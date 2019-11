Cartelera de la TV cubana

09:00AM CUBANOS EN CLIP No 306 Vocal Renacer, La Doña. D Primera Mano, Frasis Ft. Kelvis Ochoa, Shiina y Javi Santana, Wenaonda Feat Efraín Galindo &Srta Dayana, Roxy Fonseca, entre otros.

12:00PM HORA ROCK No. 040