Cartelera de la TV cubana

MARAVILLAS ¡VAYA BICHOS! DROLES LES PETITES

BETES Francia / 2017 / 77min. / Animación

/ Estreno / Color / Doblada Director: Arnaud Bouron, Antoon Krings La llegada

del grillo Apollon, la víspera del Jubileo de la reina Margarita, al pueblo de

los Bichitos, va a provocar un gran revuelo. Mezclado en un complot montado por

Huguette, la prima de la reina, para quedarse con el trono, Apollon es acusado

de haber raptado a la reina. En realidad, ésta ha sido capturada por la Tribu

de los Nocivos, los enemigos del reino y cómplices de Huguette. Con la ayuda de

Mireille la abeja y de sus nuevos amigos, Apollon se aventura en una peligrosa

misión. Completamiento:

TIN MARIN

PONTE AL DIA

12:15 ENTRE LIBROS Pedro Pérez Rivero Sinopsis: Licenciado en Lengua y

Literatura Hispánicas, Profesor Principal e Investigador Auxiliar del Centro de

Superación para la Cultura Félix Varela y Morales, de La Habana y profesor

Auxiliar de la Universidad de La Habana. Este notable escritor dedicado al

estudio de La Habana, desde sus ensayos, es invitado a nuestro programa en un

festejo común por el aniversario 500 de la ciudad.

02:00 ENTRE TÚ Y

YO Novela cubana Mas allá del límite con

resumen de verano. La telenovela cubana Mas allá del límite es del gusto de la

familia cubana. Se conversará con su director Miguel Brito, y con parte del

equipo de realización, así como con sus principales protagonistas.

02:45 PENSANDO EN

3D CUANDO EL AMOR TE TOCA Where Hands

Touch. Título original 2018 / 122 min / Reino Unido / Drama. Romance | Nazismo

/ subtitulado al español / estreno Dirección: Amma Asante Reparto: Amandla

Stenberg, George Mac Kay, Christopher Eccleston, Abbie Cornish Alemania, 1944.

Leyna es una adolescente alemana, hija de un hombre negro y una mujer blanca,

que vive atemorizada por su color de piel. Cuando ella conoce a Lutz, miembro

de las juventudes hitlerianas e hijo de un destacado oficial de las SS, ambos

se enamoran irremediablemente, poniendo así sus vidas en peligro.

Completamiento: MATERIALES: VERTIGO DE TUNAS VISION “YOYIMBO

SATO-MIYAGAWA-MIFUNE-KUROSAWA” SERIE ANIMADA LARVAS “DIETA” VIDEO CLIP DE

WILLIAM VIVANCO “CUANDO VUELVO”

05:15 ORIGENES Tema: Dedicado al Comandante de la Revolución Juan Almeida

Bosque. Sinopsis: El programa aborda la vida del Comandante Juan Almeida Bosque

desde su nacimiento hasta su muerte, su participación en el Asalto al Cuartel

Moncada, en la expedición del Yate Granma, imprescindible puntal en la

fundación del Tercer Frente Mario Muñoz hasta el último de sus días en que fue

fiel a Fidel y la Revolución Cubana.

05:27 ESTE DÍA 1791- Nace José Laurencio Silva. Venezuela: José Laurencio

Silva, General en Jefe del Ejército venezolano, quien tuvo una destacada

participación en la guerra de independencia de ese país, nació un día como hoy

del año 1791. Desde 1810 se enroló en las huestes que combatían las fuerzas

realistas. Agrupó a adeptos para las actividades guerrilleras, y se unió al

Ejército Libertador de Simón Bolívar con un escuadrón de caballería. combatió

en las famosas batallas de Junín y Ayacucho en 1824, por lo que fue ascendido a

General de Brigada, y más tarde trabajó al lado de Simón Bolívar hasta 1831 en

que regresó a Venezuela, apartándose de la vida militar en 1859. José Laurencio

Silva falleció en Venezuela, en febrero de 1873. 1937- Falleció Magdalena

Peñarredonda. Cuba: Un día como hoy del año 1937 falleció la insigne patriota

Magdalena Peñarredonda, destacada luchadora por la independencia de Cuba.

Magdalena fue reconocida por su labor conspirativa tanto en Cuba como en Nueva

York. Al inicio de la guerra de 1895 fue nombrada Delegada del Partido

Revolucionario Cubano en Pinar del Río, territorio en el cual desarrolló una

importante labor de apoyo al General Antonio Maceo. En abril de 1898 fue presa

para la Cárcel Nacional de La Habana, donde su lucha se enfocó entonces a

denunciar las ignominias de los políticos en el poder. 1987- Fidel inaugura

Centro de Inmunoensayo. Cuba: Un día como hoy del año 1987 el líder histórico

de la Revolución cubana Fidel Castro Ruz, inauguró el Centro de Inmunoensayo,

cuyo trabajo está centrado en la producción de juegos de diagnóstico para la

investigación de enfermedades como el SIDA, la hepatitis B y C, la

alfafetoproteína en las mujeres gestantes y otras enfermedades. El Centro de

Inmunoensayo investiga acerca de nuevas tecnologías de diagnóstico, obtención

de reactivos, instrumentos y equipos; elabora software, asesora técnicamente y

entrena al personal que trabajará con ellos. Está incorporado al Polo

Científico del Oeste de La Habana y al Frente Biológico. Es una de las

instituciones auspiciadoras de la Academia de Ciencias de Cuba.

05:30 SORPRESA XL (Emisión final) Programa 10. Equipos: “La perla negra”,

“Los bactenners” y “sin límites” Talento musical: Maykel Blanco Temas

interpretados: “Ya tu no coronas”, “Que tienes que te mueves” y “Lo que sabrás”

06:30 23 Y M A propósito del

concurso “La Habana sí” (de interpretación de versiones del repertorio de los

Van Van, auspiciado por la cátedra honorífica de música popular “Juan Formell”

del ISA) en el marco del 1er Festival de la Timba “Por Siempre Formell” recién

concluido en la capital, vendrán las agrupaciones triunfadoras: -Trío femenino

de Cámara “Kronos” -Sexteto de trombones conformado por alumnos de ese

instrumento del ISA y la ENA. A propósito del lanzamiento del disco Todos

Estrellas “A romper el Coco”, homenaje del sello EGREM a los grandes conjuntos

del país, donde intervienen varios célebres músicos cubanos, de los cuales

estarán en esta emisión: Alexander Abreu, Mayito Rivera, Alain Pérez y también

las agrupaciones que ellos lideran: -Havana D Primera -Mayito Rivera y su Grupo

-Alain Pérez y su Grupo. – Cantante Yaima Sáenz, Zule Guerra (cantante cubana

de Jazz que acaba de regresar de una beca en Europa) feat con Anaís Abreu y

Vania Borges. LO

08:30 NOVELA SOL

NACIENTE CAP 120 FINAL

09:30 LA PELICULA

DEL SABADO Los Despiadados 2019 / 111 min

/ Italia / Mafia / EST DIR Renato De Maria INT Riccardo Scamarcio, Sara

Serraiocco, Alessio Praticò, Alessandro Tedeschi, Marie-Ange Casta. Sinopsis Un

adolescente rebelde acaba convirtiéndose en uno de los mafiosos más ambiciosos

de Milán durante la época dorada de la ‘Ndrangheta en los años 80.

DE MEDIANOCHE Hotel Artemis 2018 / 97 min

/ Reino Unido / Ciencia ficción / REP DIR Drew Pearce INT Jodie Foster,

Sterling K. Brown, Sofia Boutella, Jeff Goldblum, Brian Tyree Henry, Jenny

Slate. Sinopsis Los Ángeles, año 2018. El Hotel Artemis es un hospital

exclusivo para delincuentes, regentado por Jean Thomas (Jodie Foster) y ceñido

a unas reglas muy estrictas. Cuando el centro es atacado, dará paso a una

espiral de violencia difícil de contener.

DE TERROR EL NIÑO Título original: Theboy

EE. UU. / 2016 / 97min. / Terror / EST. / Color / Doblada al español Dir.

William Brent Bell Reparto: Lauren Cohan, Rupert Evans, Ben Robson, Jim Norton.

Greta es una joven estadounidense que acepta trabajar como niñera en Inglaterra

huyendo de su pasado. Para su sorpresa, el niño que tiene que cuidar es un

muñeco a tamaño real. Además, en el cumplimiento de su trabajo debe obedecer

reglas muy estrictas. Cuando queda sola, Greta desobedece las normas lo que

desencadena una serie de eventos perturbadores que le llevaran a convencerse de

que el muñeco está vivo.

INFORMACIÓN PELIGROSA (Crusader) DVD-1884 E. Unidos / España / 2005 / 1. 40min.

/ Thriller / reposición Dirección: Bryan Goeres Intérpretes: Andrew McCarthy, Michael

York y Ana Álvarez Hank Robinson, un reportero mediocre, consigue el trabajo de

su vida tras robar una cinta de video sobre un ataque “terrorista” a la

compañía de telecomunicaciones NOVA. La cinta dañada contiene además imágenes

reveladoras sobre la naturaleza del asalto, pero la revelación esta verdad

podría ser el fin de su brillante carrera. Nota: Lleva edición de contenido en

los minutos 22 y 72 Completamiento: Una visita al Museo Pergamon en Berlin 08:

30 / Cómo analizar un cuadro 8: 46

TELECINE (Cine de comedia) LEJOS DEL MUNDANAL RUIDO Farfrom the

Madding Crowd Reino Unido-Estados Unidos / 2015 / 119´ / Drama romántico /

Reposición / Color Dir: Thomas Vinterberg Reparto: Carey Mulligan, Matthias

Schoenaerts, Michael Sheen, Tom Sturridge. . . La independiente, inteligente y

joven Bathsheba Everdene se gana la vida cuidando una granja más bien modesta.

El joven y próspero ganadero Gabriel Oak se enamora de ella y le propone

matrimonio, pero Bathsheba quiere ser libre y no acepta su ofrecimiento.

TIEMPO 1964 Clausuran Seminario de

Educación Física Escolar En el acontecer deportivo un día como hoy de mil 964

se clausura en el hotel Habana Libre el Seminario de educación física escolar,

que durante varios días se celebró con la presencia de representaciones de

varios países, como parte de la estrategia de la Revolución de convertir la

práctica deportiva en un derecho de todos. Entre los destacados ponentes del

evento estuvieron el profesor búlgaro Mincho Todorov, quien durante varios

meses brindó colaboración en Cuba. Al término del seminario, el Comandante en

Jefe sostuvo un encuentro con varios de los profesores participantes. 1986

Concluyen en Cienfuegos JJA de canotaje 1986 Concluyen en Cienfuegos los Juegos

Juveniles de la Amistad de canotaje, evento que durante tres días reunió a

competidores de varios países del campo socialista. La lid fue dominada por la

representación de Hungría, seguida por la República Democrática Alemana, la

Unión Soviética y Cuba. La comitiva nacional logró dos medallas de plata e

igual número de bronce. 1988 Gana Cuba el XXX Campeonato Mundial de béisbol

1988 Cuba conquista el trigésimo Campeonato Mundial de Béisbol, disputado en

Italia, al vencer al conjunto de Estados Unidos 4 carreras por 3 en el juego

final del torneo. Con el marcador en contra 1-3 frente al pitcheo dominante de

Jim Abbott, un espectacular zurdo al que le faltaba la mano derecha, Lourdes

Gourriel empató el choque con oportuno cuadrangular que encontró a Luis Giraldo

Casanova en primera. Luego Lázaro Vargas vendría de emergente y decidió el

encuentro con jit de oro, para concretar el triunfo frente a uno de los mejores

equipos presentados por los estadounidenses en justas mundiales.

04:00 SERIE

NACIONAL DE BEISBOL, INDUSTRIALES vs

MATANZAS, desde el estadio, LATINOAMERICANO en vivo

BÉISBOL DE SIEMPRE: Victoria de Cuba en el Mundial de 1969

10:00 “Educar en

Familia” Por qué mi hijo se comporta así.

10:40 Para ti

maestro: Orientaciones metodológicas para la dirección del aprendizaje. rtx

11:00 Cercanía: La

formación del artista en el nivel elemental. rtx

11:30 Mirada de

artista: CASA DE LA AMERICAS I rtx

12:00 Documentales:

El arte rococó.

02:00 De Cierta

Manera: RÍTMICAS (1973) Categoría: Documental / Duración: 6’ Dir. Melchor

Casals Sinopsis: El ejercicio en la barra de una pareja establecerá una

relación que definirá la personalidad de ambos. DOS MIRADAS (2003) Categoría:

Documental / Duración: 21’ Dir. Andrés Ortega Sinopsis: Acercamiento al trabajo

de dos stillmandel cine cubano producido por el ICAIC: José Luis

Rodríguez-Venegas (Tom Mix) y José Hernández (Pepe el loco) . MARES DE PASIÓN

(Cuba-Colombia, 1960) / ESTRENO DE COPIA RESTAURADA EN TV Categoría: Ficción /

Género: Drama / Duración: 93’ Dir. Manuel de la Pedrosa Int. Maritza Rosales,

César del Campo, Luis Gerardo Tocar, Julio E. Sánchez Vanegas, Beatriz

Dishington, Marta Elena Vélez, Eunice Suárez. Sinopsis: Una muchacha

suramericana que aparece desmayada en una playa cubana, ha perdido la memoria,

pero cada vez que escucha un ritmo colombiano siente que puede recobrarla. El

médico que la atiende, enamorado de ella, decide llevarla a ese país, donde

recupera su identidad tras escapar a varios intentos de asesinato.

04:30 A ciencia cierta. A ciencia cierta.

05:00 A tiempo: Contaminación sonora.

05:30 Nuestra

Canción: Espontáneamente. Invitados: René Marquéz y Beatriz Márquez

05:45 La Dosis

Exacta: Loratadina (073) Sinopsis: Un adulto mayor que se queja de picazón en

la espalda y secreción nasal decide tomar loratadina. A los pocos días,

presenta dificultad al orinary mareos. Estos síntomas se deben a los efectos

adversos del uso de la Loratadina, el medicamento actuó sobre el Sistema

Nervioso Central y periférico y le produjo lo que en Medicina se conoce como

efectos anticolinérgicos.

05:50 Diccionario

Mùsica: Cap. 1

05:55 Vida y

naturaleza: Juntos por naturaleza (090) Sinopsis: El programa aborda de manera

general algunos de los tratamientos que ofrece la medicina natural y

tradicional en beneficio del bienestar de las personas.

06:30 Paréntesis: rtx

07:00 4×4: Especial:

Tori Kelly Clásicos: Peter Frampton / Rush / Phil Collins Latinos: Marco

Antonio Solís Más solicitados: Kesha / Niall Hornan / Bruno Mars ft. Cardi B.

Monografías: Tori Kelly / Marco Antonio Solís.

Crítico: Entre la razón y la locura Título original The Professor and the

Madman Año 2019 Duración 124 min. País Estados Unidos Dirección Farhad Safinia

Reparto Mel Gibson, Sean Penn, Natalie Dormer, Ioan Gruffudd, Jeremy Irvine, Brendan

Patricks, Adam Fergus, KieranO’Reilly, Bryan Quinn, David Crowley, Olivia

McKevitt, Steve Coogan, Malcolm Freeman, Robert McCormack, Abigail Coburn,

Stephen Dillane Género Drama. Thriller | Siglo XIX. Literatura Sinopsis El

profesor James Murray comienza a compilar palabras para la primera edición del

Oxford English Dictionary a mediados del siglo XIX. Película de caótica

producción que terminó siendo dirigida por el también guionista Farhad Safinia,

que debido a problemas legales debió aparecer su crédito como P. B. Shemran.

10:00 Espectacular: HAYDEE MILANES: PALABRAS

DE TELESUR PID T-

Noticias,

análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva

del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. ()

04:30 PERFILES PID

T-

Jose

Manuel García (Estreno)

05:00 CONCIERTO.

PID T-

Yanni

entre voces Parte II (RTX)

06:00 ENTRE

CUENTOS Y LEYENDAS PID T-

La

puerta secreta del Palacio Sinopsis: El 13 de marzo de 1957 un grupo de jóvenes

asaltaron el Palacio Presidencial con el propósito de ajusticiar al tirano

Fulgencio Batista. Durante muchos años ha existido la versión de que Batista

huyó por una puerta secreta de su despacho. ¿Existió realmente esta puerta

secreta, a dónde conducía, fue esta vía la que salvó la vida del dictador?

(RTX)

06:15 MARAVILLOSO

MUNDO PID T-

Programa

247 Doc. Superdefensa animal. Capt: 1 Doc. El universo oceánico Doc de arte:

Era Barroca. Cap: 1 (Estreno)

07:00 MESA REDONDA

PID T-

(RTX)

08:00 NOTICIERO

NACIONAL PID T-

El

espacio que mantiene informada a la población sobre los acontecimientos más

importantes dentro y fuera de nuestra nación. (RTX)

08:30 LA PUPILA

ASOMBRADA PID T-

Luis

Eduardo Aute Centrado en entrevista y materiales sobre Aute y mirada a la

España actual. (RTX)

09:00 PROGRAMACIÓN

DE TELESUR PID T-

Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. (En vivo)

10:00 Fuera de Serie,

Frasis, Caro Band, Sur Caribe, entre otros. . . CUERDA VIVA Maxim Rock

11:00 Bander en

Blanco, Tanya, Banda Vazca, Camankola LUCAS

12:00 A TODO JAZ

PROG.

FINAL JAZZ BAND PARTE III

CONCIERTOS PREFERIDOS Eagles. Live in Melbourne 1

08:02 UPA NENE Tira: Mona y Sketch, El circo y Choopies.

08:22 HARRY Y SU

CUBO DE DINOSAURIOS Cap. 18

08:33 CHIP Y CHOP Cap. 19

08:55 OPA POPA

DUPA Cap. 19

09:15 MINICINEMA PADDIGTON I PARTE

Título original Paddington Bear Año 2014 Duración 95 min. País Reino Unido

Dirección Paul King Género Infantil. Aventuras. Comedia | Osos. Cine familiar

Sinopsis Paddington es un oso que ha crecido en lo más profundo de la selva

peruana con su tía Lucy, que le ha inculcado el deseo de vivir en Londres.

Cuando un terremoto destruye su hogar, Lucy esconde a su sobrino en un barco

con destino a Inglaterra para que encuentre una vida mejor. Cuando el osito

llega a la estación londinense de Paddington, se da cuenta de que nada tiene

que ver con lo que se había imaginado, hasta que conoce a los Brown, una

bondadosa familia británica que lo acoge en su casa. Sin embargo, poco después,

una siniestra y atractiva taxidermista se fija en él, lo que supone una seria

amenaza para su vida.

10:50 CINE EN CASA

NUESTRO ULTIMO VERANO (THE LAST SUMMER) ESTADOS UNIDOS / 2019 / COMEDIA LIGERA Y DRAMA JUVENIL /

1: 49 / ESTRENO DIRECCIÓN: WILLIAM BINDLEY REPARTO: K. J. APA, MAIA MITCHELL,

NORMAN JOHNSON JR. , JACOB LATIMORE, WOLFGANG NOVOGRATZ, SOSIE BACON, MARIO

REVOLORI, JACOB MCCARTHY, HALSTON SAGE, TYLER POSEY, GAGE GOLIGHTLY, NICOLE

FORESTER, AUDREY GRACE MARSHALL, VALERIE JANE PARKER, SAMEERA ELIGETI, ED

QUINN, Llega el verano y, con él, el

despertar de la adultez. Un grupo de amigos explora la posibilidad de entablar

relaciones nuevas y terminar otras antes de empezar la universidad.

12:40 EUROPA EN

CONCIERTO Título: UNE MISERE

01:22 D´TODO Tema: Paseo en globo.

01:47 SERIES DE LA

SEMANA DIA DE ENTRENAMIENTO 1ª TEMP Cap. 5

Cap. 6 Cap. 7

04:01 SERIES DE LA

SEMANA COMPAÑÍA X 1ª TEMP Cap. 6 Cap. 7

05:29 FILMECITO HOTEL TRANSILVANIA III PARTE Título original Hotel Transylvania 3: Summer Vacationaka

Año 2018 Duración 97 min. País Estados Unidos Dirección Genndy HYPERLINK Género

Animación. Comedia. Fantástico | Monstruos. Secuela. 3-D Sinopsis Nuestra

familia de monstruos favorita se embarca en un crucero de lujo para que por fin

Drac pueda tomarse un descanso de proveer de vacaciones al resto en el hotel.

Es una navegación tranquila para la pandilla de Drac, ya que los monstruos se

entregan a toda la diversión a bordo que ofrece el crucero, desde el voleibol

de monstruos y las excursiones exóticas, a ponerse al día con sus bronceados de

luna. Pero las vacaciones de ensueño se convierten en una pesadilla cuando

Mavis se da cuenta de que Drac se ha enamorado de la misteriosa capitana de la

nave, Ericka, quien esconde un peligroso secreto que podría destruir a todos

los monstruos.

07:06 CALABACITA

07:07 TELENOVELA

LO QUE ME QUEDA POR VIVIR Cap. 8 Amar en

todos los tiempos.

07:58 PRODUCE Y

APORTA

08:26 #´S 1 Talento: Lenny Kravitz / Lorde / Halsey & Lauren.

09:40 CICLO

ESPECIAL DE DOCUMENTALES DEDICADOS A LA FIGURA DE BENNY MORÉ Título: La voz entera del son. Realizador: Jorge Luis

Sánchez. Cap. 3 Que bondad tiene usted.

09:05 MULTICINE CICLO: CARA A CARA CON LA MAFIA INFILTRADO EN LA MAFIA –

EPISODIO 2 – TEMPORADA 2 (SOLO) ITALIA /

THRILLER / 2016 / T: 1: 30 / ESTRENO DIR: MICHELE ALHAIQUE / PIETRO VALSECCHI

INT: MARCO BOCCI, PEPPINO MAZZOTTA, DIANE FLERI, RENATO CARPENTIERI Noticias inesperadas alteran el destino de Marco Solo; su

antiguo jefe, Bruno Corona sigue vivo y está en prisión. Sin embargo, liberar a

Bruno pronto se convierte en la única forma de averiguar dónde tienen

secuestrada a Agata.

10:35 SERIE

CARBONO ALTERADO 1ª TEMP Cap. 8

11:26 TIEMPO DE

CINE CICLO: PASION Y AMOR PECADO ORIGINAL

(ORIGINAL SIN) EEUU. / DRAMA / 2001 / T: 1: 56

/ DIR: MICHAEL CRISTOFER INT: ANTONIO BANDERAS, ANGELINA JOLIE, THOMAS JANE En Cuba, Luis Vargas sostiene una relación epistolar con

Julia Russell, una atractiva americana. En principio ella es todo lo que él

necesita para casarse y el hecho de que sea norteamericana, es ideal para

proyectar el estatus al que él aspira. Pero un buen día Julia desaparece con el

dinero de Luis. Ahora, Luis sólo piensa en vengarse y emprende un viaje hacia

el complicado pasado de Julia. Las consecuencias de esa odisea de mentiras

descubiertas y pasiones encontradas son devastadoras tanto para él como para

ella.

01:22 MEGACONCIERTOS Talento: BUBLÉ

04:41 DOCUMENTAL Título: Mega fábricas. Multistrada 1200. Sinopsis: Proceso

de fabricación de la moto Multistrada 1200 de Ducati.

06:21 UPA NENE Tira: Rocco, Pierre el pintor, El carter

06:43 HARRY Y SU

CUBO DE DINOSAURIOS Cap. 19

06:53 CHIP Y CHOP Cap. 20

07:15 OPA POPA DUPA Cap. 20

01:00 NTV DEL

MEDIODIA.

02:00 CGTN

DIÁLOGO. Relaciones comerciales entre

China y Latinoamérica

02:30 SEÑAL DE

RUSIA TODAY.

03:00 REVISTA

INFORMATIVA EN TIEMPO REAL.

05:30 MUNDO

ECONOMICO.

06:00 TELESUR.

08:00 NTV EMISION

ESTELAR.

08:30 HACEMOS

CUBA.

09:00 HISPANTV. Evo Morales.

09:30 SIETE DIAS

EN CUBA. Resumen noticioso nacional.

10:00 RECTA FINAL. Espacio de información deportiva internacional.

10:30 CARIBE Noticias.

10:45 HERENCIA. Tradición sonera.

11:00 CGTN

DIÁLOGO. Relaciones Comerciales entre

China y Latinoamérica.

11:30 CARIBE Noticias.