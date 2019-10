Cartelera de la TV cubana

SE ME SUBIÓ LA MOSTAZA (LA MOUTARDE ME MONTE AU NEZ)

08:02AM ALGO PARA RECORDAR SE ME SUBIÓ LA MOSTAZA (LA MOUTARDE ME MONTE AU NEZ) FRANCIA / COMEDIA / 1974 / T: 1: 28 / DIR: CLAUDE ZIDI INT: PIERRE RICHARD, JANE BIRKIN, CLAUDE PIÉPLU Pierre Durois, es un profesor de matemáticas además escribe para el periódico sensacionalista local. Cuando un equipo de filmación llega a su pueblo para comenzar un rodaje, Durois redacta un ponzoñoso artículo sobre la estrella del cine Jackie Logan, quien casualmente será la estrella del filme. Temeroso de que sus estudiantes lo boicoteen, Pierre se meterá en in sinnúmero de problemas y aventuras cómicas.

11:44AM CINEMA JOVEN SPIDERMAN. UN NUEVO COMIENZO (SPIDER-MAN: INTO DE SPIDER-VERSE.) EEUU. / CIENCIA FICCIÓN, FANTASIA, ANIMADO JUVENIL / 2018 / T: 1: 56 / ESTRENO DIR: PETER RAMSEY, ROBERT PERSICHETTI JR. , RODNEY ROTHMAN INT: JAKE JOHNSON, SHAMEIK MOORE, HAILEE STEINFELD, MAHERSHALA ALI, NICOLAS CAGE, JOHN MULANEY. Luego de ser mordido por una araña radioctiva, el joven Miles Morales, desarrolla misteriosos poderes que lo transforman en el Hombre Araña. Ahora deberá usar sus nuevas habilidades antes el malvado Kingpin, un enorme demente que puede abrir portales hacia otros universos. Premios: Oscar: Mejor largometraje animación. Globos de Oro: Mejor película de animación. Premios Annie: 7 premios incluyendo: Mejor película, mejor guion, mejor animación de personajes, mejor diseño de personajes, mejor diseño de producción, mejor montaje. Premios BAFTA: Mejor película de animación. Círculo de Críticos de New York: Mejor película de animación. Asociación de críticos de Los Ángeles: Mejor largometraje animación. Critics Choise Awards: Mejor película de animación. Sindicatos de Productores (PGA) : Mejor película de animación.