Cartelera de la TV cubana

11:22AM CINE EN CASA DESPUÉS DE LA CAÍDA (AFTER THE FALL) EEUU. / DRAMA / 2010 / T: 1: 23: 49 / DIR: BRADFORD MAY INT: GREG EVIGAN, ANDREA BOWEN, GAIL O’GRADY. Danville Jenna, es una joven jinete de 22 años, competitiva y disciplinada, que se está preparando para competir en el Gran Premio de Gran Virginia, cuando se produce una terrible caída que la paraliza de cintura para abajo.