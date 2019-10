Cartelera de la TV cubana

KIM POSSIBLE

09:15AM MATINEÉ INFANTIL KIM POSSIBLE Estados Unidos / 2019 / 86 min / Comedia. Aventuras. Intriga / Estreno / Color / Director: Zach Lipovsky, Adam B. Stein Reparto: Sadie Stanley, Sean Giambrone, Alyson Hannigan, Todd Stashwick. Kim Possible (Sadie Stanley) es una chica normal y corriente que se dedica a salvar al mundo en su tiempo libre. Con la ayuda de su mejor amigo, Ron Stoppable (Sean Giambrone) , pelea contra villanos y hace frente a un sinfín de amenazas. Completamiento: Animado: Equipo 009 Clips: Canta un ruiseñor y Cae una gotica de agua. Curiosidades del mundo: ¿Qué significa?: Cuba / Por primera vez: El cinematógrafo / Aprender a vivir: Adorno Animado: Blade: Las llantas de los deseos.