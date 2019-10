Cartelera de la TV cubana

TELECINE (Cine en familia) ALEXANDER Y EL DÍA TERRIBLE, HORRIBLE, ESPANTOSO, HORROROSO Título original: Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day Estados Unidos / 2014 / 78 min. / Comedia | Familia. Cine familiar / Color / En Español / Reposición Dirección: Miguel Arteta Reparto: Steve Carell, Jennifer Garner, Ed Oxenbould, Bella Thorne Un día, Alexander, un niño de once años, se despierta con un chicle pegado al pelo. A partir de ese momento todo irá de mal en peor. Aunque el chico le cuenta sus desgracias a su optimista familia, esta no le hace demasiado caso.