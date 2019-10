Afirma Robert De Niro no poder esperar por ver a Trump en prisión

El reconocido actor estadounidense Robert De Niro calificó a Donald Trump de “presidente de mafiosos” y agregó que “no puede esperar” para verlo en prisión, en referencia al actual proceso de recusación contra el jefe del gobierno estadounidense por presiones a su homólogo de Ucrania.

En el contexto del Festival de Cine de Londres, expresó declaró al diario The Guardian que “existe un contratiempo real e inmediato, en el que tenemos a un presidente de mafiosos que cree que puede hacer lo que le da la gana. El inconveniente es que si finalmente se sale con la suya, seremos todos los que, al final, tengamos un problema”.

El ganador de Premios Óscar por los filmes El Padrino II y Toro salvaje extendió su desagrado al Partido Republicano: “El descaro de la gente que lo rodea, que son los que lo defienden realmente, estos republicanos, es terrible. Debemos hacer algo al respecto”.

Sobre el proceso de recusación –conocido como impeachment–, el actor no dudó en revelar que espera que el resultado del juicio político sea desfavorable para el líder republicano. “¡Oh! No puedo esperar para verlo en la cárcel. No quiero que muera, sino que esté entre rejas”, dijo; y tampoco tuvo recelo para hablar sobre la forma de actuar de Trump ante los medios de comunicación: “Es animadversión hacia quien escribe sobre lo que vemos; obviamente son formas propias de actuar de los pandilleros”.

En esta nueva carga contra Donald Trump, añadió Robert De Niro: “Tenemos un presidente extraño y retorcido que se cree un gánster, cuando ni siquiera es un buen mafioso. Los mafiosos tienen honor, les da la mano; y ellos tienen tu palabra y tú tienes la suya, eso es todo. Pero con este individuo, no es el caso”, sentenció.

Fuente: varias