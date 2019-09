Cartelera de la TV cubana

CV DOMINGO 8 SEPTIEMBRE DEL 2019

07:57 EN LA MAÑANA

SU CARTELERA

08:00 MUNDO DE

COLORES LECTURA LOS FANTÁSTICOS LIBROS VOLADORES EL CUENTO. LA PASTORA DE OCAS

MI PERSONAJE. BARBIE Y LA PUERTA SECRETA.

08:30 PEQUESOY Título: Me gusta la música. El regettón y la música

infantil La no utilización en fiestas infantiles del regettón, si podemos

disfrutar de muchísima música, buena música infantil.

09:15 MATINEE

INFANTIL EL LIBRO DE LA VIDA THE BOOK OF

LIFE Estados Unidos / 2014 / 95min. /

Animación / Reposición / Color / Subtitulada Director: Jorge R. Gutiérrez La

película cuenta el viaje de Manolo, un joven torero que se debate entre cumplir

con las expectativas de su familia o seguir su corazón y dedicarse a su

verdadera pasión: la música. Antes de escoger el camino que seguirá, emprende

una aventura recorriendo tres mundos fantásticos, donde tendrá que superar sus

peores miedos. Completamiento:

11:30 LA CASA DEL

CHEF Coctel de frutas reforzado con

gelatina. Zona de intercambio: TCVLCC 190908 Coctel de frutas reforzado con

gelatina

11:57 ESTE DÍA 1937- Nace René de la Nuez. Cuba: Un día como hoy del año

1937 nació René de la Nuez Robaina, artista de la plástica, periodista,

profesor, humorista y caricaturista cubano. Premio Nacional de Artes Plásticas

en el año 2007, René de la Nuez está considerado entre los cien caricaturistas

más importantes del mundo. Fue el creador en 1957 del personaje El Loquito que

se convertiría en un ícono de la crítica a la dictadura de Fulgencio Batista,

iniciándose como caricaturista profesional. era miembro de la Unión de

Periodistas de Cuba y de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Realizó

numerosas exposiciones personales en Cuba y otros países, entre ellos México,

Rusia, Alemania, España y Francia. René de la Nuez falleció en enero de 2015.

1941- Nace Ángel Montejo Lorenzo. Cuba: Un día como hoy del año 1941 nació

Ángel Montejo Lorenzo, revolucionario espirituano que fuera asesinado en el año

1958 cuando se disponía a integrar el Ejército Rebelde. Ángel fue sorprendido

en la carretera que conduce a Santa Lucía, en el territorio espirituano, junto

a sus compañeros Ismael Saure Conde y Gilberto Zequeira Díaz. Los tres fueron

conducidos hasta el cuartel de la dictadura en Sancti Spíritus, y torturados

hasta producirles la muerte. Su sepelio constituyó una imponente manifestación

de repudio al régimen. 1967- Día Internacional de la Alfabetización. Estados

Unidos: Este día del año 1967 quedó instituido por la Organización de Naciones

Unidas, ONU, el Día Internacional de la Alfabetización. Desde entonces la

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,

UNESCO, se dio a la tarea de establecer la alfabetización como un derecho

humano. Cuba es ejemplo de trabajo en este sentido, pues una de las primeras y

grandes batallas que libró apenas llegó al poder la Revolución, fue la de

enseñar a leer y a escribir a miles de cubanos.

12:00 TALLA JOVEN Tema: Resumen del Verano. Talentos: Charanga Latina, Alex

Duvall, Laritza Bacallao, Sheena, Ernesto Blanco, Toques del Río.

01:00 NOTICIERO

DOMINICAL

01:57 EN LA TARDE

SU CARTELERA

02:00 ARTE 7 INTOCABLES INTOUCHABLES (TITULO ORIGINAL) FRANCIA / 2011 / 109 MIN. / COMEDIA DRAMÁTICA / ESTRENO /

COLOR / IDIOMA ESPAÑOL DIR: OLIVIER NAKACHE & ERIC TOLEDANO INT: FRANÇOIS

CLUZET, OMAR SY, ANNE LE NY, AUDREY FLEUROT

Philippe, un aristócrata millonario que se ha quedado tetrapléjico a causa de

un accidente de parapente, contrata como cuidador a domicilio a Driss, un

inmigrante de un barrio marginal recién salido de la cárcel. Aunque, a primera

vista, no parece la persona más indicada, los dos acaban logrando que convivan

Vivaldi y Earth Wind and Fire, la elocuencia y la hilaridad, los trajes de

etiqueta y el chándal. Dos mundos enfrentados que, poco a poco, congenian hasta

forjar una amistad tan disparatada, divertida y sólida como inesperada, una

relación única en su especie de la que saltan chispas. ESTA ES NUESTRA FAMILIA

– CAPITULO 15 THIS IS US (Titulo Original) Capítulo 15: No te lleves mi alegría

(This Is Us: Don’t Take My Sunshine Away) EEUU. / 2019 / 43 Min. / Drama /

estreno / color / subtitulado al español Dir: George Tillman Jr. Int: Milo

Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley En 1992,

los Tres Grandes asisten a un baile escolar. Randall quiere estudiar, pero Jack

y Rebecca insisten en que cumpla con su compromiso de acompañar a la amiga de

Katie, Jessica. Rebecca pide una vieja canción para bailar con Jack, quien

nunca asistió a un baile. En el presente, Toby lucha por relacionarse con el

bebé hospitalizado Jack. Kevin quiere tener hijos, pero Zoe no. Randall y Beth

están exhaustos con sus nuevos horarios. Randall le pide a Beth que se salte

una importante oportunidad de trabajo para acompañarlo a cenar con el

presidente del consejo municipal. Pensando que Beth lo ha dejado plantado, le

deja un mensaje telefónico.

05:00 LIGA JUVENIL

DE LA NEURONA Programa -: 59—

LIGA-PGM-59 Liga Juvenil de la Neurona

05:30 LUCAS

06:30 A OTRO CON

ESE CUENTO Programa: 311 — AOC 311

07:00 PALMAS Y

CAÑAS Sahily La Margarita y su grupo /

Conchita Torres / Mariachis Galanes Aztecas / Albertico y Aramís / Idalberto y

Papillo.

08:00 NTV

08:27 EN LA NOCHE

SU CARTELERA

08:30 CONCURSO

ADOLFO GUZMAN

10:00 SERIEASI NOS

VEN CAP 1

10:45 CINE DE

COMEDIA LAS VACACIONES DE MR. BEAN

MR. BEAN’S HOLIDAY (MR. BEAN 2) (Titulo

original) Reino Unido-Francia-Alemania-EEUU: / 2007 / 110 min. / Comedia /

reposición / color / subtitulado al español Dir: Steve Bendelack Int: Rowan

Atkinson, Emma de Caunes, Willem Dafoe, Jean Rochefort Mister Bean decide irse

de vacaciones al sur de Francia y convierte su viaje de Londres a la Costa Azul

en un auténtico caos: por dondequiera que pasa provoca verdaderos estragos.

12:30 CARIBE

NOTICIAS

EN

LA MADRUGADA SU CARTELERA

TELECINE

FUEGO CRUZADO Título original: Firewith Fire Estados Unidos / 2012 / 97

min. / Color / Subtitulado Dirección: David Barrett Reparto: Josh Duhamel,

Rosario Dawson, Bruce Willis, Curtis ’50 Cent’ Jackson Un bombero fuera de

servicio es testigo de un asesinato a manos de una banda de mafiosos. Entra en

el programa de protección de testigos hasta que testifique, pero no consigue

ocultarse por mucho tiempo de la banda, por lo que decide actuar por su cuenta.

Completamiento: Art Deco skyscrapers and structures 06: 12 / Neue Museum Berlin

14: 23

NOVELA

SOL NACIENTE CAP 120 FINAL

TELECINE

(LA 7MA PUERTA) FELIX Y MEIRA Félix et Meira Canadá / 2014 / 105´ / Drama / Estreno /

B-N / Subtítulos en español Dir: Maxime Giroux Reparto: Martin Dubreuil, Hadas

Yaron, Luzer Twersky, Anne-Elisabeth Bossém Félix es un excéntrico

franco-canadiense sin dinero cuyo acaudalado padre está a punto de morir, y

Meira una judía jasídica casada y con un hijo. No estaba previsto que se

conocieran, mucho menos que se enamoraran. Completamiento: Las 15 pinturas más

famosas. Sushistorias 10: 09 / Wacky Vacation LEGO-City Airport Mini Movie 2: 07

TELECINE

QUE EL CIELO LA JUZGUE Título original: Leave Her to Heaven Estados Unidos / 1945

/ 110 min / Crimen, Juicio / Color / Subtitulada Dirección: John M. Stahl

Reparto: Gene Tierney, Cornel Wilde, Jeanne Caigh Richard Harland (Cornel

Wilde) , un joven escritor, conoce en un tren a Ellen Berent (Gene Tierney) ,

una bellísima mujer con la que se casa pocos días después. La vida parece

sonreírles, pero Ellen es tan posesiva y sus celos son tan enfermizos que no

está dispuesta a compartir a Richard con nadie; tanto amigos como familiares

representan para ella una amenaza de la que intentará librarse, provocando la

desgracia de quienes les rodean. Completamiento: 3 Países con + Patrim.

Humanid. Latinoam. 07: 03

NOVELA MONK CAP 3TEMP 2

TR DOMINGO 8 SEPTIEMBRE

08:55 HIMNO

APERTURA

08:57 ESTOCADA AL

TIEMPO 1972 Bronce olímpico para equipo

(m) de baloncesto 1972 El equipo masculino cubano de baloncesto conquista la

medalla de bronce en los vigésimos Juegos Olímpicos, con escenario en la ciudad

alemana de Múnich, y se convierte en el primer colectivo del deporte cubano que

logra una presea en la máxima cita del deporte mundial. Los cubanos vencieron

en la discusión del tercer escaño al plantel de Italia, en un dramático partido

que culminó con marcador de 66 puntos por 65, luego de haber perdido en

semifinales con el conjunto de la Unión Soviética. A lo largo del certamen el

plantel cubano solo perdió otro choque, frente a Estados Unidos en la fase

preliminar. 1988 Primer récord mundial de Javier Sotomayor 1988 El hombre que

más alto se ha elevado en toda la historia, el príncipe de las alturas Javier

Sotomayor, logra en el mitin atlético de la ciudad española de Salamanca el

primero de sus tres récords mundiales, al sobrepasar la varilla situada a los 2

metros y 43 centímetros. Ese mismo día el Soto había destrozado antes su

plusmarca cubana de 2. 38 y se había convertido en el primer cubano en saltar

por encima de los 2. 40. Al año siguiente en la capital puertorriqueña subiría

a 2. 44 su cota universal, y en mil 993 nuevamente en Salamanca llegaría a los

2 metros y 45 centímetros, fabulosa plusmarca que se mantiene vigente. 1994

Comienza XLVI Mundial de lucha 1994 Comienza en la ciudad finlandesa de Tampere

el cuadragésimo sexto Campeonato Mundial de lucha grecorromana y la

representación de Cuba vuelve a brillar, al coronarse monarca nuestro

representante en la división de los 48 kilogramos Wilbert Sánchez. El campeón

olímpico de Barcelona en la división superpesada, Héctor Milián, logra esta vez

la medalla de plata para completar la cosecha de los gladiadores cubanos.

08:59 CARTELERA

DEPORTIVA

09:00 VIDEOTECA

DEPORTIVA

10:00 PULSO DEPORTIVO

01:45 ANTESALA (EN

VIVO)

02:00 SERIE

NACIONAL DE BEISBOL, INDUSTRIALES vs

MATANZAS, desde el estadio, LATINOAMERICANO en vivo

05:57 ESTOCADA AL

TIEMPO RTX

05:59 CARTELERA

DEPORTIVA

06:00 VALE 3:

08:00 BEISBOL INTERNACIONAL

CE DOMINGO 8 SEPTIEMBRE 2019

11:00 Telecine

Infantil: Monstruos, S. A Sinopsis: Monsters Inc. , una empresa dedicada a

asustar a los niños para obtener la energía que abastece la ciudad a partir de

sus gritos. Sin embargo, deben ser extremadamente cuidadosos cada vez que los

monstruos entran al mundo de los humanos a asustar niños, utilizando las

puertas de sus armarios, para no llevar a Monstruópolis nada procedente del

mundo humano. Sulley el mejor asustador, descubre que han dejado una puerta sin

guardar, y al abrirla para comprobarla, una niña entra en el mundo de los

monstruos, él y su amigo Mike harán todo lo posible por devolverla al mundo de

los humanos. Reparto: John Goodman, Billy Cristal, Mary Gibs, entre otros.

País: Estados Unidos Año: 2001 Director: Pete Docter, Lee Unkrich y David

Silverman. Productora: Walt Disney y Pixar Animation Studios

12:30 Animate: JORGE

Y EL DRAGON. FERDINANDO

01:00 NTV

02:00 Complotazo:

Especialísimo: César Pedroso Featuring: N. Valdés ft. L. Torres / D. Blanco ft.

Diván / Buena Fe ft. A. Daniel Romántico: Vania Borges Más sonado: Monografías:

César Pedroso / Vania Borges

03:00 Maneras de

Hacer: Los 15 años del Telecentro Golfovisión.

04:00 Contar la

Historia: La ruta del esclavo (I) : una mirada a las investigaciones que dieron

lugar a la fundación del Proyecto Ruta del Esclavo que recoge los inicios de la

esclavitud en el mundo y en especial en África.

05:00 Suena Bonito: Monika

Mesa y su Máquina perfecta

05:45 Serie

Extranjera: Titanic, sangre y acero. Cap: 10

06:30 Entre claves y

corcheas: Interpretes de POP ROCK. Interpretes cubanos que cultivan el Pop y el

Rock: Isis Flores, Raúl Paz, Ernesto Blanco, David Blanco, Patricio Amaro.

07:00 Flash Musical:

Episodios musicales en series dramáticas (VI) : como los musicales se incluyen

en series dramáticas o comedias que no tienen un perfil musical en aras de

resaltar un momento climático. Rice Cap. 9

08:00 NTV

08:30 Pupila Asombrada:

09:30 La danza

eterna: Momentos del Festival Internacional de Ballet en La Habana

10:30 4 Rodando el musical: Cantinflas canta y baila (1era parte)

Además de sus act uaciones en una larga filmografía, el popular cómico

Cantinflas también destacó como cantante y bailarín lo que alternó en distintos

filmes.

11:00 Cierre

CANAL EDUCATIVO 2 DOMINGO 8 SEPTIEMBRE 2019

09:00 PROGRAMACIÓN

DE TELESUR PID T-

Noticias,

análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva

del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. (En vivo)

04:30 PARA UN

PRÍNCIPE ENANO PID T-

El

príncipe encantador CANADA / AVENT / Dirección: Ross Venokur Sinopsis: Philippe

es un joven príncipe con un atractivo irresistible que conquista a todas las

mujeres a su paso, dejando un rastro de amores despechados con malas

consecuencias para el reino. Así que su padre, un rey muy enfadado con la

actitud de su hijo, le da al joven príncipe un ultimátum: o encuentra a su amor

verdadero antes de cumplir 21 años, o perderá su derecho al trono.

06:15 EL MUNDO DEL

DOCUMENTAL Proyección del filme

Descubriendo a John Cazaledirigido por Richard Shepard. Sección de Noticias del

Documental Descubriendo a John Cazale (Estados Unidos, 2009, Sinopsis: Poca

gente sabe quién fue John Cazale pero todo el mundo recuerda a Fredo, el

hermano más débil de la familia Corleone, de la trilogía “El Padrino”. El

documental sobre la vida personal y profesional de este actor italoamericano

que solo interpretó cinco películas en la década de los 70, todas ellas

nominadas al Oscar en la categoría de mejor película: “El Padrino” (parte I) ,

“La conversación”, “El Padrino” (parte II) , “Tarde de perros” y “El cazador”.

Incluye, además de las escenas más significativas del actor, entrevistas a sus

amigos y colegas: Al Pacino, Robert de Niro, Richard Dreyfuss y Meryl Streep.

PID T

06:45 ARTE CON

ARTE José Alberto Hernández Carpintero

07:00 MESA REDONDA

PID T-

Retransmisión

de una de las emisiones de la semana con temática nacional. (RTX)

08:00 NOTICIERO

NACIONAL PID T-

El

espacio que mantiene informada a la población sobre los acontecimientos más

importantes dentro y fuera de nuestra nación. (En vivo)

08:30 PROGRAMACIÓN

DE TELESUR PID T-

Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. (En vivo)

CLAVE DOMINGO 8 SEPTIEMBRE 2019

09:00 CUBANOS EN

CLIP No. 241 BONUS, Zona Libre, Nube Roja

feat Diana Fuentes, Christian & Rey, entre otros. . . PID T-

10:00 CONCIERTOS

PID T-

10:45 Manolito

Simonet RETRATO EN SI MAYOR Una voz que no envejece del arte lírico cubano:

Martha Cardona MEGA CLIP PID- T- Mega Clip 006

12:00 CONCIERTO Lara Fabián PID T-

01:00 CUBANOS EN

CLIP PID T-

No.

241 BONUS, Zona Libre, Nube Roja feat Diana Fuentes, Christian & Rey, entre

otros. . .

02:00 CONCIERTOS Manolito Simonet RETRATO EN SI MAYOR Una voz que no

envejece del arte lírico cubano: Martha Cardona PID T-

03:00 MEGA CLIP

PID T-

Mega

Clip 006 ()

04:00 LUCASNÓMETRO

PID T-

N. O

05:00 CUBANOS EN

CLIP PID T-

No.

241 BONUS, Zona Libre, Nube Roja feat Diana Fuentes, Christian & Rey, entre

otros. . .

06:00 CONCIERTOS Manolito Simonet RETRATO EN SI MAYOR Una voz que no

envejece del arte lírico cubano: Martha Cardona PID T-

07:00 MEGA CLIP

PID T-

Mega

Clip 006

08:00 CONCIERTO Lara Fabián PID T-

09:00 CUBANOS EN

CLIP PID T-

10:00 No. 241 BONUS,

Zona Libre, Nube Roja feat Diana Fuentes, Christian & Rey, entre otros. . .

HORA ROCK PID T-

No.

030

PID

T-

11:00 LUCASNÓMETRO N. O PID T-

MULTIVISION DOMINGO 8 SEPTIEMBRE 2019

08:01 ALGO PARA

RECORDAR NUEVO EN ESTA PLAZA ESPAÑA / COMEDIA DRAMÁTICA BIOG. / 1966 / T: 1: 35 / DIR:

PEDRO LAZAGA INT: SEBASTIÁN PALOMO LINARES, JULIA GUTIÉRREZ CABA, JOSÉ BÓDALO Biografía del gran torero Sebastián Palomo Linares. El

chico pertenece a una familia humilde, pero con grandes valores humanos. Al

igual que muchos otros de su edad tienen un sueño: el de ser torero. Trabaja de

aprendiz de zapatero, pero por las noches torea a escondidas en las dehesas.

Tras una carrera llena de obstáculos y sufrimientos, alcanzó el éxito y se

convirtió en un maestro.

09:38 DOMINGO EN

CASA AMOR INFIEL Título original Eine Liebe in Venedig (TV) Año 2009 País

Alemania Dirección Klaus Wirbitzky Reparto Mira Bartuschek, MarkusBöker, Oliver

Bootz, Michaela May, Anne Brendler, Sonia Serrano, Helmut Zierl Género Drama.

Romance | Melodrama. Telefilm Sinopsis Nina viaja a Venecia para sorprender a

su marido Stephan el día de su cumpleaños. Pero cuando le busca en su hotel, le

comunican que no se hospeda allí. Buscándole desesperadamente, Nina se da

cuenta de que la está engañando con otra mujer, y que además tiene un hijo con

ella. Entonces Nina buscará consuelo en un atractivo guía turístico de Venecia.

. .

11:07 CINEMA JOVEN

ESTRELLA VIAJERA I EEUU / CIENCIA FICCIÓN- ACCIÓN / 2009 / T: 2H 8M / DIR: J.

J. ABRAMS INT: CHRIS PINE, ZACHARY QUINTO, LEONARD NIMOY, ZOE SALDAÑA, SIMON

PEGG El joven James T. Kirk, Spock y el

resto de la tripulación del Enterprise se embarcan en un curso de colisión con

un romulano vengativo. El propósito de la película es ser una especie de

reinicio de la franquicia, respetando la continuidad original, que permitirá

narrar las aventuras de Kirk, Spock y su tripulación en el Enterprise en forma

de una nueva saga cinematográfica creativamente libre, accesible para una

audiencia no familiarizada con la franquicia.

01:16 FILMECITO LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS I PARTE Título original The Secret Life of Pets Año 2016 Duración

87 min. País Estados Unidos Dirección Chris Renaud Género animación, comedia

Sinopsis En un edificio de apartamentos de Manhattan, la vida de Max como

mascota favorita corre peligro cuando su dueña trae a casa a un otro perro

llamado Duke, con quien Max pronto tiene sus diferencias. Pero ambas mascotas

tienen que dejar atrás su rivalidad cuando se enteran de que un adorable

conejito blanco llamado Snowball está reclutando a un ejército de animales

domésticos que han sido abandonados, decididos a vengarse de todos los animales

domésticos felices y de sus dueños.

02:45 MINICINEMA ZOMBILLENIUM Título

original Zombillénium Año 2017 Duración 78 min. País Francia Dirección Arthur

Ducord Género Animación. Fantástico | Monstruos. Cómic Sinopsis Nadie lo

sabepero Zombilleniumes un parque de atraccioneshabitadoporauténticosmonstruos.

Para evitar que Héctor, un humano, revele la auténticaidentidad de

susempleados, el Director Vampiro del parque se veobligado a contratarle. Para

volver a ver a suhija, Héctorharátodo lo posibleporescapar de suscolegas Zombis,

Hombres-Lobo y Vampiros. . . ¿Se convertiráeste padre desesperadoen la

principal atracción de Zombillenium?

04:07 CINE DE

AVENTURAS 10000 AC (10000 BC) ESTADOS UNIDOS / AVENTURAS / 2007 / T: 1: 49 / DIR: ROLAND

EMMERICH INT: STEVEN STRAIT Y CAMILLA BELLE, CLIFF CURTIS, JOEL VIRGEL, MARCO

KHAN, MO ZINAL, NATHANAEL BARING Primero

Todo comienza en la tribu de los Jabal, y con una gran escasez de comida, por

lo que “La gran madre” pone toda su confianza, en que esta tormentosa

etapa, terminara cuando un joven caze a un Manak y contraiga matrimonio con

“La niña de ojos azules”, una pequeña que fue rescatada de otra

tribu, atacada por “Demonios”; pero el único que no cree en esto es

el padre de D`Leh (líder de la tribu) , por lo que se va de viaje en busca de

comida; quedando su “hermano” y “La gran madre” a cargo de

la tribu. D´Leh sufre muchos problemas por ser hijo de un “cobarde”.

Este, le dice a la pequeña Evolet que su amor era como una estrella y que nunca

acabaría; y es donde empieza esta historia de amor.

05:58 ELLOS Y

ELLAS LA CORRESPONDENCIA (La

corrispondenza) (Correspondence) Italia / Drama / 2016 / T: 1: 56 / Dir:

Giuseppe Tornatore Int: Jeremy Irons, Olga Kurylenko, Shauna Macdonald

Sinopsis: El filme narra la historia de una joven universitaria que trabaja

como doble de acción en programas de televisión y películas, inmersa en

peligrosas situaciones que juegan con la muerte del personaje que interpreta. A

primera vista podría parecer una obsesión impulsada por su apetito temerario,

pero en realidad es la manera en la que la atlética joven se autoengaña para

sublimar una horrible sensación de culpa: la que le genera el considerarse la

responsable del trágico destino de su verdadero amor. Su profesor de

astrofísica será el que la ayudará a ganar el equilibrio que ha perdido en su

vida. Premios: 2015: Premios David di Donatello: Premio David de la Juventud

06:56 ALTO IMPACTO

LA REDACCIÓN – TEMPORADA 2: EPIDOSIOS 7 Y 8

(The Newsroom) EEUU. / Drama / 2012 / T: 55 Min. / ESTRENO Dir: Aaron Sorkin

(Creador) Int: Jeff Daniels, Emily Mortimer, John Gallagher Jr. , Alison Pill

Sinopsis: Serie de TV (2012-2014 – Temporada 2) . Serie que muestra los

entresijos de una importante cadena de televisión por cable, centrada en la

redacción y en la parte de una TV que no ven los espectadores. WillMcAvoy, un

conocido y exitoso presentador de noticias en un canal por cable que se ha

mantenido siempre muy independiente políticamente, neutral, sin mojarse de

lleno para bien o para mal en críticas, tratando de ser objetivo y dedicarse

simplemente a dar las noticias con su toque personal, que es lo que lo ha hecho

famoso. Pero luego de colapsar y abrir por completo su pecho y opinión en un

evento público, sobre su país, sobre su gobierno y sus cuestionables acciones

militares, el programa da un giro por completo gracias a su jefe y su nueva

productora ejecutiva: Mackenzie Mac Hale. La serie compone una continua

reflexión sobre el papel del periodismo en la época actual, y una

reivindicación de los valores que deberían dominar la profesión periodística. A

lo largo de esta primera temporada se repasan algunos de los sucesos

informativos reales más destacados ocurridos en 2010 y 2011, incluyendo por

ejemplo el auge del Tea Party o el asesinato de Bin Laden. Tema: El Periodismo,

su papel en la época actual. Crítica a los políticos, la ética, la corrupción

08:43 DIRECTORES

EN ACCIÓN ADIÓS, PEQUEÑA, ADIÓS (Gone Baby

Gone) EEUU / Thriller / 2007 / T: 1: 54 / Dir: Ben Affleck Int: Casey Affleck,

Michelle Monaghan, Morgan Freeman, Ed Harris Sinopsis: A dos detectives

privados de Boston, Patrick Kenzie y Angela Gennaro, los contrata una familia

para que encuentren a una niña de cuatro años, hija de una drogadicta, que ha

sido secuestrada en uno de los barrios más sórdidos de la ciudad. Premios:

2007: Nominada al Oscar: Mejor actriz de reparto (Amy Ryan) 2007: Nominada al

Globo de Oro: Mejor actriz secundaria (Amy Ryan) 2007: National Board of

Review: Mejor dirección novel (Ben Affleck) , actriz de reparto.

10:37 MULTICINE EL ROBO MÁS GRANDE DE LA HISTORIA (EMPIRE STATE) EEUU. / ACCIÓN / 2013 / T: 1: 34 / ESTRENO DIR: DITO

MONTIEL INT: MICHAEL ANGARANO, PAUL BEN-VICTOR, MICHAEL RISPOLI, WAYNE PÉRE,

EMMA ROBERTS En 1982, dos amigos de la

infancia deciden dar el golpe de sus vidas, al planear el robo de un depósito

de vehículos blindados sin que el oficial de policía de Nueva York se

interponga en su camino.

12:11 ALGO PARA

RECORDAR NUEVO EN ESTA PLAZA ESPAÑA / COMEDIA DRAMÁTICA BIOG. / 1966 / T: 1: 35 / DIR:

PEDRO LAZAGA INT: SEBASTIÁN PALOMO LINARES, JULIA GUTIÉRREZ CABA, JOSÉ BÓDALO Biografía del gran torero Sebastián Palomo Linares. El

chico pertenece a una familia humilde, pero con grandes valores humanos. Al

igual que muchos otros de su edad tienen un sueño: el de ser torero. Trabaja de

aprendiz de zapatero, pero por las noches torea a escondidas en las dehesas.

Tras una carrera llena de obstáculos y sufrimientos, alcanzó el éxito y se

convirtió en un maestro.

01:46 DOMINGO EN

CASA AMOR INFIEL Título original Eine Liebe in Venedig (TV) Año 2009 País

Alemania Dirección Klaus Wirbitzky Reparto Mira Bartuschek, MarkusBöker, Oliver

Bootz, Michaela May, Anne Brendler, Sonia Serrano, Helmut Zierl Género Drama.

Romance | Melodrama. Telefilm Sinopsis Nina viaja a Venecia para sorprender a

su marido Stephan el día de su cumpleaños. Pero cuando le busca en su hotel, le

comunican que no se hospeda allí. Buscándole desesperadamente, Nina se da

cuenta de que la está engañando con otra mujer, y que además tiene un hijo con

ella. Entonces Nina buscará consuelo en un atractivo guía turístico de Venecia.

. .

03:13 CINE DE

AVENTURAS 10000 AC (10000 BC) ESTADOS UNIDOS / AVENTURAS / 2007 / T: 1: 49 / DIR: ROLAND

EMMERICH INT: STEVEN STRAIT Y CAMILLA BELLE, CLIFF CURTIS, JOEL VIRGEL, MARCO

KHAN, MO ZINAL, NATHANAEL BARING Primero

Todo comienza en la tribu de los Jabal, y con una gran escasez de comida, por

lo que “La gran madre” pone toda su confianza, en que esta tormentosa

etapa, terminara cuando un joven caze a un Manak y contraiga matrimonio con

“La niña de ojos azules”, una pequeña que fue rescatada de otra

tribu, atacada por “Demonios”; pero el único que no cree en esto es

el padre de D`Leh (líder de la tribu) , por lo que se va de viaje en busca de

comida; quedando su “hermano” y “La gran madre” a cargo de

la tribu. D´Leh sufre muchos problemas por ser hijo de un “cobarde”.

Este, le dice a la pequeña Evolet que su amor era como una estrella y que nunca

acabaría; y es donde empieza esta historia de amor.

05:02 MINICINEMA ZOMBILLENIUM Título original Zombillénium Año 2017 Duración 78 min. País Francia Dirección Arthur Ducord Género Animación. Fantástico | Monstruos. Cómic Sinopsis Nadie lo sabepero Zombilleniumes un parque de atraccioneshabitadoporauténticosmonstruos. Para evitar que Héctor, un humano, revele la auténticaidentidad de susempleados, el Director Vampiro del parque se veobligado a contratarle. Para volver a ver a suhija, Héctorharátodo lo posibleporescapar de suscolegas Zombis, Hombres-Lobo y Vampiros. . . ¿Se convertiráeste padre desesperadoen la principal atracción de Zombillenium?

CANAL CARIBE DOMINGO 8 SEPTIEMBRE 2019

01:00 NTV

DOMINICAL.

02:00 DOCUMENTAL.

02:45 DE CADA DIA.

DCH

03:00 REVISTA

INFORMATIVA EN TIEMPO REAL.

05:30 SIETE DIAS

EN CUBA.

06:00 TELESUR.

08:00 NTV EMISION

ESTELAR.

08:30 ESTACIÓN

CARIBE.

09:00 MUNDO WEB.

09:15 CUBIT. Shazam

09:30 EL MUNDO EN

SIETE DIAS. Resumen noticioso

internacional.

10:00 DOCUMENTAL.

10:30 CARIBE Noticias.

10:45 CODIGO

VERDE.

11:00 RT RESUMEN

SEMANAL.

11:30 CARIBE Noticias.