Todo un jardín de valentía y perseverancia

Cuatro décadas de intenso trabajo definen a Paula Allen, quien, desde los 20 años de edad, siendo estudiante de un colegio de Boston, comenzó a interesarse por temas de luchas sociales, principalmente aquellas en que las mujeres son protagonistas. Desde que agarró en sus manos su primera cámara fotográfica, regalo de su padre, salió a las calles con el firme propósito de contar las historias de los necesitados y olvidados.

Su primer trabajo para la revista Newsweek fue una protesta de mujeres contra las armas nucleares en Washington DC. A partir de ese momento, su tenacidad la llevó a zonas de conflictos y desastres naturales por todo el mundo. De gran relevancia son sus trabajos sobre violencia sexual en Haití (Abril 2007 – Marzo 2010) y en Kenya, donde documentó el movimiento de resistencia contra la mutilación genital femenina entre 2002 y 2017. En la República Democrática del Congo denunció el genocidio de mujeres y niñas. A Afganistán acudió para dejar constancia del retorno de los desplazados por la guerra. En los campos de refugiados de Chechenia relató en fotos y entrevistas la historia de mujeres forzadas a trabajar como esclavas sexuales por los militares japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. En Ciudad Juárez, México, entre 2004 y 2008, abordó el tema de asesinatos de mujeres, obreras de las llamadas maquiladoras.

Además de estas temáticas, Allen ha tratado otras relativas a problemas medioambientales y desastres naturales, siempre enfocada en las situaciones que a raíz de ellos enfrentan las féminas. Así acudió después del terremoto de Haití de 2011 en busca de las historias de aquellas mujeres que quedaron en una tienda de campaña en Puerto Príncipe, para ayudarlas a través de su trabajo a encontrar hogar y vías creativas para garantizar su subsistencia. También documentó las secuelas del huracán Katrina en Mississippi.

Ha recibido múltiples reconocimientos y premios por su labor como documentalista y sus fotografías aparecen en gran cantidad de publicaciones, entre ellas The New York Times Magazine, Newsweek, U.S. News and World Report, Paris Match, The London Independent Magazine, Art in America, O: The Oprah Magazine, Marie Claire, Glamour, Photo District News, London Sunday Times Magazine y muchísimas otras.