Cartelera de la TV cubana

02:00PM CINE DEL RECUERDO EN LO PROFUNDO DEL OCÉANO The deep end of the Ocean título original Clasificación: CA-3 Lenguaje de adultos. Violencia EE. UU. / 1999 / 1: 43: 46 / melodrama / reposición / a color / subtitulado en español Director: Ulu Grosbard Intérpretes: Michelle Pfeiffer, Treat Williams, Jonathan Jackson, John Kapelos (Basado en la novela de Jacquelyn Mitchard) . Año 1988. Beth Cappadora es una fotógrafa felizmente casada, con tres hijos. Un día, estando en un hotel, el varón más pequeño desaparece sin dejar rastro. Nueve años después la familia se ha instalado en Chicago y repentinamente conocen a un chico con un parecido asombroso con su hijo Ben. Valores: humanismo, responsabilidad, honestidad Tema: el secuestro de un niño desestabiliza a una familia que se debate entre el dolor de la pérdida y el sentimiento de culpabilidad. Completamiento: Sitio arqueológico de Olimpia (0: 13: 01)

09:45PM VALE LA PENA Título: GESTIONÓLOGOS NO. EFICIENCIA. Zona de intercambio: TCVVLP 191002 GESTIONOLOGOS Sinopsis: Un oficio generado por la burocracia y su irrespeto al tiempo ajeno, no solo nos pone en el camino del más de lo mismo, sino que se hace cómplice de la ineficiencia. . . la creación de “para-acciones”, accionares paralelos que puede que resuelvan el problema, pero deja intacta la ineficiencia.