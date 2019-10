Cartelera de la TV cubana

10:00AM SERIE DE ARTE 7 EN CUERPO Y ALMA – CAPITULO 4 A GIFTED MAN (Titulo Original) Capítulo 4: En caso de que ansiedad por separación (A Gifted Man: In Case of Separation Anxiety) EEUU. / 2011 / 41 Min. / Drama / estreno / color / subtitulado al español Dir: Jonathan Kaplan Int: Patrick Wilson, Jennifer Ehle, Margo Martindal El Dr. Michael trata a un paciente que oye voces en su interior y para atenderle pedirá ayuda a Anton. Por otra parte, el primer día de Kate en la clínica no resulta ser como esperaba.

02:00PM CINE EN FAMILIA ALEXANDER Y EL DÍA TERRIBLE, HORRIBLE, ESPANTOSO, HORROROSO (5´0) Título original: Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day Estados Unidos / 2014 / 78 min. / Comedia | Familia. Cine familiar / Color / En Español / Reposición Dirección: Miguel Arteta Reparto: Steve Carell, Jennifer Garner, Ed Oxenbould, Bella Thorne Un día, Alexander, un niño de once años, se despierta con un chicle pegado al pelo. A partir de ese momento todo irá de mal en peor. Aunque el chico le cuenta sus desgracias a su optimista familia, esta no le hace demasiado caso. Completamiento: Avances del filme a exhibir Del mundo del cine Episodio La Capa Temporada 1 Cap. 8 Comentario del filme a exhibir “Alexander y el día terrible, horrible, espantoso, horroroso”