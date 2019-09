Cartelera de la TV cubana

CV VIERNES 13 SEPTIEMBRE DEL 2019

09:00 CUERDA VIVA Tema:

Pabellón 6ta Parte. Talentos: Isis Flores y Magela.

10:00 SERIE DE ARTE 7 ESTA ES NUESTRA FAMILIA – CAPÍTULO 15 THIS

IS US (Título Original) Capítulo 15: No te

lleves mi alegría (This Is Us: Don’t Take My Sunshine Away) EEUU. / 2019 / 43

Min. / Drama / estreno / color / subtitulado al español Dir: George Tillman Jr.

Int: Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin

Hartley En 1992, los Tres Grandes asisten a un baile escolar. Randall quiere

estudiar, pero Jack y Rebecca insisten en que cumpla con su compromiso de

acompañar a la amiga de Katie, Jessica. Rebecca pide una vieja canción para

bailar con Jack, quien nunca asistió a un baile. En el presente, Toby lucha por

relacionarse con el bebé hospitalizado Jack. Kevin quiere tener hijos, pero Zoe

no. Randall y Beth están exhaustos con sus nuevos horarios. Randall le pide a

Beth que se salte una importante oportunidad de trabajo para acompañarlo a

cenar con el presidente del consejo municipal. Pensando que Beth lo ha dejado

plantado, le deja un mensaje telefónico.

10:45 VALE LA PENA ¿POR QUÉ LA GENTE BUENA, HACE COSAS MALAS? Zona de intercambio: TCVVLP 190911 Porque la gente buena

Cualquiera de nosotros ha chocado con esa realidad, incluso ante la evidencia,

decimos: “No!. . . Debe ser una equivocación. Él no pudo hacer eso, es una

persona tan buena”

11:00 SERIE RIVIERA CAP 5

11:45 RECORRIENDO LA VÍA

Título de la emisión: Jóvenes por la seguridad (II Parte) Sinopsis: Mostrará

las principales acciones que desarrolla la Escuela de Capacitación para

conductores profesionales ¨José María Pérez Capote¨ y las expectativas de las

jóvenes aspiraciones. / El rigor de los exámenes y la preparación práctica, así

como los recorridos por diferentes carreteras. Invitados. Especialistas de la

Escuela de Educación Vial y conducción de San Miguel del padrón y de la José

María Pérez Capote, jóvenes aspirantes a conductores profesionales.

12:00 AL MEDIODÍA

01:00 NOTICIERO DEL MEDIODÍA

02:00 CINE EN FAMILIA ABUELOS

AL PODER Título original: Parental

Guidance Estados Unidos / 2012 / 104 min. / Comedia / Cine familiar / Color /

En español / Estreno Dirección: Andy Fickman Reparto: Billy Crystal, Bette

Midler, Marisa Tomei, Tom Everett Scott Artie y Diane aceptan cuidar de sus tres

nietos mientras los padres de estos salen de viaje por motivos de trabajo. Pero

cuando los métodos educativos más modernos entran en colisión con los de la

vieja escuela, los problemas comienzan a surgir. Completamiento: Avance del

filme a exhibir: “Abuelos al poder” Del mundo del cine: La Capa Temporada 1

Cap. 5 Comentario del filme a exhibir: “Abuelos al poder”

04:00 NOTICIERO ANSOC

04:15 TIN MARÍN Clip 180:

Scooby Doo en: En la Casa del Futuro Tutu: Cosquillas T: 27´03

04:45 PIRLIMPIMPIM Cap. 130

Título: El niño brujo (9) Disco:

05:15 CINECITO EN TV Título:

Brujas buenas Sinopsis: Las brujas siempre han sido seres malvados en sus

representaciones cinematográficas, pero Angen en Cinecito estará presentando

fragmentos de animados de brujas que están llenas de benevolencia. (Kiki,

servicio a domicilio / María y la flor de la bruja / Bruxa (corto español)

Disco:

05:45 NO TE LO PIERDAS

Título: Programa 11 Sinopsis: Promocional de propuestas culturales, recreativas

y de formación vocacional para adolescentes. Zona de intercambio

05:57 ESTE DÍA 1506. Fallece

Andrea Mantegna. Italia: Un día como hoy del año 1506 falleció el famoso pintor

italiano Andrea Mantegna. En 1459, Luis III Gonzaga hizo que Mantegna se

trasladara a Mantua. A partir de este momento trabajaría toda su vida para la

familia Gonzaga. Como principal fruto de estos casi 50 años de patronazgo

artístico quedaron los dos trabajos más importantes de Mantegna: la decoración

mural de la Cámara de los esposos y Los triunfos del César. Son muy valiosas

también las obras La adoración de los magos, y el Cristo muerto. Mantegna

realizó, además, para la capilla del castillo ducal mantuano, un retablo del

que forma parte el Tránsito de la Virgen, que se conserva en el Museo del

Prado. Anteriormente, realizó el San Sebastián, ahora conservado en Viena.

Andrea Mantegna había nacido en el año 1431. 1847- Niños Héroes de Chapultepec.

México: Este día del año 1847 seis alumnos del colegio militar de Chapultepec

fallecieron defendiendo el recinto, cuando la ciudad fue atacada por el

ejército de Estados Unidos que había invadido a México en el marco de la guerra

de rapiña que ese país llevó a cabo contra la nación latinoamericana. A esos

cadetes adolescentes, quetenían entre 13 y 18 años de edad, queprefirieron la muerte

antes de rendirse a las tropas invasoras yanquis, se les llama Niños Héroes de

Chapultepec. 1957- Asesinato de Alejandro González Brito, Cuba: Un día como hoy

del año 1957 fue asesinado después de ser salvajemente torturado, el

revolucionario Alejandro González Brito, quien días antes había participado en

el alzamiento de Cienfuegos contra la tiranía de Fulgencio Batista. Alejandro

González Brito era graduado de piloto de altura y fue alférez de fragata.

Prestó sus servicios a la Marina Mercante Cubana en la Segunda Guerra Mundial;

por ello, concluida la contienda bélica, fue condecorado por los gobiernos

aliados Se manifestó contrario a la dictadura y durante los hechos del Moncada,

de Palacio y Goicuría ocupó posiciones dentro de la Marina Mercante y en la

Capitanía del Puerto de La Habana y el de Cienfuegos, manteniendo estrecha

relación con el movimiento de oposición. Alejandro González Brito había nacido

en abril de 1919.

06:00 PASO LIBRE Título:

Iroko Oddara Sinopsis: Música Folclórica y Popular Música: * Hierro y Miel

(YORUBA) * Oyá (YORUBA) * Asoyín (Síntesis) * Alsé mi voz (Ivette Cepeda) Zona

de intercambio

06:30 NOTICIERO CULTURAL

07:00 MESA REDONDA

08:00 NTV

08:30 EL SELECTO CLUB DE LA NEURONA INTRANQUILA Programa: 34 — SCN34

09:00 NOVELA Más Allá del

Límite Cap. 84— T-CV-NOV Cap. 84-Más Allá del Límite

09:45 PASAJE A LO DESCONOCIDO

Fobias Inv: Dra C. Ana Sarracent Sarracen. Esp. 1ero y 2do grado en

Psiquiatría. Sinopsis: ¿Qué son las fobias? ¿Qué factores inciden en su

aparición? ¿Cómo se tratan desde la medicina?

10:30 LA 7MA. PUERTA UN ASUNTO

DE FAMILIA Manbikikazoku Japón / 2018 /

121´ / Drama / Estreno / Color / Subtítulo en español Dir y Guion: Hirokazu

Koreeda Reparto: Kirin Kiki, Sôsuke Ikematsu, Lily Franky, Moemi Katayama,

Osamu y su hijo se encuentran con una niña en mitad de un frío glacial. Al principio,

y después de ser reacia a albergar a la niña, la esposa de Osamu aceptará

cuidarla cuando se entere de las dificultades que afronta.

12:30 CARIBE NOTICIAS

SERIE EXTRANJERA TREMECAP 1 2DA TEMPORADA TELECINE

LO QUE NO TE MATA DVD-6717 Título original: What Doesn’-t Kill You Estados Unidos /

2002 / 100min / Drama / Reposición / Color Dirección: Brian Goodman Reparto:

Mark Ruffalo, Ethan Hawke, Amanda Peet, Donnie Wahlberg, Brian Goodman, Will

Lyman, Angela Featherstone, Edward Lynch, Holly Karrol Clark, John Fiore.

Sinopsis: Dos amigos de los barrios bajos del sur de Boston se convierten en

delincuentes de poca monta hasta que son contratados por un jefe mafioso que

podría abrirles las puertas de un mundo mejor. Completamiento: 20 plantas más

aterradoras del mundo 17. 24

TELECINE (Send. Del

Oeste) UN PIE EN EL INFIERNO (6´0) Título original: One Foot in Hell USA / 1960

/ 90 min. / Western | Venganza / Color / Subtitulada / Estreno Dirección: James

B. Clark Reparto: Alan Ladd, Don Murray, Dan O’Herlihy, Dolores Michaels Mitch

Garrett perdió a su esposa embarazada por no poder pagar una medicina. Nadie

acudió en su ayuda para prestarle el dinero; por eso Mitch, ofuscado por el

odio, decide arruinar la vida de las gentes del pueblo. Al frente de una banda

de forajidos se propone robar todo el dinero del banco. Completamiento: Hoy

presentamos: Un pie en el infierno Series: Bonanza Temporada 2 Cap. 2 (fin) El

clip del oeste: Alan Jackson – Buen tiempo Próximamente: El hombre que mató a

Billy el Niño El filme de hoy: Un pie en el infierno

SERIE EXTRANJERA (JUEVES) BILLIONS CAP 1

TR VIERNES 13 SEPTIEMBRE

09:00 HIMNO APERTURA

09:01 ESTOCADA AL TIEMPO 1977

Inaugurada la IV Espartaquiada de los Ejércitos Amigos En el acontecer

deportivo un día como hoy de mil 977 se inaugura en La Habana la cuarta

Espartaquiada de Verano de los Ejércitos Amigos. El torneo tuvo como sede a

varias provincias del país y se compitió en diferentes disciplinas deportivas,

algunas tradicionales como el atletismo y el boxeo, y otras propias del entorno

de las Fuerzas Armadas como el triatlón militar y el paracaidismo. Participaron

delegaciones de la Unión Soviética, la República Democrática Alemana, Hungría,

Bulgaria, la República Popular Democrática de Corea, Viet Nam, Yemen, Angola y

Cuba. 1981 Comienza XL Campeonato Mundial de pesas Comienza en la ciudad

francesa de Lille el cuadragésimo Campeonato Mundial de levantamiento de pesas,

con la asistencia de 194 pesistas de 35 países. Los representantes cubanos

concretaron una excelente actuación, al ubicarse cuartos en el medallero,

encabezados por Daniel Núñez, quien en la división de 60 kilogramos logró el

título en el arranque con récord mundial de 135 kilos, además de dos medallas

de plata en envión y total. Completó la cosecha cubana Julio Echenique, con

preseas de bronce en el arranque y el biatlón de los 75 kilogramos. 1986

Subtítulo mundial para voleibolistas cubanas La selección femenina cubana de

voleibol logra el subtítulo mundial en la justa del orbe que llega a su fin un

día como hoy en Praga. Las cubanas perdieron en el partido final con el

conjunto de China en 4 sets para encajar su única derrota del torneo, tras

sumar siete triunfos de forma consecutiva. Lázara González fue premiada como la

mejor atacadora del certamen. Resultó la segunda ocasión en que las

voleibolistas cubanas obtenían una medalla en los campeonatos mundiales, luego

de la corona alcanzada en mil 978.

09:05 FUTBOL POR DENTRO:

Fútbol en Morón, rtx

09:35 CONFESIONES DE GRANDES:

Francisco Puello, rtx

10:00 CINEGOL MARVELLOUS (MEAN

MACHINE) REINO UNIDO / COMEDIA DRAMÁTICA BIO.

/ 2014 / T: 1: 30 / RTX DIR: JULIAN FARINO INT: TOBY JONES, GEMMA JONES, TONY

CURRAN, NICHOLAS GLEAVES (Basado en hechos

reales) . Esta es la sorprendente historia real de Neil Baldwin, un hombre con

dificultades de aprendizaje y un continuo inconformismo. Durante 60 años Neil

pasó de carnicero a payaso de circo, predicador, graduado universitario sin

haber estudiado nunca, mascota de su equipo favorito de fútbol, manager del

suyo propio, amigo personal de altos cargos religiosos, ejecutivos y de la

familia real. Premios: 2014: Premios BAFTA: Mejor telefilm, director y actriz

secundaria (Gemma Jones)

12:00 MERIDIANO DEPORTIVOEN VIVO

12:30 ATLETISMO INTERNACIONAL:

Atletismo de New York, rtx

01:13 MI BEISBOL: Yanet

Moreno, rtx

01:45 ANTESALA en vivo

02:00 SERIE NACIONAL DE BEISBOL, Industriales vs Camagüey, desde el estadio,

LATINOAMERICANO en vivo

CROSS COUNTRY: Cross Country, rtx

06:00 NND en vivo

06:27 ESTOCADA AL TIEMPO rtx

06:30 SWING COMPLETO: Serie

Nacional de Béisbol. Estadísticas, informaciones y mejores jugadas

07:00 FÚTBOL INTERNACIONAL

09:00 BEISBOL INTERNACIONAL

CE VIERNES 13 SEPTIEMBRE 2019

08:30 Documentales: Arte siglo XIX.

09:30 Profesiones y Oficios: Cap 10.

09:40 Razones vocacional: El transporte y sus obreros

10:00 Preescolar: Mundo vegetal Capítulo 2 Las frutas Profesiones

y Oficios Capítulo 1 La educadora y la auxiliar

10:20 Educación Plástica 4to: Solo con papel decoro mi carpeta.

10:50 “Explorando mi paíz”6to: Geografía: la ciencia de la

Tierra.

11:10 Inglés 3ro: ¡Ya me sé los números!

11:30 La historia en Imágenes Nivel M. S: Historia del Egipto

antiguo. Película “Faraón”.

12:00 Telecentros

01:00 NTV

02:00 Razones vocacional: El transporte y sus obreros

02:20 “Explorando mi paíz”6to: Geografía: la ciencia de la

Tierra.

02:40 Educación Plástica 4to: Solo con papel decoro mi carpeta.

03:10 “Creciendo” Nivel M. S: Comunicación.

03:30 Voy x 10 6to: “El reglamento escolar:

03:50 Revista FEEM: Inicio del curso escolar

04:10 De Cuba soy Nivel Medio Superior: Identidad Nacional

04:30 Punto de Partida: El Hombre y sus tradiciones. Socializar

la importancia de las ciudades desde las dimensiones del Patrimonio Cultural

Inmaterial.

05:00 Telecentros

06:30 Tengo algo que decirte: Grupo Kialo Sinopsis: se hablará de

una joven agrupación que en poco tiempo ha ganado popularidad, se trata del

grupo Kialo. Sobre su trayectoria artística, producciones discográficas, y

nuevos proyectos nos hablará su director.

07:00 Dominio Cuba (Rx del Canal Caribe) : Cap 2

07:30 Serie extranjera: La sociedad. Cap. 15

08:00 NTV

08:30 Música y más: Pop cubano Inv.

09:00 Un palco en la ópera: Zarzuela Los gavilanes, 2do

10:00 Grandes series: La Dama de blanco. Cap. 5

Mesa Redonda (rtx)

CANAL EDUCATIVO 2 VIERNES 13 SEPTIEMB RE 2019

09:00 PROGRAMACIÓN DE TELESUR PID T-

Noticias, análisis internacional; una visión del panorama

político internacional desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos,

junto a más temas diversos.

04:30 PARA UN PRÍNCIPE PID T-

Kung Fu Panda (Los caminos del destino) Cap. 5 Transformers

Prime Beast Cap. 20 (Estreno)

05:30 DE TARDE EN CASA PID T-

El jazz en Cuba. Sinopsis: Destacar el lugar que ocupa Cuba

entre las grandes potencias musicales del mundo y el desarrollo del Jazz desde

la década del 20 del siglo pasado y la repercusión que tiene en la actualidad

el jazz cubano en el mundo. Reconocer la importancia del Festival Internacional

Jazz Plaza que arriba a su aniversario 35 en el 2020 y la promoción de jóvenes

jazzistas a través del evento Jojazz. (En vivo)

06:30 COLECCIONANDO PID T-

Coleccionando programas (Estreno)

07:00 CINEFLASH PID T-

PROGRAMA 318 -PRIMER CORTO TITULO: Café solo DIRECTOR: Toni Villazán de Segur de Calafell

PAÍS: España / GÉNERO: Drama SINOPSIS: Lucia le sirve por error a Jorge un café

solo y una madalena, este primer encuentro desata en él la necesidad de saber

más de ella. -SEGUNDO CORTO TITULO: El último bastión DIRECTOR: Ben Dai PAÍS:

EE. UU / GÉNERO: Animación SINOPSIS: Nos relata la historia del inquisitivo

robot multifunción, Bastion. y su inesperado despertar, tras haber pasado más

de una década desactivado en un lugar remoto. Fascinado por un entorno

desconocido, la curiosa maquina comienza a investigar, pero no tarda en

descubrir que su programación básica de combate podría tener directivas muy

diferentes. . . -TERCER CORTO TITULO: Idiotas DIRECTOR: Big Lazy Robot PAÍS:

España / GÉNERO: Animación SINOPSIS: Idiotas es un cortometraje de animación

que satiriza acerca de la obsolescencia programada y otras observaciones de la

vida moderna. En el corto, unos pequeños robots rojos compran un teléfono -que

imita el diseño del iPhone de Apple- y viven obsesionados con el aparato, hasta

que otro robot de la compañía fabricante los estropea y el ciclo se repite.

(Estreno)

07:30 CONEXIÓN CUBA XETID y

su plataforma “ENZONA” Sinopsis: Tomando como base los estándares y

experiencias del mundo para el comercio y gobierno electrónico, la empresa

cubana XETID desarrolló la plataforma “ENZONA”. También se hablará de “Danzo

Terapia”, un software en 3D que mejora el estado de los pacientes con problema

físicos-motores. (Estreno) PID T-

07:45 TODO NATURAL PID T-

Mamíferos cubanos (RTX)

08:00 NOTICIERO NACIONAL PID T-

El espacio que mantiene informada a la población sobre los

acontecimientos más importantes dentro y fuera de nuestra nación.

08:30 NOTICIERO CULTURAL PID T-

La información más actual y relevante en el panorama

cultural de nuestro archipiélago. (RTX)

09:00 TELESUR PID T-

Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político internacional desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. (En vivo)

CLAVE VIERNES 13 SEPTIEMBRE 2019

09:00 CUBANOS EN CLIP No.

246 Elain Morales, Annalie López, Wil Campa, Alma Latina feat La Reyna y La

Rea, entre otros. . .

10:00 MÚSICA HABANA Adonis

Puentes PID T-

Cantautor artemiseño con importantes éxitos dentro de

nuestro panorama musical

10:30 ONDA RETRO

Lo mejor del menú Parte II Talento: Jethro Tull, YES,

Camel, Emerson, Lake and Palmer, Nights in White Satin

11:00 CLAVE DEL ÉXITO PID T-

BRAULIO Una de las

grandes voces de México que ha quedado en la memoria de quienes han tenido la

posibilidad de escucharlo. Su manera de interpretar ha inspirado a cantantes de

generaciones posteriores.

11:30 COLECCIÓN SALSERA No.

127 Leoni Torres, María Alejandra y Cubanía, entre otros. . . PID-

12:00 CUBANÍSIMOS Cubano en

el Lincoln Center PID-

01:00 CUBANOS EN CLIP No.

246 Elain Morales, Annalie López, Wil Campa, Alma Latina feat La Reyna y La

Rea, entre otros. . .

02:00 MÚSICA HABANA Adonis

Puentes PID T-

Cantautor artemiseño con importantes éxitos dentro de

nuestro panorama musical

02:30 ONDA RETRO Lo mejor

del menú Parte II Talento: Jethro Tull, YES, Camel, Emerson, Lake and Palmer,

Nights in White Satin PID T-

03:00 CLAVE DEL ÉXITO PID T-

BRAULIO Una de las

grandes voces de México que ha quedado en la memoria de quienes han tenido la

posibilidad de escucharlo. Su manera de interpretar ha inspirado a cantantes de

generaciones posteriores.

03:30 COLECCIÓN SALSERA No.

127 Leoni Torres, María Alejandra y Cubanía, entre otros. . . PID T-

04:00 CUBANÍSIMOS PID T-

Cubano en el Lincoln Center

05:00 CUBANOS EN CLIP

No. 246 Elain Morales, Annalie López, Wil Campa, Alma

Latina feat La Reyna y La Rea, entre otros. . .

06:00 MÚSICA HABANA Adonis

Puentes PID T-

Cantautor artemiseño con importantes éxitos dentro de

nuestro panorama musical

06:30 ONDA RETRO

Lo mejor del menú Parte II Talento: Jethro Tull, YES,

Camel, Emerson, Lake and Palmer, Nights in White Satin

07:00 CLAVE DEL ÉXITO BRAULIO

Una de las grandes voces de México que ha quedado en la memoria de quienes han

tenido la posibilidad de escucharlo. Su manera de interpretar ha inspirado a

cantantes de generaciones posteriores. COLECCIÓN SALSERA No. 127 Leoni Torres,

María Alejandra y Cubanía, entre otros. . . CUBANÍSIMOS Cubano en el Lincoln

Center

09:00 CUBANOS EN CLIP PID-

10:00 No. 246 Elain Morales, Annalie López, Wil Campa, Alma Latina feat La Reyna y La Rea, entre otros. . . CINE CLAVE La batalla del año Año: 2013 Duración: 109 min. País: Estados Unidos Dirección: Benson Lee Género: Musical. Drama | Hip Hop. Música Sinopsis “La batalla del año” trata sobre los Juegos Olímpicos de break dance, un torneo que se celebra cada año y que atrae a los mejores equipos de todo el mundo; los estadounidenses no han ganado en quince años. El magnate de ‘Los Angeles Hip Hop’ y el ex B-Boy Dante (Alonso) quieren poner al país que inició el deporte, en lo más alto. Le pide a su amigo Blake (Holloway) , entrenador de baloncesto del campeonato, un tanto gafe, que le ayude a entrenar a su equipo. Convencido de la teoría de que un entrenador adecuado es capaz de convertir a cualquier equipo en campeón, forman al equipo ideal con todos los mejores b-boys del país. Con solo tres meses, hasta la batalla del año, Blake tiene que usar todas las tácticas que conoce para escoger a doce personas con talento para formar un equipo, si quieren traer el trofeo de vuelta a Estados Unidos. La película está inspirada en el campeonato del mundo de break dance, celebrado cada año en Francia.

MULTIVISION VIERNES 13 SEPTIEMBRE 2019

06:32 HOLA CHICO Tira:

Lazytown, Phineas y Ferb.

07:14 RANGER ROB Título: La

patrulla pingüino

07:25 DOCUMENTAL Título:

Europa salvaje. Ríos, lagos y océanos. Un continente cruzado por canales, ríos,

lagos y océanos son el sustento de estas tierras, le dan forma al paisaje,

definen el clima y brindan hogares.

08:11 UTILISIMO EN FORMA

Tema: METABOLISMO

08:36 DOCUMENTAL Expedición

a lo desconocido. El corazón del Sultán. El arqueólogo Josh Gates viaja a

Estambul, Turquía para descubrir el misterio del corazón perdido de Suleiman,

El Magnífico.

09:17 SIENTE EL SABOR prog.

PLATILLOS MEXICANOS Plato: MOLE AMARILLO

09:42 DOCUMENTAL Programa:

Carrera por la vida. Depredadores submarinos. Sinopsis: Documental acerca de los

depredadores submarinos que habitan en las profundidades de los arrecifes.

10:07 CINEMAINDIO LOS CHICOS

DEZI BOY (DESY BOYZ) INDIA / COMEDIA / 2011 /

T: 2: 02 / DIR: ROHIT DHAWAN INT: JOHN ABRAHAM, RAJAT BARMECHA, AKSHAY KUMAR,

DEEPIKA PADUKONE El filme cuenta la

historia de dos amigos, Nikhil Mathur, un banquero con una atractiva chica como

novia y Jignesh Patel, que trabaja como guardia de seguridad. Todo parecía ir

de lujo en sus vidas hasta que comienzan a tener lugar una serie de episodios desafortunados

que les dejan a ambos sin trabajo, sin inversiones y sin ningún tipo de

ingreso. Un día, tienen la idea de unirse como dúo y trabajar en Desy Boyz como

Rocco y Hunter para tratar de conseguir dinero.

12:10 DOCUMENTAL TÍTULO:

Artesanía. Las figuras vestidas de seda de Wenzhou.

12:38 FACILISIMO Tira:

Floogals, Nina y las neuronas, Aventuras con los Kratt.

01:23 SERIE SKYLANDER Cap. 6

01:46 SERIE AMIGOS Y AMANTES

Cap. 21 3ª temp

02:28 SERIE HANAKO Y ANA

Cap. 22

02:58 NOVELA SOMOS FAMILIA CAP: 17

04:01 DOCUMENTAL Título:

Europa salvaje. Ríos, lagos y océanos. Un continente cruzado por canales, ríos,

lagos y océanos son el sustento de estas tierras, le dan forma al paisaje,

definen el clima y brindan hogares.

04:47 ENTREVISTA Título:

Eugenio Caballero, Oscar a la mejor dirección artística por el laberinto del

fauno. SINOPSIS: Pasa el rato con reconocidas personalidades de la cultura

latinoamericana y europea. Políticos, deportistas, artistas, gente de las más

variadas esferas, quienes cuentan historias de su vida.

05:10 SERIE SKYLANDER Cap. 6

05:35 HOLA CHICO Tira:

Lazytown, Phineas y Ferb.

06:17 RANGER ROB Título: La

patrulla pingüino

06:28 FACILISIMO Tira:

Floogals, Nina y las neuronas, Aventuras con los Kratt.

07:13 CALABACITA

07:14 SERIE MERLÍN CAP. 1 5TA TEMPORADA.

08:00 DOCUMENTAL Expedición

a lo desconocido. El corazón del Sultán. El arqueólogo Josh Gates viaja a

Estambul, Turquía para descubrir el misterio del corazón perdido de Suleiman,

El Magnífico.

08:41 SERIE DIA DE ENTRENAMIENTO 1a. Temp. Cap. 10

09:24 SERIE DOCTOR X 2da. Temp. Cap. 2

10:11 SERIE AMIGOS Y AMANTES

Cap. 21 3ª temp

10:53 SERIE HANAKO Y ANA

Cap. 22

01:28 NOVELA SOMOS FAMILIA CAP: 17

02:13 DOCUMENTAL Título:

Europa salvaje. Ríos, lagos y océanos. Un continente cruzado por canales, ríos,

lagos y océanos son el sustento de estas tierras, le dan forma al paisaje,

definen el clima y brindan hogares.

03:00 UTILISIMO EN FORMA

Tema: METABOLISMO

03:25 + LATINOS Talento:

Chino Miranda ft J Balvin / María León / Shakira ft Maluma / Super junior ft

Reik

03:41 SERIE HANAKO Y ANA

Cap. 22

04:11 DOCUMENTAL TÍTULO:

Artesanía. Las figuras vestidas de seda de Wenzhou.

04:52 SERIE DOCTOR X 2da. Temp. Cap. 2

05:40 FILMECITO HERCULES Año 1997 Duración 93 min. País Estados Unidos Dirección John HYPERLINK Género: Animación. Fantástico. Comedia. Musical. Infantil | Mitología. Antigua Grecia Sinopsis Hércules, el hijo de Zeus y de Alcmena, reina de Tebas, es secuestrado del Olimpo por los secuaces de Hades, que tienen la misión de despojarlo de su inmortalidad. Hércules crecerá en un mundo de mortales hasta que le llegue la hora de regresar al Olimpo.

CANAL CARIBE VIERNES 13 SEPTIEMBRE 2019

01:00 NTV DEL MEDIODIA.

02:00 PASAPORTE. Vivían

Ramos. La Gran Maestra del Ajedrez en Cuba. (2)

02:30 SEÑAL DE RUSIA TODAY.

03:00 REVISTA INFORMATIVA EN TIEMPO REAL.

05:30 TELESUR NOTICIAS.

06:00 ENLACE NACIONAL.

06:30 NOTICIERO CULTURAL.

07:00 MESA REDONDA.

08:00 NTV EMISION ESTELAR.

08:30 CUBIT. Computadora

cuántica. . . internet cuántica

08:45 NOTICIAS EN LA RED.

Actualidad informativa en las páginas web nacionales e internacionales.

09:00 9no INNING. Espacio de análisis e información deportiva.

09:30 EL MUNDO AHORA.

Noticiero internacional.

10:00 RT. Las barcas de la

muerte.

10:30 CARIBE Noticias.

10:40 EL TIEMPO EN EL CARIBE.

(Información meteorológica de la región)

10:45 NOTICIAS EN LA RED.

Actualidad informativa en las páginas web nacionales e internacionales.

11:00 ARTE 11. Compendio

informativo cultural.

11:30 CARIBE Noticias.