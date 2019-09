Cartelera de la TV cubana

10:15PM HISTORIA DEL CINE ME AMARÁN CUANDO ESTÉ MUERTO They’ll Love Me When I’m Dead Estados Unidos / 2018 / 98´ / Documental / Estreno / Color-B / N / Subtítulos en español Dir: Morgan Neville Reparto: Orson Welles, Alan Cumming, Peter Bogdanovich. . . Explora los últimos 15 años de vida de Orson Welles, incluyendo material sobre “The Other Side of the Wind”, la película que dejó sin terminar.