Cartelera de la TV cubana

09:15AM MATINEÉ INFANTIL UN GALLO CON MUCHOS HUEVOS México / 2015 / 99 min / Animación / Rep / Color / Director: Gabriel Riva Palacio Alatriste Toto ha crecido y ahora es un joven gallito. Un ranchero malvado engaña a la dueña del rancho donde vive y la obliga a apostar la propiedad en una pelea de gallos en el palenque. Toto es la única opción para defender su hogar, por lo que deberá entrenarse en tan solo una semana y vencer al gallo campeón del palenque. Completamiento: Animados: Blaze in the monster machine: El bandido misterioso Tom y Jerry: Duérmete gato senil Curiosidades: ¿Qué significa? Huracán Por primera vez: El azúcar Aprendiendo a vivir: Súper héroe

02:00PM ARTE 7 STANO: PENDIENTE BOTTOM OF THE 9TH (Titulo Original) EEUU. / 2019 / 111 Min. / Drama / estreno / color / subtitulado al español Dir: Raymond De Felitta Int: Joe Manganiello, Sofía Vergara, Denis O’Hare, Burt Young Después de haber cumplido una pena de prisión de 17 años por un violento error que cometió en su juventud, un ex-jugador de béisbol regresa a su barrio en el Bronx. EN CUERPO Y ALMA – CAPITULO 7 A GIFTED MAN (Titulo Original) Capítulo 7: En caso de exposición (A Gifted Man: In Case of Exposure) EEUU. / 2011 / 43 Min. / Drama / estreno / color / subtitulado al español Dir: Peter Werner Int: Patrick Wilson, Jennifer Ehle, Margo Martindal Cuando el Dr. Michael Holt descubre que un paciente que padece un tumor cerebral maligno ha cometido un horrible crimen, tratará de salvar su vida. Entretanto, una mujer bombero que parece estar desorientada es llevada a Holt Neuro para ser evaluada. Noticine