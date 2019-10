Cartelera de la TV cubana

09:00AM TREN DE MARAVILLAS PLOEY: NUNCA VOLARÁS SOLO PLOEY – You Never Fly Alone Islandia / 2018 / 83 min / Animación / Estreno / Color Director: ÁrniÁsgeirsson Un pequeño chorlito no aprendió a volar cuando su familia emigra en el otoño. Debe sobrevivir al invierno ártico, a los enemigos viciosos y a él mismo para reunirse con su amada la próxima primavera. Completamiento: Hoy presentamos: Avances del filme “Pueblo Embrujado” Próximamente: Filme “El Sol bajo la Tierra” El filme de hoy: Comentario del filme “Pueblo Embrujado”