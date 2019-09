Cartelera de la TV Cubana

TELECINE (Pensando en 3D) A DOS METROS DE TI Five Feet Apart. Título original 2019 / 116 min / Estados Unidos / Drama romántico. Enfermedad / subtitulado al español / estreno Dirección: Justin Baldoni Reparto: Haley Lu Richardson, Cole Sprouse, Moises Arias, Kimberly Hebert Gregory Dos adolescentes que se encuentran en el hospital, ambos con enfermedades muy graves que amenazan sus vidas, se conocen y comienzan a enamorarse el uno del otro. No necesita completamiento.