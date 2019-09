Cartelera de la TV cubana

TELECINE HIJO MÍO, HIJO MÍO ¿POR QUÉ LO HICISTE? Título original: My Son, My Son, What Have Ye Done Estados Unidos / 2009 / 92 min / Drama / Reposisción / color Dirección: Werner Herzog Reparto: Michael Shannon, Willem Dafoe, ChloëSevigny, Brad Dourif La policía llega a un barrio burgués de San Diego, donde un extravagante individuo ha levantado barricadas delante de una casa, en la que retiene a algunos rehenes. Gracias a los testimonios de los vecinos, el detective encargado de la investigación consigue datos sobre la extraña vida y aficiones del secuestrador. Producida por David Lynch y estrenada en el Festival de Toronto de 2009. Completamiento: 10 Lugares más remotos y hermosos del mundo 11. 27 / 15 Plantas más raras del mundo 12. 37