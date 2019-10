Cartelera de la TV cubana

09:15AM MATINEÉ INFANTIL LA PEQUEÑA TRAVIESA Alemania / 2018 / 84 min / Comedia / Estreno / Color / Director: Joachim Masannek Reparto: Aylin Tezel, Peri Baumeister, Tom Beck, Christoph Maria Herbst. Lilli es una niña de 11 años que ¡puede hablar con animales! Éste es un secreto que nadie conoce, excepto sus padres. Su talento especial les ha causado bastantes problemas en el pasado y ha obligado a la familia a mudarse de nuevo. En esta ocasión, Lilli prometerá a sus padres guardar su secreto, pero las cosas no serán tan fáciles. Lilli descubrirá que un malvado ladrón ha secuestrado a un pequeño elefante del Zoo, lo que la llevará a emprender una nueva aventura donde deberá hacer uso de su habilidad especial. Completamiento: Animados: Sam el bombero: La gran marea de Charlie Blaze in the monster machine: Gasquatch (Festival del lodo) Curiosidades: Aprendiendo a vivir: El hogar de todos.

02:00PM ARTE 7 EL SOL TAMBIÉN ES UNA ESTRELLA THE SUN IS ALSO A STAR (Título Original) EEUU. / 2019 / 100 Min. / Drama romántico / estreno / color / subtitulado al español Dir: Ry Russo-Young Int: Yara Shahidi, Charles Melton, John Leguizamo, Gbenga Akinnagbe El universitario Daniel Bae y la pragmática jamaicana Natasha Kingsley se encuentran y se enamoran en un día mágico en medio de la fiebre y la agitación de la ciudad de Nueva York. Las chispas saltan inmediatamente entre estos dos extraños, que quizás nunca se habrían encontrado si el destino no les hubiera dado un pequeño empujón. Pero, ¿bastará que el destino actúe para que estos jóvenes poco afortunados tengan suerte en el amor? Aunque sólo faltan unas horas de lo que parece ser su último día en Estados Unidos, Natasha lucha con todas sus fuerzas para que no deporten a su familia. Y también se debate para no reconocer lo que siente por Daniel, que intenta convencerla de que están destinados a estar juntos. EN CUERPO Y ALMA – CAPITULO 5 A GIFTED MAN (Titulo Original) Capítulo 5: En caso de pérdida de control (A Gifted Man: In Case of Loss of Control) EEUU. / 2011 / 41 Min. / Drama / estreno / color / subtitulado al español Dir: David Platt Int: Patrick Wilson, Jennifer Ehle, Margo Martindal El Dr. M. Holt debe decidir si vale la pena tratar de salvar la vida a un paciente en estado muy grave y con pésimas perspectivas vitales. Al mismo tiempo, intentará fichar como compañera a Evan “E-Mo” Morris, una neuropsiquiatra capaz de diagnosticar a sus pacientes a través del lenguaje corporal.