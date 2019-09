Cartelera de la TV cubana

10:00AM SERIE DE ARTE 7 ESTA ES NUESTRA FAMILIA – CAPÍTULO 17 – FIN DE TEMPORADA THIS IS US (Titulo Original) Capítulo 17: Ella (This Is Us: Her) EEUU. / 2019 / 43 Min. / Drama / estreno / color / subtitulado al español Dir: Ken Olin Int: Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley En el pasado Jack tiene que averiguar qué hacer cuando Rebecca tiene una estadía inesperada en el hospital durante la noche, ya que no quiere que los niños la vean así por el miedo que puedan tener. En el presente Rebecca ayuda a Kate y Toby a cuidar al bebé Jack. Zoe y Kevin cuidan de Tess y Annie. Y Randall y Beth consideran cómo avanzar en su matrimonio.