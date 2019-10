Cartelera de la TV cubana

09:00AM TREN DE MARAVILLAS AGENTE 00GATO Marnie´s World Alemania / 2018 / 84 min / Animación / Doblada / Estreno Director: Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein Cuatro alocados antihéroes animales en huida por ser enmarcados como sospechosos de robos en un pequeño pueblo rural. Su líder es el ingenuo gato doméstico Marnie, que sólo conoce el mundo real por lo que ha visto en la televisión. Una divertida historia que nos recuerda las aventuras de espías clásicas. Completamiento: Estación Había una vez: El viejo sultán T: 9 min. Estación Animados: Aladino: No ver la maldad T: 21 min. Estación Saber: ¿Por qué hoy tenemos luz eléctrica? T: 2 min.

11:15AM TIN MARÍN Clip 199 La Gata Unicornio Mariposa Arcoiris: La caja de Pandora The Loud House: Ansiedad de Poeta Por primera vez: La mujer en la medicina Butterbean’s Café: Cosas que haces bien de noche Bolek y Lokek de Campismo T: 42´29