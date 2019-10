Cartelera de la tv cubana

09:01AM ESTOCADA AL TIEMPO 1960 Se divulga posición cubana sobre Serie del Caribe En el acontecer deportivo un día como hoy de mil 960 el titular de la Dirección General de Deportes, Felipe Guerra Matos, se reúne con dirigentes y peloteros profesionales para informarles que el Gobierno Revolucionario no aprobaba que el equipo vencedor de la Liga Cubana participara en la Serie del Caribe, si no le permitían a La Habana asumir su derecho de acoger el certamen. Como parte de las agresiones que se multiplicaban contra nuestro país, se decidió trasladar el escenario del evento hacia otra sede alegando falta de garantías. Finalizó así la presencia cubana en esas justas hasta su retorno como invitada en 2 mil 14. 1987 Gana Cuba VIII Copa Intercontinental Con un jonrón del inicialista Alejo O´Reilly en el final del noveno inning, Cuba derrotó a Taipei de China 3 carreras por 2, para asegurar el título de la octava Copa Intercontinental de béisbol, disputada en nuestro país. Los cubanos se impusieron en calidad de invictos, al dominar su grupo eliminatorio con balance de 8 y 0 gracias a dobles victorias a costa de Corea del Sur, Canadá, México e Italia, y luego en la final obtuvieron triunfos a costa de Japón, Estados Unidos y el mencionado sobre Taipei en el choque que cerró el calendario. 1987 Tres cubanos en concurso individual de mundial de gimnasia Un trío de cubanos interviene en el concurso de máximo acumulador del Campeonato Mundial de gimnasia artística, con sede en la ciudad holandesa de Rotterdam, primera ocasión en la historia en que tres gimnastas de nuestro país lograban acceder juntos a tal instancia en una justa del orbe. Casimiro Suárez, Félix Aguilera y Luis Enrique Cartaya constituyeron nuestros tres representantes y también los únicos de América Latina, en aquella lid dominada por el excepcional soviético Dimitri Bilozertchev.

08:45PM CINE DEPORTIVO 42 (42) EEUU. / DRAMA BIO. / 2013 / T: 2: 08 / DIR: BRIAN HELGELAND INT: CHADWICK BOSEMAN, HARRISON FORD, NICOLE BEHARIE (Basado en hechos reales) . Historia del legendario jugador negro de béisbol Jackie Robinson, que rompió las barreras raciales al ser contratado por el presidente de los Dodgers de Brooklyn. La participación de Robinson en la gran liga de béisbol puso fin a la segregación racial en este deporte. Tuvo que soportar toda clase de humillaciones, pero su talento y actitud lo convirtió en un héroe. Con los Dodgers consiguió 6 campeonatos en 10 años, además de una Serie Mundial. Fue nombrado novato del año 1947, MVP (Most Value Player – Jugador Más Valioso) en el año 1949, participó en el All Star en 6 ocasiones y se convirtió en el segundo hombre más popular del país tras Bing Crosby. Las hazañas de este jugador hicieron que todos los equipos de la Major League retiraran el número 42 de sus uniformes en reconocimiento a su talento, dedicación y lucha por los derechos humanos. Años después, pasó a formar parte del Salón de la Fama de Béisbol.