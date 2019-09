Cartelera de la TV cubana

09:15AM MATINEÉ INFANTIL GARFIELD. LA PELÍCULA Estados Unidos / 2004 / 80 min. / Comedia / Reposición / Color / Doblada Director: Peter Hewitt Reparto: Breckin Meyer, Jennifer Love Hewitt, Stephen Tobolowsky, Evan Arnold. La vida no podría ser más dulce para Garfield, el gato al que todos adoran. Cuando Jon lleva a Garfield a la consulta de la guapa veterinaria Liz Wilson, ésta le endosa a Jon una entusiasta y jadeante criatura que menea animosamente la cola, y representa todo lo que Garfield odia en la vida. Garfield conoce así a Odie, un perro adorable y no demasiado inteligente. Completamiento: Animado: Los trece fantasmas de Scooby Doo en Demonio de los diarios. Para curiosos No. 5 Animado: Lluvia de albóndigas en De canguro con Baby. Clip: Lo feo. Teresita Fernández Animado: Jake y los mini piratas en La mega espada de Jake.