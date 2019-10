Cartelera de la TV cubana

02:00PM CINE DEL RECUERDO BAJO EL SOL Under solen título original Clasificación: CA-4 Lenguaje de adultos. Desnudos ligeros SUECIA / 1999 / 1: 57: 56 / drama romántico / reposición / a color / subtitulado en español Director: Colin Nutley Intérpretes: Rolf Lassgard, Helena Bergström, Johan Widerberg, GunillaRöör (Basado en una historia de H. E. Bates) . Tras la muerte de su madre, Olof vive solo en la granja de su familia. Un día pone un anuncio en el periódico local: “granjero solitario, 39 años, coche propio, busca joven ama de casa”. Una joven contesta el anuncio. . . y se adueña de la casa y del corazón de Olof. Valores: humanismo, honestidad Tema: el amor, el engaño y los celos No necesita completamiento.

TELECINE (Arte 7) EL SOL TAMBIÉN ES UNA ESTRELLA THE SUN IS ALSO A STAR (Título Original) EEUU. / 2019 / 100 Min. / Drama romántico / estreno / color / subtitulado al español Dir: Ry Russo-Young Int: Yara Shahidi, Charles Melton, John Leguizamo, Gbenga Akinnagbe El universitario Daniel Bae y la pragmática jamaicana Natasha Kingsley se encuentran y se enamoran en un día mágico en medio de la fiebre y la agitación de la ciudad de Nueva York. Las chispas saltan inmediatamente entre estos dos extraños, que quizás nunca se habrían encontrado si el destino no les hubiera dado un pequeño empujón. Pero, ¿bastará que el destino actúe para que estos jóvenes poco afortunados tengan suerte en el amor? Aunque sólo faltan unas horas de lo que parece ser su último día en Estados Unidos, Natasha lucha con todas sus fuerzas para que no deporten a su familia. Y también se debate para no reconocer lo que siente por Daniel, que intenta convencerla de que están destinados a estar juntos. Museo del Barro. Paraguay (0: 17: 09)