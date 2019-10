Cartelera de la TV cubana

TELECINE (Cine de terror) EL HOYO EN LA TIERRA Título original: The hole in the ground Irlanda / 2019 / 90min. / Terror / EST. / Subtitulada al español Dir. Lee Cronin Reparto: Seána Kerslake, James Cosmo, Kati Outinen, Simone Kirby Una noche, el hijo más joven de Sarah desaparece entre la maleza que hay tras su casa rural. Aunque parece ser la misma persona cuando regresa a casa, su comportamiento comienza a ser cada vez más errático. Pronto, Sarah descubre que puede que el niño que ha vuelto no sea su hijo. . . Completamiento: Arquitectura contemporánea. Casa Iguana (0: 27: 17)