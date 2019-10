Cartelera de la tv cubana

10:12AM CINEMAINDIO EL CORAZÓN ESTÁ LOCO (DILTOPAGALHAI) INDIA / COMEDIA MUSICAL / 1997 / T: 2: 59 / INT: YASH CHOPRA INT: SHAHRUKH KHAN, MADHURI DIXIT, KARISMA KAPOOR, AKSHAY KUMAR Nisha es una actriz y bailarina dirigida por su amor, Rahul. El único problema es que Rahul no tiene tiempo para ella, ni encontrar el tiempo para el romance. Nisha sufre un accidente, y tiene que marcharse durante unas semanas, y Rahul busca su reemplazo, por una nueva chica llamada Pooja. Al regresar Nisha se da cuenta de que muchas cosas han cambiado. Esta es la historia de Raúl quien no cree en el amor, no cree que alguien esté hecha para él. Raúl no cree que dos personas puedan pasar su vida juntos. Esta también es la historia de Nisha quien cree que el amor es la amistad y un día su sueño se realizará.