Cartelera de la TV cubana

CV LUNES 9 SEPTIEMBRE DEL 2019

06:30 REVISTA BUENOS DÍAS

08:57 EN LA MAÑANA SU CARTELERA

09:00 LUCAS Talentos: Alex

Duvall y Yomil y el Dany, Lenier y Álvaro Torres, Negrons, Pancho Amat, Fredo y

Gabriel, La Tabla.

10:00 ENTRE TÚ Y YO Novela

cubana Mas allá del límite con resumen de verano. La telenovela cubana Mas allá

del límite es del gusto de la familia cubana. Se conversará con su director

Miguel Brito, y con parte del equipo de realización, así como con sus

principales protagonistas.

10:45 CUANDO UNA MUJER

Título: “Mi derecho” TCVCUM190903 Sinopsis: Una mujer defiende su derecho a

ejercer la maternidad ante la amenazada de perder la patria potestad de su hija.

11:00 SERIE RIVIERA CAP 3

11:45 ENTORNO Naturaleza

salvaje II. Disco ENT-10 Sinopsis: Se describe parte de la diversa y majestuosa

naturaleza de América. Valles y cuevas del oeste de EUA, desiertos de México,

selvas de Centroamérica y la costa del Pacífico.

12:00 AL MEDIODÍA

01:00 NOTICIERO DEL MEDIODÍA

01:57 EN LA TARDE SU CARTELERA

02:00 SENDEROS DEL OESTE UN

PIE EN EL INFIERNO (6´0) Título original:

One Foot in Hell USA / 1960 / 90 min. / Western | Venganza / Color /

Subtitulada / Estreno Dirección: James B. Clark Reparto: Alan Ladd, Don Murray,

Dan O’Herlihy, Dolores Michaels Mitch Garrett perdió a su esposa embarazada por

no poder pagar una medicina. Nadie acudió en su ayuda para prestarle el dinero;

por eso Mitch, ofuscado por el odio, decide arruinar la vida de las gentes del

pueblo. Al frente de una banda de forajidos se propone robar todo el dinero del

banco. Completamiento: Hoy presentamos: Un pie en el infierno Series: Bonanza

Temporada 2 Cap. 2 (fin) El clip del oeste: Alan Jackson – Buen tiempo

Próximamente: El hombre que mató a Billy el Niño El filme de hoy: Un pie en el

infierno

04:00 NOTICIERO ANSOC

04:15 TIN MARÍN: Clip 176

Sea Patrol en: Los Cachorros salvan una gran campantanada Los Cuentos de Minnie

en: Súper Lazo Alvin y las Ardillas en: Desandar T: 26´15

04:45 PIRLIMPIMPIM Cap. 128

Título: El niño brujo (7) Disco: 11

05:15 ABRADACABRA SOPA DE PALABRAS Título: Captura Sinopsis: Drácula aparece en el estudio y

es perseguido por el profesor caza vampiros. Le pide ayuda a Pangachele y como

este no lo conoce lo esconde en su estudio. Todos están atemorizados por la

visita de semejante personaje. Drácula intenta escapar, pero descubre que

perdió sus facultades de convertirse en murciélago, Pangachele lo convierte en

otro animal. Descubren a Drácula por sus colmillos y porque intenta morder a

Masiel. El profesor de lo lleva prisioneros en un saco. Disco: 12

05:45 CANTA TUS DERECHOS

Título: Pedro A. Cordero Cruz Sinopsis: El Programa Canta tus derechos estará

presentando la obra del adolescente Pedro A. Cordero Cruz, quien va estrenar en

esta emisión, su canción titulada “Para que siempre vivas bien”. Zona de

Intercambio

05:57 ESTE DÍA 1908: Nace

Aurora Reyes. México: Este día de 1908 nació Aurora Reyes, primera mujer

muralista de México, quien además de pintora y poetisa, desarrolló una

importante labor social como militante del Partido Comunista. Su primer mural

fue “Atentado a las maestras rurales”, de su autoría son también: “Los grandes

maestros de México” y “El libro abierto del espacio”. Aurora Reyes falleció en

abril de 1985. 1969- Cae en combate Inti Peredo. Bolivia: Inti Peredo, quien

fuera reconocido por el Comandante Ernesto Che Guevara por sus condiciones

militares y revolucionarias, cayó en combate un día como hoy del año 1969,

luego de resistir por más de una hora el asedio de 150 efectivos de la policía

a la casa donde se encontraba en La Paz, Bolivia. Después de la caída del Che,

Inti se convirtió en el jefe del Ejército de Liberación Nacional, y se dio a la

tarea de reorganizar la guerrilla, bajo el juramento hecho en La Higuera de

seguir combatiendo hasta la muerte o la victoria 2004- Fallece José López

Sánchez. Cuba: Un día como hoy del año 2004 falleció en La Habana, el destacado

médico e historiador, doctor José López Sánchez, quien acumuló una extensa obra

que incluye biografías de científicos cubanos como Tomás Romay y Carlos J.

Finlay, de quienes también compiló sus obras, además de publicar importantes

libros, entre ellos Cuba. Medicina y Civilización. Siglos XVII y XVIII. El

doctor José López Sánchez se había graduado en la Universidad de la Habana en

1938 de doctor en medicina, y desde entonces se interesó por la investigación

histórica de esta ciencia a la que dedicó toda su vida. Había nacido en La

Habana en junio de 1911.

06:00 SALA A+ Título:

Spiderman: Un Nuevo Universo Sinopsis: Adolescentes analizan la película

“Spiderman: Un Nuevo Universo” en la que se presentan cambios que trae la

pubertad: En un universo paralelo donde Peter Parker ha muerto, un joven de

secundaria llamado Miles Morales es el nuevo Spiderman. . . Disco:

06:30 NOTICIERO CULTURAL

07:00 MESA REDONDA

08:00 NTV

08:27 EN LA NOCHE SU CARTELERA

08:30 VIVIR DEL CUENTO

Título: Manos a la Obra T: 25´45 Sinopsis: Albañiles, subsidio aprobado,

vecinos que molestan, fumigan.

09:00 NOVELA Más Allá del Límite

Cap. 82 — T-CV-NOV Cap. 82-Más Allá del Límite

09:45 PISO 6 Talentos:

Septeto Santiaguero, Pupy y Los que Son Son, Manana Club, David Blanco, Annie

Garcés, Jhoan Baby y Jessica Rodríguez (entrevista para promocionar el

concierto “Arte y Amor”, auspiciado por el ICM y que tendrá lugar en el Karl

Marx los días 13, 14 y 15 de septiembre con la participación de prestigiosos

artistas nacionales e internacionales) Video Afortunado: Alexander Abreu y

Havana D Primera. Video Final: Septeto Santiaguero.

10:15 SÓLO LA VERDAD EL VICIO DEL PODER (El vicepresidente: Más allá del poder) VICE (Titulo

Original) EEUU. / 2018 / 132 Min. / Drama Biográfico / reposición / color /

subtitulado al español Dir: Adam McKay Int: Christian Bale, Amy Adams, Sam

Rockwell, Stevge Carell (Basado en hechos reales) . El filme explora la

historia real jamás revelada sobre cómo Dick Cheney un callado burócrata de

Washington, acabó convirtiéndose en el hombre más poderoso del mundo como el

46° vicepresidente de los Estados Unidos durante el mandato de George W. Bush,

con consecuencias en su país y el resto del mundo que aún se dejan sentir hoy

en día.

12:15 CARIBE NOTICIAS

12:45 EN LA MADRUGADA SU CARTELERA SERIE EXTRANJERA TREME CAP 13

TELECINE (Pensando en

3D) CUANDO EL AMOR TE TOCA Where Hands Touch. Título original 2018 / 122 min /

Reino Unido / Drama. Romance | Nazismo / subtitulado al español / estreno

Dirección: Amma Asante Reparto: Amandla Stenberg, George Mac Kay, Christopher

Eccleston, Abbie Cornish Alemania, 1944. Leyna es una adolescente alemana, hija

de un hombre negro y una mujer blanca, que vive atemorizada por su color de

piel. Cuando ella conoce a Lutz, miembro de las juventudes hitlerianas e hijo

de un destacado oficial de las SS, ambos se enamoran irremediablemente,

poniendo así sus vidas en peligro. No necesita completamiento

TELECINE (CINE DEL

RECUERDO) LA HABITACIÓN DEL HIJO rating 7,

1% La stanza del figlio título original Clasificación: CA-3 Lenguaje de

adultos. Violencia ITALIA / 2001 / 1: 39: 28 / drama / reposición / a color /

subtitulado en español Director: Nanni Moretti Intérpretes: Laura Morante,

Jasmine Trinca, Giuseppe Sanfelice, Silvio Orlando La vida de una familia,

integrada por los padres y dos adolescentes, transcurre apacible y feliz.

Diríase que sólo el padre, en su diario ejercicio profesional como

psicoanalista, roza los infortunios que acompañan la cotidianidad. Un día

aparentemente normal el hijo menor va con los amigos a bucear. . . pero no

regresará. Completamiento: CHEPE FERROCARRIL CHIHUAHUA PACIFICO 15: 11 / Ciudad

de Latinoamérica con +museos 02: 30

NOVELA SHOGUN CAP 11

TR LUNES 9 SEPTIEMBRE

09:00 HIMNO APERTURA

09:01 ESTOCADA AL TIEMPO 1989

Impresionantes marcas para atletas cubanas En el acontecer deportivo un día

como hoy de mil 989, durante la quinta Copa del mundo de atletismo, con sede en

Barcelona, la Tormenta del Caribe Ana Fidelia Quirot se impone en los 800

metros planos con 1 minuto, 54 segundos y 44 centésimas, una de las mejores

marcas de todos los tiempos en esa distancia. Ana Fidelia logró también en esa

Copa el título en los 400 metros y como integrante del relevo largo de América,

en una formidable actuación que contribuyó a que fuera elegida ese año por la

IAAF como la mejor atleta del mundo. Este propio día Silvia Costa ganó la

medalla de oro en la prueba de salto de altura, con formidable resultado de 2

metros y 4 centímetros. 1990 Dos títulos cubanos en Mundial de lucha Concluye

en Tokio el cuadragésimo segundo Campeonato Mundial de lucha en la modalidad

libre, que deparó dos títulos para los representantes cubanos. Aldo Martínez,

en la división de los 48 kilogramos, y Alejandro Puerto, en los 57, subieron a

lo más alto del podio, continuando la fructífera historia de los gladiadores

criollos en justas del orbe. La cosecha para nuestra comitiva en ese certamen

la completó Jesús Rodríguez, quien se anexó la medalla de bronce en la

categoría de 68 kilos. 1991 Subtítulo mundial juvenil para polistas cubanos La

selección juvenil cubana de polo acuático logra la medalla de plata en el

Campeonato Mundial de la categoría, que concluye en Barcelona con la

participación de 16 equipos. Los bisoños polistas cubanos cayeron en la final cerradamente

ante el plantel de España 11 goles por 10, luego de haber derrotado en

semifinales al fuerte conjunto de Hungría 8 anotaciones por 7. Con anterioridad

los criollos habían superado a las representaciones de China, Italia,

Checoslovaquia, Japón y Yugoslavia.

09:04 CARTELERA DEPORTIVA

09:05 SWING COMPLETO: Serie

nacional de béisbol, estadísticas, informaciones y mejores jugadas rtx

09:35 DOCUMENTAL: DONDE ESTÁ CAPABLANCA realizador: Aurelio Prieto Alemán

10:00 VALE 3: WNBA

Washington Mystics vs Los Ángeles Sparcks, rtx

12:00 MERIDIANO DEPORTIVO (EN VIVO)

12:30 ATLETISMO INTERNACIONAL:

Atletismo República Checa, rtx

01:17 MI BEISBOL: Danel

Castro, rtx

01:45 ANTESALA en vivo

02:00 SERIE NACIONAL DE BEISBOL, INDUSTRIALES vs MATANZAS, desde el estadio, LATINOAMERICANO en vivo

JUDO INTERNACIONAL: GRAND PRIX DE MONTREAL, dif

05:59 CARTELERA DEPORTIVA

06:00 NND en vivo

06:27 ESTOCADA AL TIEMPO rtx

06:30 GLORIAS DEPORTIVAS:

Norberto González (Beisbol)

07:00 AL DURO Y SIN GUANTE: SNB

08:00 FÚTBOL INTERNACIONAL:

09:45 CICLISMO DE PISTA:

Nueva Zelanda, rtx

11:13 JUDO INTERNACIONAL: GRAND PRIX DE MONTREAL, rtx

CE LUNES 9 SEPTIEMBRE 2019

08:30 Documentales: Soñar el futuro. La medicina.

09:30 Profesiones y Oficios: Cap 6.

09:40 Revista Pioneril. S. Básica (Q) : Alegres por regresar

10:00 Al mundo Laboral: Programa de presentación

10:20 Educación Plástica 2do: Recordando el primer grado

10:50 Historia de Cuba 6to: Una indigna ocupación

11:10 Inglés de 5to: ¡Bienvenido!

11:30 Educación Artística de 7mo: Nuestra realidad visual, sonora

y cinética

12:00 Telecentros

01:00 NTV

03:10 Ciencia y vida del Nivel M. S: La tarea vida. Plan cubano

frente al cambio climático

03:30 De Cuba soy Nivel Medio Superior: Identidad Nacional

03:50 Al mundo Laboral: Programa de presentación

04:10 Cartelera Escolar

04:30 Saberes Compartidos N. M. S. : Los museos

05:00 Telecentros

06:30 Revista Tengo Algo Que Decirte: Las emociones en

adolescentes y jóvenes. Se hablará sobre la importancia de identificar y

canalizar las emociones en adolescentes y jóvenes teniendo en cuenta la falta

de madurez y experiencias. Invitados: Dra. Roxanne Castellanos Cabrera.

Psicóloga UH; Mayra Pérez

07:00 Ecos: CENTRO DE BIOFISICA MÉDICA

07:30 Serie extranjera: La sociedad. Cap. 11

08:00 NTV

08:30 Diálogo Abierto: Seguimiento al Congreso de la UNEAC.

Invitados: Lourdes de los Santos, Magda González y otros

09:00 Bravo: Las Suites inglesas de Johann Sebastián Bach (I)

10:00 La Otra Mirada: Tras Rivelino

cierre Mesa Redonda (rtx)

CANAL EDUCATIVO 2 LUNES 9 SEPTIEMBRE 2019

09:00 PROGRAMACIÓN DE TELESUR PID T-

Noticias, análisis internacional; una visión del panorama

político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más

temas diversos. (En Vivo)

04:30 PARA UN PRÍNCIPE ENANO PID

T-

Miraculus aventuras de Lady Bug Cap. 5 Capitán Tsubasa

(temp-2) Cap. 25 (Estreno)

05:30 DE TARDE EN CASA La

cocina de aprovechamiento Sinopsis: La cocina de aprovechamiento es aquella

basada en sacar el máximo partido de los alimentos. Reutilizar sobras como

cáscaras y semillas para crear nuevos platos y no malgastar recursos. (En vivo)

PID T-

06:30 TODO LISTO Cartelera

con las principales propuestas televisivas del canal en la semana. SIGNOS PID T-

Bambú (RTX)

07:00 ONDA RETRO A 4 manos.

Parte II Elthon John y Billy Joel Sinopsis. Continuamos este mano a mano con

dos grandes, Elton Jhon y Billy Joel. (Estreno) l estilo

07:30 MÁS QUE DOS

ICOM (Oficina Nacional

de Atención a museos y monumentos) Invitado: Dr. José Linares. Sinopsis:

Panorámica de la labor de una entidad destinada a la preservación de museos y

monumentos desde el Centro de la Habana Vieja hacia el resto del país. (RTX)

08:00 NOTICIERO NACIONAL PID T-

El espacio que mantiene informada a la población sobre los

acontecimientos más importantes dentro y fuera de nuestra nación. (En vivo)

08:30 NOTICIERO CULTURAL PID T-

La información más actual y relevante en el panorama

cultural de nuestro archipiélago.

09:00 PROGRAMACIÓN DE TELESUR PID T-

Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos.

CLAVE LUNES 9 SEPTIEMBRE 2019

09:00 CUBANOS EN CLIP PID T-

No. 242 Los Zafiros, Alexander Díaz, La Tabla, La Doña. D

Primera Mano, entre otros. . .

10:00 EL PERFIL PID T-

Sabina y Serrat

10:30 MOVIENDO PROGRAMA 23 PID T-

11:00 TODO MÚSICA PID T-

Somos la música: Con Ivette Cepeda, D´Corazón, Aldo del Río

y Juan Manuel Sánchez.

11:30 TROVA TV Más de 50

años del i encuentro internacional de la canción protesta. Recordar el

Encuentro de la Canción Protesta 1967 y parte de sus participantes. En aquellos

días en que se efectuaba tal acontecimiento, nadie podía imaginarse que sería

el punto de partida de un movimiento que llevaría hasta la cúspide a la canción

política. El 18 de febrero de 1968, en la Casa de las Américas se firmó el acta

de nacimiento de la Nueva Trova. PID T-

12:00 LOS 12 MEJORES LOS 12 MEJORES (SEMANA 3, 2019) PID T-

10:00 ESTA NOCHE NOS VAMOS CON LUCAS Programa 5 DOCUMENTAL PID T

Homo Ludens. Documental dedicado a la historia de la creación del grupo de experimentación sonora del ICAIC y a sus integrantes. La Familia Acercamiento al quehacer musical de la familia López Nussa.

MULTIVISION LUNES 9 SEPTIEMBRE 2019

06:29 CARTELERA

06:32 HOLA CHICO Tira: Miles

del mañana, Simón y Zigby

07:16 RANGER ROB Título:

Ranger listo

07:27 DOCUMENTAL Título:

Alerta animal. El agua dulce. Sinopsis: El agua dulce, el recurso más valioso

del planeta es la fuente de vida más importante de la cual depende todo.

08:11 UTILISIMO FIESTA EN CASA

Tema: TEMÁTICAS MEXICNAS

08:37 DOCUMENTAL Título:

Nuestro planeta. Capítulo 2 Tormenta. Sinopsis: Documental que narra la

extraordinaria historia de la Tierra. Un viaje épico a través de todo el

planeta y por el espacio exterior de la mano del actor Will Smith.

09:23 SIENTE EL SABOR ABUELITA LINDA Tema: CHANCLAS POBLANAS

09:44 DOCUMENTAL Título:

Mascotas SOS. Sinopsis: Documental sobre las atenciones clínicas cuando los

animales están enfermos.

10:09 DESDE EL ACTOR STUDIO

En el escenario del Actors Studio de Nueva York, James Lipton tiene como

invitada a la afamada actriz VIOLA DAVIS. En esta entrevista conoceremos sus

pensamientos más profundos acerca del arte de la actuación y el rodaje de

filmes.

10:51 SET Y CINE PIONEROS DE LA TELEVISIÓN: “ACTORES CÓMICOS” Serie documental –nominada a dos Emmy-, donde muchos

actores cuentan sus historias. A lo largo de los episodios.

11:41 ENTREVISTA TÍTULO:

Edesio Alejandro, compositor y músico cubano. SINOPSIS: Pasa el rato con

reconocidas personalidades de la cultura latinoamericana y europea. Políticos,

deportistas, artistas, gente de las más variadas esferas, quienes cuentan

historias de su vida.

12:07 ASI ES CHINA TÍTULO:

Viaje por China. Ranchos marinos.

12:37 FACILISIMO Tira: Los

fixis, Floogals, Arte Ninja.

01:24 SERIE INFANTIL SKYLANDER

Cap. 2

01:47 SERIE AMIGOS Y AMANTES

Cap. 17 3ª temp

02:30 SERIE HANAKO Y ANA

Cap. 18

03:00 NOVELA SOMOS FAMILIA CAP: 13

03:45 ANTES Y DESPUES

Talento: MDO

04:00 CARTELERA

07:18 CALABACITA

07:19 DOCUMENTAL LATINOAMERICANO TÍTULO: Premio internacional anaconda: El mineral o la vida.

SINOPSIS: El mineral o la vida es la historia de resistencia y lucha de los

pueblos originarios del estado de guerrero, México, ante proyectos extractivos

capitalistas del siglo XXI.

08:46 SERIE DIA DE ENTRENAMIENTO 1a. Temp. Cap. 8

09:30 SERIE DOCTOR X 1ra. Temp. Cap. 6

11:30 CARTELERA

11:31 DESDE EL ACTOR STUDIO

En el escenario del Actors Studio de Nueva York, James Lipton tiene como invitada

a la afamada actriz VIOLA DAVIS. En esta entrevista conoceremos sus

pensamientos más profundos acerca del arte de la actuación y el rodaje de

filmes.

12:13 SET Y CINE PIONEROS DE LA TELEVISIÓN: “ACTORES CÓMICOS” Serie documental –nominada a dos Emmy-, donde muchos

actores cuentan sus historias. A lo largo de los episodios.

01:04 NOVELA SOMOS FAMILIA CAP: 13

02:58 UTILISIMO FIESTA EN CASA

Tema: Temáticas mexicanas

04:55 ASI ES CHINA TÍTULO:

Viaje por China. Ranchos marinos.

05:11 SERIE DOCTOR X 1ra. Temp. Cap. 6 05:57 ENTREVISTA TÍTULO: Edesio Alejandro, compositor y músico cubano. SINOPSIS: Pasa el rato con reconocidas personalidades de la cultura latinoamericana y europea. Políticos, deportistas, artistas, gente de las más variadas esferas, quienes cuentan historias de su vida.

CANAL CARIBE LUNES 9 SEPTIEMBRE 2019

01:00 NTV DEL MEDIODIA.

02:00 ESTACION CARIBE. Museo

Macay de Mérida.

02:30 SEÑAL DE RUSIA TODAY.

03:00 REVISTA INFORMATIVA EN TIEMPO REAL.

05:30 TELESUR NOTICIAS.

06:00 ENLACE NACIONAL.

06:30 NOTICIERO CULTURAL.

07:00 MESA REDONDA.

08:00 NTV EMISION ESTELAR.

08:30 MUNDO WEB.

08:45pm NOTICIAS EN LA RED.

Actualidad informativa en las páginas web nacionales e internacionales.

09:00 9no INNING. Espacio de análisis e información deportiva.

09:30 EL MUNDO AHORA.

Noticiero internacional.

10:00 RT. Black Lives 2. El

laberinto de la libertad.

10:30 CARIBE Noticias.

10:40 EL TIEMPO EN EL CARIBE.

(Información meteorológica de la región)

10:45 NOTICIAS EN LA RED.

Actualidad informativa en las páginas web nacionales e internacionales.

11:00 ARTE 11. Compendio

informativo cultural.

11:30 CARIBE Noticias.