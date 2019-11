Cartelera de la TV cubana

02:00PM CINE DEL RECUERDO EL CAPITAL HUMANO Il capitale umano título original Clasificación: CA-3 Lenguaje de adultos. Violencia ITALIA / 2013 / 1: 55: 17 / drama social / reposición / a color / subtitulado en español Director: Paolo Virzi Intérpretes: Valeria Bruni Tedeschi, Fabrizio Bentivoglio, Valeria Golino, Fabrizio Gifuni Basado en la novela de Stephen Amidon. Crisis económica 2008. La víspera de Navidad, es atropellado un ciclista por un lujoso todoterreno. El accidente cambia el destino de dos familias: la del millonario Giovanni Bernaschi, un especulador financiero que vive de crédulos inversionistas, y la de Dino Ossola, ambicioso agente inmobiliario cuya empresa está al borde de la quiebra. Valores: humanismo Temas: la codicia, la familia y el poder del dinero No necesita completamiento

05:30PM ALÁNIMO Título: ¡A proteger, entre todos! Sinopsis: Referencia a la importancia de la protección del medio ambiente y la salud humana en general. Qué acciones pueden desarrollar los niños (as) para lograrlo. Por ejemplo, no arrojar basura, acciones de ahorro de electricidad en las casas y escuelas, etc. Espantapájaros 2 Abran la muralla Mi abuelita jardinera Canción Ecológica Canción de la amistad Arroyito El vampiro molinero Escarabajo marinero Disco: