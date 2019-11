Cartelera de la TV cubana

09:32PM ALTO IMPACTO CASTILLO DE NAIPES (House of Cards) EEUU. / Thriller político / 2013 / T: / Capítulos 6 Y 7 / ESTRENO Dir. David C Creador: Beau Willimon Basado en el libro: “House of Cards” de Michael Dobbs Int: Kevin Spacey, Robin Wright, Kate Mara Sinopsis: “Castillo de Naipes” (House of Cards es la historia del implacable y manipulador congresista Francis “Frank” Underwood, quien, con la complicidad de su calculadora mujer, maneja con gran destreza los hilos de poder en Washington. Su intención es ocupar la Secretaría de Estado del nuevo gobierno. Sabe muy bien que los medios de comunicación son vitales para conseguir su propósito, por lo que decide convertirse en la “garganta profunda” de la joven y ambiciosa periodista Zoe Barnes, a la que ofrece exclusivas para desestabilizar y hundir a sus adversarios políticos. Tema: La manipulación y el poder en el gobierno de EEUU. Premios: 2017: Emmy: 4 nominaciones inc. serie drama, actor, actriz (Wright) y actor rep. (Kelly) 2016: Emmy: 9 nominaciones incluyendo mejor serie drama 2015: Emmy: Mejor actor invitado (Cathey) . 6 nominaciones 2014: Emmy: 13 nominaciones incluyendo Mejor serie drama y actor (Spacey) 2013: Emmy: Mejor dirección. 9 nominaciones 2015: Globos de Oro: Nominada a mejor actriz drama (Robin Wright) 2014: Globos de Oro: Mejor actor serie de TV – Drama (Kevin Spacey) 2013: Globos de Oro: Mejor actriz en serie drama (Robin Wright) . 4 nom. 2014: Premios BAFTA: Nominada a Mejor serie de TV – Internacional 2013: American Film Institute (AFI) : Top 10 – Mejores Programas de TV del año 2017: Critics Choice Awards: Nominada a mejor actriz serie drama (R. Wright) 2016: Critics Choice Awards: 4 nominaciones incluyendo Mejor actor (Spacey) 2016: Satellite Awards: Nominada a mejor actor sec. serie drama (Michael Kelly) 2014: Satellite Awards: 2 nominaciones incluyendo Mejor serie de TV – Drama 2013: Satellite Awards: Mejor actriz serie Drama (Wright) . 4 nominaciones 2016: Sindicato de Productores (PGA) : Nominada a Mejor serie de TV – Drama 2015: Sindicato de Productores (PGA) : Nominada a Mejor serie de TV – Drama 2014: Sindicato de Productores (PGA) : Nominada a Mejor serie de TV – Drama 2013: Sindicato de Productores (PGA) : Nominada a Mejor serie de TV – Drama 2014: Sindicato de Directores (DGA) : Nominada a Mejor director serie 2013: Sindicato de Directores (DGA) : Nominada a Mejor director serie 2014: Sindicato de Guionistas (WGA) : Nominada a Mejor guión en Serie 2013: Sindicato de Guionistas (WGA) : Mejor guión en Serie Nueva. 3 nom. 2018: Sindicato de Actores (SAG) : Nominada a mejor actriz drama (Robin Wright) 2017: Sindicato de Actores (SAG) : Nominada a mejor actriz drama (R. Wright) 2016: Sindicato de Actores (SAG) : Nominada actor drama (Spacey) y actriz (Wright) 2015: Sindicato de Actores (SAG) : Mejor actor drama (Kevin Spacey) 2014: Sindicato de Actores (SAG) : Mejor actor (Serie de TV – Drama) (Spacey) 2013: Sindicato de Actores (SAG) : Nominada a Mejor actor serie drama (Spacey)