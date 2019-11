Ballet Nacional de Cuba: nuevas piezas para nueva temporada

Con el estreno de nuevas piezas y la reposición de otras, comenzará hoy el Ballet Nacional de Cuba (BNC) su nueva temporada en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, en saludo al medio milenio de La Habana.

Hasta el domingo 3 de noviembre, la compañía estrenará Love, Fear, Loss y Concerto DSCH, con coreografía del brasileño Ricardo Amarante y el ruso-estadounidense Alexei Ratmansky, respectivamente, acompañadas de la reposición de las obras El poema del fuego y Celeste.

Concerto DSCH es un ballet abstracto, inspirado en el Concierto número dos en Fa Mayor, para piano y orquesta, Op. 102, de Shostakovich, por lo que las iniciales del título hacen alusión al nombre y apellido del compositor, según una nota de prensa del BNC.

Otras fuentes de inspiración para este ballet fueron las emociones que provocaron en el coreógrafo dicha partitura, la cual, según sus palabras, es un fiel reflejo del optimismo, la alegría y el idealismo de la generación de sus padres, en la Unión Soviética de los años 50 del pasado siglo.

Concerto DSCH fue estrenado por el New York City Ballet, el 29 de mayo de 2008, en el New York State Theatre, y la inclusión de esta obra en el repertorio del BNC fue posible gracias al apoyo de Cuban Artists Fund y American Girls for Cuban Dance.

Por su parte, Love, Fear, Loss, según Amarante uno de sus trabajos favoritos, trata de tres sentimientos fuertes e importantes que son amor, miedo y pérdida.

Está inspirado en la música y vida de Edith Piaf, donde cada dúo que baila conduce a través de la experiencia de una relación, explicó.

Del 8 al 10 de noviembre repetirá funciones el BNC, esta vez con un programa integrado por el clásico Las sílfides y las dos obras de estreno.

Los roles protagónicos de las presentaciones correrán a cargo de los primeros bailarines Viengsay Valdés, Anette Delgado, Sadaise Arencibia, Grettel Morejón, Dani Hernández, Rafael Quenedit, Ginett Moncho, Claudia García y Chanell Cabrera. (ACN).