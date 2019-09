Cartelera de la TV Cubana

05:15PM ABRADACABRA SOPA DE

PALABRAS Título: Máscaras Sinopsis: Organizan un baile de máscara en

el estudio para festejar el cumpleaños de Masiel. Les gusta tanto las

máscaras que quieren hacer una obra de teatro y buscan a un director para que

les monte una obra de teatro de máscaras. Todos quieren ser el protagónico de

la obra. Hacen un casting para la obra. Masabito no está de acuerdo con la

obra escogida: Romeo y Julieta, Pangacho sí quiere esa obra. Pangachele

quiere ser Romeo, pero no entiende nada. Intenta aprenderse los textos y todo

le sale mal. Discute con Masabito porque Masabito no lo deja estudia.

Finalmente, no hacen la obra pues se percatan que ninguno tiene condiciones

para el teatro. Disco: