Cartelera de la TV cubana

08:00 MUNDO DE COLORES PINTURA RUPESTRE EL CAPITÁN PLIM. LOS

INVENTOS MI MÚSICA. PITUSA Y EUSEBIO CUENTO. EL AVARO EN EL MATORRAL MI

PERSONAJE. DESPERTAR EN EL LOMERIO

08:30 PEQUESOY Septiembre

estresante ¿Por qué? Porque asumimos nuevos cambios, ya sean en nuevos

maestros, escuelas o niveles de enseñanza. Además culmina el periodo vacacional

(diversión) e inicia el escolar (responsabilidad)

09:15 MATINEÉ INFANTIL HADA

POR ACCIDENTE THOOT FAIRY Estados Unidos /

2010 / 101min. / Fantasía / Reposición / Color / Doblada Director: Michael

Lembeck Reparto: Dwayne Johnson / Ashley Judd / Julie Andrews / Stephen

Merchant. Derek Thompson es un popular jugador de hockey sobre hielo, cuyo

apodo es “Tooth Fairy” porque en los partidos siempre acaba

saltándole los dientes a algún oponente. Pero un buen día Derek hace añicos las

esperanzas de un niño y por ello es condenado a servir como un hada de los

dientes de verdad, con alas incluidas, durante una semana. Lily, una veterana

hada madrina de alto rango es quien tendrá la tarea de supervisarlo.

Completamiento: Spot de Música: Nana de los cocuyos y el Valle de las Flores

Estación Animados: La guardia del león en: Pinturas y predicciones. Spot de

curiosidades: Para curiosos 4. Cuba

11:30 LA CASA DEL CHEF Tips

de cocina salada

11:57 ESTE DÍA 1842.

Fusilado Francisco Morazán. Costa Rica: El patriota hondureño Francisco

Morazán, fundador en 1814 de la República Federal de Centroamérica, una de las

primeras experiencias concretas de integración regional, fue fusilado en Costa

Rica este día del año 1842. En 1827 Morazán resultó victorioso en la Batalla de

La Trinidad, desde entonces y hasta que fue derrocado en Guatemala en 1840

dominó la escena política y militar de Centroamérica, región que trató de

transformar en una nación grande y progresista. 1872. Fallece Rafael Morales.

Cuba: Este día del año 1872 falleció Rafael Morales y González (Moralitos)

producto de las heridas recibidas en el combate de Sebastopol, que tuvo lugar

el 26 de noviembre de 1871 en esa región camagüeyana. Considerado entre los más

relevantes precursores de la educación popular de la época colonial cubana,

Moralitos también ejerció el periodismo, el ensayo y la poesía. Sus actividades

como educador e intelectual revolucionario las desarrolló en plena juventud,

pues al morir solo tenía 27 años de edad. 1956. Función homenaje de la FEU a

Alicia Alonso. Cuba: Este día del año 1956 la Prima Ballerina Assoluta Alicia

Alonso ofreció una actuación denominada Función de Desagravio, ante la decisión

de la dictadura de Fulgencio Batista de suspenderle la subvención a la Compañía

de Ballet de Cuba. La Federación Estudiantil Universitaria organizó la función

y los estudiantes colmaron el centro deportivo, hoy Juan Abrantes. A las

intervenciones orales se incorporaban miembros del Comité Pro Homenaje Nacional

a Alicia Alonso, los directivos de Cultura de la FEU. El estudiante de

Agronomía Fructuoso Rodríguez, quien se encontraba en la clandestinidad por la

lucha revolucionaria, emergió de las sombras en apoyo a la actitud de Alicia y

del Ballet para condenar a la tiranía.

12:00 TALLA JOVEN Mónica

Mesa, Wena Onda, Claudio y Nueva Talla.

01:00 NOTICIERO DOMINICAL

02:00 ARTE 7 ROSA SALVAJE WILD

ROSE (TITULO ORIGINAL) REINO UNIDO / 2018 /

101 MIN. / DRAMA MUSICAL / ESTRENO / COLOR / SUBTITULADO AL ESPAÑOL DIR: TOM

HARPER INT: JULIE WALTERS, JESSIE BUCKLEY, SOPHIE OKONEDO, JAMIE SIVES JESSIE

BUCKLEY, UNA JOVEN MUJER DE GLASGOW, ACABA DE SALIR DE PRISIÓN. A SU SALIDA,

JESSIE TRATA DE VOLVER A CONECTAR CON SUS DOS HIJOS, QUE AHORA VIVEN CON SU

ABUELA, SU MADRE. JESSIE QUIERE SEGUIR SU SUEÑO DE MUDARSE A NASHVILLE Y

CONVERTIRSE EN CANTANTE DE COUNTRY CUESTE LO QUE CUESTE, PERO TIENE

RESPONSABILIDADES ECONÓMICAS QUE ATENDER Y LAZOS QUE LA ATAN A SUS HIJOS EN

ESCOCIA. JESSIE HARÁ SU MAYOR ESFUERZO PARA HACER REALIDAD SU SUEÑO DE SER UNA

ESTRELLA. ESTA ES NUESTRA FAMILIA – CAPITULO 16 THIS IS US (TITULO ORIGINAL)

CAPÍTULO 16: R & B (RANDALL Y BERTH) (THIS IS US: R & B) EEUU. / 2019 /

43 MIN. / DRAMA / ESTRENO / COLOR / SUBTITULADO AL ESPAÑOL DIR: KEVIN HOOKS

INT: MILO VENTIMIGLIA, MANDY MOORE, STERLING K. BROWN, CHRISSY METZ, JUSTIN

HARTLEY El capítulo repasa la vida de

Randall y Beth, desde que ambos se conocieron en la universidad. Pero tras 20

años de vida conyugal, su matrimonio está en peligro.

LIGA JUVENIL DE LA NEURONA Programa -: 60— LIGA-PGM-60 Liga Juvenil de la Neurona

05:30 LUCAS Talentos: Nam

Sam y Kamancola, Aixa y Bitácora, Cimafunk, Tito Ortega, Orquesta Failde,

Karamba.

06:30 A OTRO CON ESE CUENTO

Programa: 312 — AOC 312

07:00 PALMAS Y CAÑAS GRABADO:

Son del Cauto de Santiago de Cuba / El Ruiseñor / Septeto Ecos del Tivolí /

Tony Iznaga / Sahily La Margarita.

08:00 NTV

08:30 CONCURSO ADOLFO GUZMAN

10:00 SERIE ASI NOS VEN CAP 2

10:45 CINE DE COMEDIA LOCAMENTE MILLONARIOS CRAZY RICH ASIANS (Titulo Original) EEUU. / 2018 / 120 Min. / Comedia

romántica / reposición / color / subtitulado al español Dir: Jon M. Chu Int:

Constance Wu, Michelle Yeoh, Henry Golding, Gemma Chan, La neoyorquina Rachel

Chu es invitada por su novio, Nick Young, a la boda del mejor amigo de éste en

Singapur. Emocionada por visitar Asia por primera vez, pero también nerviosa ya

que conocería a la familia de Nick, lo que Rachel descubre es que Nick ha

olvidado mencionar que no solo es el heredero de una de las familias más ricas

del país, sino también uno de sus solteros más buscados. Rachel es el objetivo

de los celos de todas las jóvenes de la alta sociedad de Asia y, peor aún, la

propia madre de Nick desaprueba también esta relación. Si bien el dinero no

puede comprar amor, definitivamente puede complicar las cosas.

12:30 CARIBE NOTICIAS

TELECINE CRANK: VENENO

EN LA SANGRE Título Original Crank Estados

Unidos / 2006 / 87 min, Color, Subtitulada, Género Acción, Thriller Reparto:

Jason Statham, Amy Smart, Dwight Yoakam Chev Chelios (Jason Statham) , un

asesino a sueldo de Los Ángeles, ha sido envenenado mientras dormía y sólo le

queda una hora de vida. La única oportunidad que tiene Chev de sobrevivir es

mantenerse en movimiento para impedir que el veneno le llegue al corazón. El

tiempo pasa y corre enloquecido por las calles de Los Ángeles para salvar a su

novia y encontrar un antídoto que le salve la vida. Completamiento:

Moscú-Turismo Cultural 16: 30 Art Deco Mobilier 13: 26

NOVELA EL OTRO LADO DEL PARAÍSO CAP 3

TELECINE UN ASUNTO DE

FAMILIA Manbikikazoku Japón / 2018 / 121´

/ Drama / Estreno / Color / Subtítulo en español Dir y Guion: Hirokazu Koreeda

Reparto: Kirin Kiki, Sôsuke Ikematsu, Lily Franky, Moemi Katayama, Osamu y su

hijo se encuentran con una niña en mitad de un frío glacial. Al principio, y

después de ser reacia a albergar a la niña, la esposa de Osamu aceptará

cuidarla cuando se entere de las dificultades que afronta. No necesita

completamiento.

TELECINE EL HOMBRE

PROPONE Título original: Four´s a Crowd

Estados Unidos / 1938 / 92 min. / Comedia / B / N / Subtitulado Dirección:

Michael Curtiz Reparto: Errol Flynn, Olivia de Havilland, Rosalind Russell La

reportera Jean Christy trabaja para un periódico que está a punto de quebrar

debido a las desavenencias entre Pat Buckley, el propietario, y Robert

Lansford, el editor jefe. Mientras tanto, Lansford, que aspira a trabajar para

otro director, le hace publicidad en el periódico de Buckley con el fin de

ganarse así su confianza. Completamiento: 33 GENIALES MANUALIDADES Y TRUCOS

PARA TU ROPA 22: 00 Teatro de sombras 3: 08

SERIERIVIERA CAP 6

TR DOMINGO 15 SEPTIEMBRE

08:57 ESTOCADA AL TIEMPO 1885

Establecido Club de ajedrez de La Habana En el acontecer deportivo un día como

hoy de mil 885 queda establecido oficialmente el Club de ajedrez de La Habana,

bajo la tutela de Celso Golmayo, español radicado en nuestro país, quien ya se

consideraba campeón de Cuba. Constituyó esta una de las instituciones pioneras

del juego ciencia en suelo nacional, por cuyos salones transitaron celebridades

del ajedrez internacional. 1973 Comienza en La Habana Campeonato Mundial de

pesas Comienza en el Coliseo de la Ciudad Deportiva capitalina el vigésimo

séptimo Campeonato Mundial y Primer Panamericano de Levantamiento de Pesas, con

la asistencia de delegaciones de 39 países. Cuba ocupó la décima posición en la

clasificación general del orbe y en la justa continental logró 6 de los 9

títulos en disputa para alcanzar el primer puesto. Javier González, en la

categoría de 110 kilogramos, se convirtió en el mejor levantador de pesas de

América Latina en su división, al conquistar a nivel mundial medalla de plata

en arranque y bronce en envión y total. 2000 Inaugurados XXVII Juegos Olímpicos

Son inaugurados en la ciudad australiana de Sydney los vigésimo séptimos Juegos

Olímpicos, últimos del milenio, con la presencia de 10 mil 300 competidores de

200 naciones. La delegación cubana, formada por 238 deportistas, logró ubicarse

en aquella justa en la novena posición en el cómputo final por países, con once

títulos, igual cantidad de medallas de plata y siete de bronce, para un total

de 29, manteniéndose entre las principales potencias deportivas del mundo.

09:00 VIDEOTECA DEPORTIVA:

Mejoramiento de los atletas

10:00 PULSO DEPORTIVO en vivo

12:00 FUTBOL INTERNACIONAL

01:45 ANTESALA en vivo

02:00 SERIE NACIONAL DE BEISBOL, Industriales vs Pinar del Río, desde el estadio,

LATINOAMERICANO en vivo

TODO DEPORTES

05:57 ESTOCADA AL TIEMPO rtx

06:00 VALE 3

08:00 BEISBOL INTERNACIONAL

CE DOMINGO 15 SEPTIEMBRE 2019

11:00 Telecine Infantil: Hotel Transylvania

12:30 Anímate: JORGE Y EL DRAGON. FERDINANDO

01:00 NTV

02:00 Complotazo: Featuring: A. Berazaín ft. M. Figueiral / Jan

Cruz Ft. Diana Fuentes / Isis Flores ft. D. Barzanelli Antes & Después:

Arnaldo y su Talismán En vivo: Adalberto Álvarez Más sonado: Monografías:

Arnaldo y su Talismán / Adalberto Álvarez

03:00 Maneras de Hacer: Los 15 años del telecentro Golfovisión.

04:00 Contar la Historia: La ruta del esclavo (II) : una mirada a

las investigaciones que dieron lugar a la fundación del Proyecto Ruta del

Esclavo que recoge los inicios de la esclavitud en el mundo y en especial en

África.

05:00 Suena Bonito: John Legend

05:45 Serie Extranjera: Titanic, sangre y acero. Cap: 11

06:30 Entre claves y corcheas: Interpretes de POP ROCK.

Interpretes cubanos que cultivan el Pop y el Rock: Isis Flores, Raúl Paz,

Ernesto Blanco, David Blanco, Patricio Amaro.

07:00 Flash Musical: Episodios musicales en series dramáticas

(VII) : como los musicales se incluyen en series dramáticas o comedias que no

tienen un perfil musical en aras de resaltar un momento climático. Rice Cap. 10

y final.

08:00 NTV

08:30 . Pupila Asombrada: Rtx

09:30 La danza eterna: The Royal al Ballet en Cuba X Aniversario.

I parte 4

10:30 Rodando el musical: Cantinflas canta y baila (2da parte)

Además de sus actuaciones en una larga filmografía, el popular cómico

Cantinflas también destacó como cantante y bailarín lo que alternó en distintos

filmes.

CANAL EDUCATIVO 2 DOMINGO 15 SEPTIEMBREDE 2019

09:00 PROGRAMACIÓN DE TELESUR PID T-

Noticias, análisis internacional; una visión del panorama

político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más

temas diversos. (En vivo)

04:30 PARA UN PRÍNCIPE ENANO PID

T-

Luis y los Alienígenas ALEMANIA / COM / FANT Director:

Wolfgang Lauestein Sinopsis: Cuenta la historia de un niño de 11 años que hace

amistad con tres adorables alienígenas, que estrellan su OVNI en su casa. A

cambio de la ayuda de Luis para encontrar el material que compraron para buscar

volver a su hogar, salvan a Luis de un internado, siguiendo una emocionante

aventura.

06:15 EL MUNDO DEL DOCUMENTAL

Proyección del filme Camboya, La T Ierra Salvaje del Mónzón de la realizadora

Valeria Fabbri- Kennedy. Camboya, La T Ierra Salvaje del Mónzón (Inglaterra,

2017, T- 41: 41) Sinopsis: Documental que describe la naturaleza salvaje de

Camboya, una tierra mística que sigue el ritmo del monzón y del mágico río

mekong. Este es un territorio antiguo antes dominado por un gran imperio que

prosperó en ciudades amuralladas rodiadas por templos y agua, es el agua lo que

domina al país, y ha creado algunas de los ecosistemas más especiales del

planeta. PID T

06:45 ARTE CON ARTE Magalys

Rodríguez Tejedora

07:00 PROGRAMACIÓN DE TELESUR PID T-

Noticias, análisis internacional; una visión del panorama

político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más

temas diversos. (En vivo)

CLAVE DOMINGO 15 SEPTIEMBRE 2019

09:00 CUBANOS EN CLIP No.

248 Karla Vicens, Peter Nieto Ft El Micha, Diana Fuentes, Erick Machado FtÑengo

Flow&Two Tone, entre otros. . . PID T-

CONCIERTOS QVA LIBRE

10:45 RETRATO EN SI MAYOR Un

pianista sin límites, de lo clásico a lo popular: Roberto González. MEGA CLIP

PID- T- Mega Clip 007

CONCIERTO ALDO LOPEZ GAVILAN

01:00 CUBANOS EN CLIP PID T-

No. 248 Karla Vicens, Peter Nieto Ft El Micha, Diana

Fuentes, Erick Machado FtÑengo Flow&Two Tone, entre otros. . .

CONCIERTOS QVA LIBRE RETRATO EN SI MAYOR Un pianista sin límites, de lo clásico a lo popular:
Roberto González.

Roberto González. PID T-

MEGA CLIP
Mega Clip 007

Mega Clip 007

LUCASNÓMETRO
N. O

N. O

05:00 CUBANOS EN CLIP PID T-

No. 248 Karla Vicens, Peter Nieto Ft El Micha, Diana

Fuentes, Erick Machado FtÑengo Flow&Two Tone, entre otros. . .

CONCIERTOS QVA LIBRE RETRATO EN SI MAYOR Un pianista sin límites, de lo clásico a lo popular:
Roberto González.

Roberto González. PID T-

MEGA CLIP
Mega Clip 007

Mega Clip 007

CONCIERTO ALDO LOPEZ GAVILAN

CUBANOS EN CLIP

10:00 No. 248 Karla Vicens, Peter Nieto Ft El Micha, Diana

Fuentes, Erick Machado FtÑengo Flow&Two Tone, entre otros. . . HORA ROCK

No. 030

PID T-

LUCASNÓMETRO N. O

MULTIVISION DOMINGO 15 SEPTIEMBRE 2019

08:01 ALGO PARA RECORDAR HECHIZO

DE LUNA (MOONSTRUCK) RRUU. / COMEDIA ROMÁNTICA

/ 1987 / T: 1: 42 / DIR: NORMAN JEWISON INT: CHER, NICOLAS CAGE, OLYMPIA

DUKAKIS, DANNY AIELLO Loretta, una viuda

de origen italiano que vive en Nueva York, decide contraer matrimonio con

Johnny, un solterón de carácter débil al que maneja a su antojo. De repente,

Johnny tiene que ir a Sicilia para visitar a su madre enferma; entonces le pide

a Loretta que se encargue de invitar a la boda a su hermano Ronnie, del que

está distanciado desde hace tiempo. Premios 1987: 3 Oscars: Actriz (Cher) ,

actriz secundaria (Dukakis) , guión original. 1988: Festival de Berlín: Oso de

Plata – Mejor director 1987: Premios David di Donatello: Mejor actriz

extranjera (Cher) 1988: BAFTA: 4 nominaciones, incluyendo Mejor Actriz (Cher)

09:45 DOMINGO EN CASA TODO LO

QUE HAS DESEADO

11:15 CINEMA JOVEN ESTRELLA

VIAJERA: EN LA OSCURIDAD

01:30 FILMECITO LA VIDA

SECRETA DE TUS MASCOTAS II PARTE Título

original The Secret Life of Pets 2 Año 2019 Duración 98 min. País Estados

Unidos Dirección Chris Renaud Género animación, aventura Sinopsis Max se

enfrenta a nuevos e importantes cambios en su vida: su dueña Katie no sólo se

ha casado, sino que también ha sido madre por primera vez. En un viaje familiar

al campo conoce a un perro granjero llamado Rooster, con el que aprende a

dominar sus miedos. Mientras tanto, Gidget trata de recuperar el juguete favorito

de Max de un apartamento repleto de gatos. Snowball, por otro lado, se embarca

en una peligrosa misión para liberar a un tigre blanco, Hu, de sus captures en

un circo de animales. Secuela de ‘Mascotas’.

02:58 MINICINEMA MI MASCOTA ES

UN MONSTRUO Título original The Water

Horse: Legend of the Deep Año 2007 Duración 111 min. País Estados Unidos

Dirección Jay Russell Género Aventuras. Fantástico | Familia. Cine familiar.

Monstruos Sinopsis Angus Mac Morrow es un solitario muchacho escocés que vive

con el deseo de que su padre regrese de la guerra. Cuando, un día, Angus lleva

a casa un extraño objeto que encuentra en la playa, se da cuenta muy pronto de

que se trata de un huevo mágico y su fantasía se desborda: se imagina criando a

un ser fabuloso: el “monstruo del lago Ness”, uno de los mitos

escoceses más populares. Intenta mantenerlo oculto y establecer con él un

estrecho vínculo de amistad.

04:51 CINE DE AVENTURAS MONSTRUM

06:37 ELLOS Y ELLAS AMORES INFIELES (Third Person) EEUU. -R. Unido-Bélgica-Alemania / Drama /

2013 / T: 2: 16: 08 / Dir: Paul Haggis Int: Liam Neeson, Mila Kunis, Adrien

Brody, Olivia Wilde Sinopsis: Tres historias de amor tienen lugar

simultáneamente en tres ciudades: Nueva York, París y Roma. Un escritor

neoyorquino, que acaba de separarse de su esposa y se encuentra en París,

mantiene una relación más bien problemática con su amante. Una madre

neoyorquina niega tajantemente ser la responsable de un accidente que casi le

cuesta la vida a su hijo. El padre del niño intenta que culpen a su mujer de

negligencia para conseguir la custodia del niño. En Roma, un empresario

estadounidense, se enamora hasta tal punto de una gitana que participa en la

liberación de la hija de su amante, a la que ha secuestrado un mafioso.

08:55 ALTO IMPACTO LA REDACCIÓN – EPIDOSIO 9 (FINAL TEMPORADA 2) (The Newsroom) EEUU. / Drama / 2012 / T: 59 Min. / ESTRENO

Dir: Aaron Sorkin (Creador) Int: Jeff Daniels, Emily Mortimer, John Gallagher

Jr. , Alison Pill Sinopsis: Serie de TV (2012-2014 – Temporada 2) . Serie que

muestra los entresijos de una importante cadena de televisión por cable,

centrada en la redacción y en la parte de una TV que no ven los espectadores.

WillMcAvoy, un conocido y exitoso presentador de noticias en un canal por cable

que se ha mantenido siempre muy independiente políticamente, neutral, sin

mojarse de lleno para bien o para mal en críticas, tratando de ser objetivo y

dedicarse simplemente a dar las noticias con su toque personal, que es lo que

lo ha hecho famoso. Pero luego de colapsar y abrir por completo su pecho y

opinión en un evento público, sobre su país, sobre su gobierno y sus

cuestionables acciones militares, el programa da un giro por completo gracias a

su jefe y su nueva productora ejecutiva: Mackenzie Mac Hale. La serie compone una

continua reflexión sobre el papel del periodismo en la época actual, y una

reivindicación de los valores que deberían dominar la profesión periodística. A

lo largo de esta primera temporada se repasan algunos de los sucesos

informativos reales más destacados ocurridos en 2010 y 2011, incluyendo por

ejemplo el auge del Tea Party o el asesinato de Bin Laden. Tema: El Periodismo,

su papel en la época actual. Crítica a los políticos, la ética, la corrupción

10:07 DIRECTORES EN ACCIÓN LA CULPA (The Guilty) (Den skyldige) Dinamarca / Thriller / 2018 /

T: 1: 25 / Dir: Gustav Möller Int: Jakob Cedergren, Jessica Dinnage, Omar

Shargawi Sinopsis: Asger Holm, un oficial de policía, ha sido suspendido

temporalmente de sus funciones y relegado a operador del servicio de

emergencias. Durante su rutinario turno de noche, recibe la extraña llamada de

una mujer aterrada. A pesar de su reacción de sorpresa, Asger se da cuenta de

que la mujer al otro lado del teléfono ha sido secuestrada, y es entonces

cuando comenzará la búsqueda. Recluido en su mesa en la centralita de

emergencias, Asger tendrá que localizar y ayudar a la mujer en peligro con la

ayuda de sus compañeros en todo el país. Conforme pasan los minutos, Asgar

tendrá que enfrentarse no sólo a la precipitación de los acontecimientos

relacionados con el caso, sino también a sus propios demonios personales.

Premios: 2018: Festival de Sundance: Premio del Público – Drama (World Cinema)

2018: Premios del Cine Europeo: Nominada a Mejor actor, guion y premio

Discovery 2018: Festival de Valladolid – Seminci: Mejor guion

11:32 MULTICINE EL MUÑECO DE

NIEVE (THE SNOWMAN) REINO UNIDO / SUSPENSO /

2017 / T: 1: 59: 21 / DIR: TOMAS ALFREDSON INT: MICHAEL FASSBENDER, REBECCA

FERGUSON, CHARLOTTE GAINSBOURG Un

detective llamado Harry Hole investiga la desaparición de la madre de un niño.

La única pista que se tiene es que su bufanda apareció colgada en un muñeco de

nieve. Con la ayuda de un nuevo policía, Harry tendrá que conectar este nuevo

caso con otros antiguos para descubrir la verdad antes de la próxima época de

nieve.

03:14 DOMINGO EN CASA TODO LO

QUE HAS DESEADO

04:42 CINE DE AVENTURAS MONSTRUM

CANAL CARIBE DOMINGO 15 SEPTIEMBRE 2019

01:00 NTV DOMINICAL.

02:00 ESTELA BRAVO. TESTIGO DE SU TIEMPO. Quien soy (documental sobre los niños reencontrados por

las abuelas de la Plaza de Mayo)

02:45 DE CADA DIA. Blas Roca

4

03:00 REVISTA INFORMATIVA EN TIEMPO REAL.

05:30 SIETE DIAS EN CUBA.

06:00 TELESUR.

08:00 NTV EMISION ESTELAR.

08:30 ESTACIÓN CARIBE.

09:00 MUNDO WEB.

09:15 CUBIT. Computadora

cuántica. . . internet cuántica

09:30 EL MUNDO EN SIETE DIAS.

Resumen noticioso internacional.

10:00 DOCUMENTAL.

10:15 DE CADA DIA. Blas Roca

4.

10:30 CARIBE Noticias.

10:45 CODIGO VERDE.

11:00 RT RESUMEN SEMANAL.

11:30 CARIBE Noticias.