Cartelera de la TV cubana

06:00PM CONEXIÓN Título: De menor a mayor Algunas conductas que en la adolescencia tipifican como negativas podrían derivar con el tiempo en conductas delictivas. ¿Qué importancia tiene darles seguimiento a estas tendencias? ¿Cómo revertir un proceso que necesariamente no tiene que ir de menos a más? Proyecto Escaramujo. Invitada: Annie Garcés Talento musical: Christopher Simpson 1. Respírame (Christopher Simpson) 2. La mentira. Int: Christopher Simpson y Annie Garcés. Autor: Christopher Simpson

12:42AM TELECINE (Pel. del sábado) CIUDAD DE MENTIRAS (City of Lies) 2018 / 112 min / Reino Unido / Thriller / EST DIR Brad Furman INT Johnny Depp, Forest Whitaker, Toby Huss, Dayton Callie Narra la investigación de los asesinatos de los raperos Tupac Shakur en 1996 y de The Notorious B. I. G. en 1997. Basada en el libro L Abyrinth by Randall Sullivan. Completamiento: ¨El círculo de la vida¨, de la obra ¨El Rey León¨, del espectáculo en Brodway (0: 05: 02)