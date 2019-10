Cartelera de la TV cubana

Programa 321 -PRIMER CORTO TITULO: Daisy Cutter DIRECTOR: Enrique García, Rubén Salazar PAÍS: España / GÉNERO: Drama, Animación SINOPSIS: Zaira es una niña de 10 años que experimenta la guerra desde el punto de vista tierno e ingenuo de un niño. Todos los días recoge margaritas para un amigo al que echa de menos, para no olvidarle, para no perderle. -SEGUNDO CORTO TITULO: Nico tiene una novia DIRECTOR: Daniel C. Zorrilla PAÍS: Mexico / GÉNERO: Romance, Comedia SINOPSIS: Harto de la insistencia de su familia de tener una novia, Nicolás decide llevar su tostadora como cita para la boda de su primo; sin embargo, pronto descubrirá que el amor puede llegar de las formas más inesperadas. -TERCER CORTO TITULO: Pip DIRECTOR: Bruno Simões PAÍS: EE. UU / GÉNERO: Animación SINOPSIS: Pip, un cachorro joven que va a la Universidad Canina para aprender a convertirse en un perro guía. Sin embargo, lograr su objetivo no es tan fácil. (Estreno)