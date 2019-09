Cartelera de la TV cubana

02:00PM ARTE 7 MÁS QUE MADRES OTHERHOOD (TÍTULO ORIGINAL) EEUU. / 2019 / 100 MIN. / COMEDIA / ESTRENO / COLOR / SUBTITULADO AL ESPAÑOL DIR: CINDY CHUPACK INT: FELICITY HUFFMAN, PATRICIA ARQUETTE, ANGELA BASSETT, BECKI NEWTON Carol, Gillian y Helen, amigas de toda la vida, se sienten marginadas y olvidadas por sus hijos, ya adultos. Así que deciden ir a Nueva York para verlos sin avisarles. . . La aventura se convierte en un viaje interior, en el que deberán redefinir su relación con hijos, amigos, parejas y, lo más importante, ellas mismas. ESTA ES NUESTRA FAMILIA – CAPÍTULO 17 – FIN DE TEMPORADA THIS IS US (Título Original) Capítulo 17: Ella (This Is Us: Her) EEUU. / 2019 / 43 Min. / Drama / estreno / color / subtitulado al español Dir: Ken Olin Int: Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley