso de informatización de

la sociedad cubana. (ESTRENO)

PID T-

Art

Brut Sinopsis: Samuel Riera es un joven pintor graduado de la escuela de San

Alejandro que comparte su saber con niños y jóvenes que independientemente de

su discapacidad intelectual les ayuda a expresar sus sentimientos a través del

Art Brut.

NACIONAL PID T-

El

espacio que mantiene informada a la población sobre los acontecimientos más

importantes dentro y fuera de nuestra nación. ()

CULTURAL PID T-

La

información más actual y relevante en el panorama cultural de nuestro

archipiélago. (RTX)

T-

Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político internacional desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. (En vivo)

CLAVE VIERNES 6 SEPTIEMBRE 2019

09:00 CUBANOS EN

CLIP Shiina, Erick Jon, Cero estrés, El

Niño y la Verdad, entre otros. . .

10:00 MÚSICA

HABANA Efraín Galindo

Joven

cantante y compositor cubano

10:30 ONDA RETRO

Lo

mejor del menú Parte I Programa Variado, Talento: Free, Deep Purple, Meat Loaf,

Alice Cooper, MotörHead, Steppenwolf

11:00 CLAVE DEL

ÉXITO

ROSARIO Junto a sus hermanos Lolita y Antonio es fiel heredera del

legado de sus padres Lola Flores y Antonio González, hoy por hoy es una de las

artistas más queridas en España y América.

11:30 COLECCIÓN

SALSERA Alexander Abreu &Havanade

Primera, Andy Rubalft. JG, entre otros. . . PID

12:00 CUBANÍSIMOS Karel García en Bellas Artes PID-

01:00 CUBANOS EN

CLIP Shiina, Erick Jon, Cero estrés, El

Niño y la Verdad, entre otros. . .

02:00 MÚSICA

HABANA Efraín Galindo

Joven

cantante y compositor cubano

02:30 ONDA RETRO Lo mejor del menú Parte I Programa Variado, Talento: Free,

Deep Purple, Meat Loaf, Alice Cooper, MotörHead, Steppenwolf PID-

03:00 CLAVE DEL

ÉXITO

ROSARIO Junto a sus hermanos Lolita y Antonio es fiel heredera del

legado de sus padres Lola Flores y Antonio González, hoy por hoy es una de las

artistas más queridas en España y América.

03:30 COLECCIÓN

SALSERA Alexander Abreu &Havanade Primera,

Andy Rubalft. JG, entre otros. . .

04:00 CUBANÍSIMOS

Karel

García en Bellas Artes

05:00 CUBANOS EN

CLIP

Shiina,

Erick Jon, Cero estrés, El Niño y la Verdad, entre otros. . .

06:00 MÚSICA

HABANA Efraín Galindo

Joven

cantante y compositor cubano

06:30 ONDA RETRO

Lo

mejor del menú Parte I Programa Variado, Talento: Free, Deep Purple, Meat Loaf,

Alice Cooper, MotörHead, Steppenwolf

07:00 CLAVE DEL

ÉXITO ROSARIO Junto a sus hermanos Lolita

y Antonio es fiel heredera del legado de sus padres Lola Flores y Antonio

González, hoy por hoy es una de las artistas más queridas en España y América.

COLECCIÓN SALSERA Alexander Abreu &Havanade Primera, Andy Rubalft. JG,

entre otros. . . CUBANÍSIMOS Karel García en Bellas Artes PID- PID-

09:00 CUBANOS EN

CLIP

10:00 Shiina, Erick Jon, Cero estrés, El Niño y la Verdad, entre otros. . . CINE CLAVE Brindis de amor Año: 1953 Duración: 112 min. País: Estados Unidos Dirección: Vincente Minnelli Guion: Betty Comden, Adolph Green Música: Howard Dietz, Arthur Schwartz Fotografía: Harry Jackson Reparto: Fred Astaire, Cyd Charisse, Oscar Levant, Nanette Fabray, Jack Buchanan, James Mitchell, Ava Gardner Productora: MGM. Productor: Arthur Freed Género: Musical | Teatro Sinopsis: Un cantante y bailarín de éxito, a pesar de que atraviesa una etapa muy crítica, está decidido a volver a Broadway, el escenario que le dio la gloria y la fama.

MULTIVISION VIERNES 6 SEPTIEMBRE 2019

06:32 HOLA CHICO Tira: Atchoo, Furiki Wheels, Lazytown.

07:18 RANGER ROB

TEMA: Un ranger campeón.

07:30 DOCUMENTAL Título: Historia de grandes felinos. 5 guepardos machos.

Sinopsis: Es realmente extraordinario vivir junto a los grandes felinos. Para

estos investigadores que han estudiado durante más de 40 años los grandes

felinos, para ellas son individuos, conocen los detalles más íntimos de sus

vidas.

08:16 UTILISIMO EN

FORMA Tema: Metabolismo.

08:41 DOCUMENTAL Título: Secretos de la antigüedad. Los secretos de las

catedrales. Sinopsis: Expertos investigan a través de las nuevas tecnologías

cómo fueron construidas las catedrales góticas de la época medieval.

09:26 SIENTE EL

SABOR Platillos mexicanos Plato: Mole

amarillo.

09:51 DOCUMENTAL Título: Veterinario extremo. Sinopsis: Documental sobre

las experiencias de Rodrigo, médico veterinario que cuida animales salvajes.

10:15 CINEMAINDIO NUESTRO PAÍS (SWADES: WE, THE PEOPLE) (OUR COUNTRY) INDIA / DRAMA / 2004 / T: 3: 14: 22 / DIR: ASHUTOSH

GOWARIKER INT: SHAHRUKH KHAN, GAYATRI JOSHI, KISHORI BALAL Un exitoso científico hindú retorna a su pueblo natal para

llevarse con él a su niñera a Estados Unidos, y en el proceso redescubre sus

raíces.

01:30 SERIE

INFANTIL SKYLANDER Cap. 1

01:52 SERIE AMIGOS

Y AMANTES Cap. 16 3ª temp

02:34 SERIE HANAKO

Y ANA CAP. 17

03:04 NOVELA SOMOS

FAMILIA CAP. 12

04:47 ENTREVISTA

TÍTULO: Elsa Punset, escritora, filosofa y

divulgadora española. SINOPSIS: Pasa el rato con reconocidas personalidades de

la cultura latinoamericana y europea. Políticos, deportistas, artistas, gente

de las más variadas esferas, quienes cuentan historias de su vida.

05:13 SERIE

INFANTIL SKYLANDER Cap. 1

05:37 HOLA CHICO Tira: Atchoo, Furiki Wheels, Lazytown.

06:23 RANGER ROB

TEMA: Un ranger campeón.

06:34 FACILISIMO Tira: Leo el explorador, Rusty Rivets, Aventuras con los

Kratt.

07:20 SERIE MERLIN 4ª TEMP CAP. 10

08:04 DOCUMENTAL Título: Secretos de la antigüedad. Los secretos de las

catedrales. Sinopsis: Expertos investigan a través de las nuevas tecnologías

cómo fueron construidas las catedrales góticas de la época medieval.

08:49 SERIE DIA DE

ENTRENAMIENTO 1ª TEMP Cap. 7

09:32 SERIE DOCTOR

X

1ª TEMP Cap. 5

10:16 SERIE AMIGOS

Y AMANTES Cap. 16 3ª temp

10:58 SERIE

JAPONESA HANAKO Y ANA CAP. 17

11:29 CINEMAINDIO NUESTRO PAÍS (SWADES: WE, THE PEOPLE) (OUR COUNTRY) INDIA / DRAMA / 2004 / T: 3: 14: 22 / DIR: ASHUTOSH

GOWARIKER INT: SHAHRUKH KHAN, GAYATRI JOSHI, KISHORI BALAL Un exitoso científico hindú retorna a su pueblo natal para

llevarse con él a su niñera a Estados Unidos, y en el proceso redescubre sus

raíces.

02:43 NOVELA CHINA

SOMOS FAMILIA CAP. 12

03:28 SERIE

JAPONESA HANAKO Y ANA CAP. 17

03:58 DOCUMENTAL

TÍTULO: Artesanía. Arte de la elaboración

del bote de dragón. SINOPSIS: La artesanía china es considerada un arte

milenario, solo transmitida entre aquellas familias que la practican. El arte

de la elaboración del bote de dragón es una de esas maravillas.

04:14 DOCUMENTAL Título: Secretos de la antigüedad. Los secretos de las

catedrales. Sinopsis: Expertos investigan a través de las nuevas tecnologías

cómo fueron construidas las catedrales góticas de la época medieval.

05:00 SERIE DOCTOR

X

1ª TEMP Cap. 5

05:44 ENTREVISTA

TÍTULO: Elsa Punset, escritora, filosofa y

divulgadora española. SINOPSIS: Pasa el rato con reconocidas personalidades de la

cultura latinoamericana y europea. Políticos, deportistas, artistas, gente de

las más variadas esferas, quienes cuentan historias de su vida.

06:10 FILMECITO HOTEL TRANSILVANIA III PARTE Título original Hotel Transylvania 3: Summer Vacationaka Año 2018 Duración 97 min. País Estados Unidos Dirección Genndy HYPERLINK Género Animación. Comedia. Fantástico | Monstruos. Secuela. 3-D Sinopsis Nuestra familia de monstruos favorita se embarca en un crucero de lujo para que por fin Drac pueda tomarse un descanso de proveer de vacaciones al resto en el hotel. Es una navegación tranquila para la pandilla de Drac, ya que los monstruos se entregan a toda la diversión a bordo que ofrece el crucero, desde el voleibol de monstruos y las excursiones exóticas, a ponerse al día con sus bronceados de luna. Pero las vacaciones de ensueño se convierten en una pesadilla cuando Mavis se da cuenta de que Drac se ha enamorado de la misteriosa capitana de la nave, Ericka, quien esconde un peligroso secreto que podría destruir a todos los monstruos.

CANAL CARIBE VIERNES 6 SEPTIEMBRE 2019

01:00 NTV DEL MEDIODIA.

02:00 PASAPORTE. Vivían Ramón, La Gran Maestra del Ajedrez en Cuba.

02:30 SEÑAL DE

RUSIA TODAY.

03:00 REVISTA

INFORMATIVA EN TIEMPO REAL.

05:30 TELESUR

NOTICIAS.

06:30 NOTICIERO

CULTURAL.

07:00 MESA

REDONDA.

08:00 NTV EMISION

ESTELAR.

08:30 CUBIT. Shazam

08:45 NOTICIAS EN

LA RED. Actualidad informativa en las

páginas web nacionales e internacionales.

09:00 9no INNING.

Espacio de análisis e información deportiva.

09:30 EL MUNDO

AHORA. Noticiero internacional.

10:00 RT. Black Lives 2. El laberinto de la libertad.

10:30 CARIBE Noticias.

10:40 EL TIEMPO EN

EL CARIBE. (Información meteorológica de

la región)

10:45 NOTICIAS EN

LA RED. Actualidad informativa en las

páginas web nacionales e internacionales.

11:00 ARTE 11. Compendio informativo cultural.

11:30 CARIBE Noticias.