Cartelera de la TV cubana

02:00PM CINE DEL RECUERDO LANTANA Clasificación: CA-3 Lenguaje de adultos. Violencia AUSTRALIA / 2001 / 1: 56: 02 / drama – policiaco / reposición / a color / subtitulado en español Director: Rey Lawrence Intérpretes: Anthony La Paglia, Geoffrey Rush, Barbara Hershey, Kerry Armstrong (Basada en la obra de Andrew Bovell ¨Speaking in tongues¨- Hablando en lenguas-) . Durante la investigación de la desaparición de una mujer casada, el detective Leon Zat descubre un oscuro laberinto de relaciones humanas en cuatro matrimonios, atrapados en una diabólica red de amor, infidelidades y pérdidas afectivas. Valores: humanismo, responsabilidad Tema: la infidelidad, los celos, las pérdidas afectivas y la búsqueda de pareja No necesita completamiento.

TELECINE (Arte 7) EN EL FINAL DEL NOVENO (STANO: BOTTOM OF THE 9TH) (Titulo Original) EEUU. / 2019 / 111 Min. / Drama / estreno / color / subtitulado al español Dir: Raymond De Felitta Int: Joe Manganiello, Sofia Vergara, Denis O’Hare, Burt Young Después de haber cumplido una pena de prisión de 17 años por un violento error que cometió en su juventud, un ex-jugador de béisbol regresa a su barrio en el Bronx. Completamiento: Manualidad Portafotos T: 6: 19