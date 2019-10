Cartelera de la TV cubana

10:30AM LO BUENO NO PASA Los Tríos (Trovarroco, Clave, Entre Cuerdas, Los Titanes, Embajadores)

04:45PM MUÑES EN TV Sinopsis: Muñes en TV trae cuentos, aventuras y didácticos de la mano de los dibujos animados. En esta emisión: Aventuras de Paco Perico: La alfombra mágica, Pepe: El cumpleaños del sobrino, Piófilo y Cascarón: Me quiere o no me quiere, Cuentos con magia: Media naranja.